ONLINE: Slavia - Barcelona 2:4. Lewandowski nyní mířil do správné branky a zvýšil

Robert Lewandowski se trefil proti Slavii
Robert Lewandowski se trefil proti SlaviiZdroj: Deník Sport / Pavel Baláž
Základní jedenáctka Slavie proti Barceloně
Základní sestava Barcelony proti Slavii
Choreo fanoušků Slavie před duelem s Barcelonou
Hráči před úvodním hvizdem
Nástup hráču
Fanoušci Slavie při zápase s Barcelonou
Youssoupha Sanyang centruje míč
48
Liga mistrů
Fotbalisté Slavie po zimní přestávce vstupují do jarní části sezony a v předposledním kole ligové fáze Ligy mistrů v Edenu přivítají slavnou Barcelonu. Pražané jako jeden ze čtyř týmů v soutěži zůstávají bez výhry a mají už jen mizivou naději na postup do vyřazovací části. Překvapí na domácím hřišti papírového favorita? Zápas, který začíná ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

24

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Real750219:815
3Bayern650118:715
4Tottenham742115:714
5Paris SG741220:1013
6Sporting741214:913
7Manchester City741213:913
8Atlético741216:1313
9Atalanta64118:613
10Inter Milán740313:712
11Liverpool640211:812
12Dortmund732219:1511
13Newcastle631213:610
14Chelsea631213:810
15Barcelona631214:1110
16Galatasaray73139:910
17Karabach731313:1510
18Marseille630311:89
19Juventus623112:109
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven622215:118
23Olympiacos72238:138
24Neapol72237:128
25FC Kodaň722311:178
26Club Brugge721412:177
27Bodo/Glimt713312:146
28Benfica62046:86
29Pafos61324:96
30Saint Gilloise62047:156
31Ajax72057:196
32Bilbao61234:95
33Frankfurt711510:194
34Slavia60332:113
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

