ONLINE: Slavia - Barcelona 2:4. Lewandowski nyní mířil do správné branky a zvýšil
Fotbalisté Slavie po zimní přestávce vstupují do jarní části sezony a v předposledním kole ligové fáze Ligy mistrů v Edenu přivítají slavnou Barcelonu. Pražané jako jeden ze čtyř týmů v soutěži zůstávají bez výhry a mají už jen mizivou naději na postup do vyřazovací části. Překvapí na domácím hřišti papírového favorita? Zápas, který začíná ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2
Real
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|3
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|4
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|5
Paris SG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|6
Sporting
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|7
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|8
Atlético
|7
|4
|1
|2
|16:13
|13
|9
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|10
Inter Milán
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|11
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|12
Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|13
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|14
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Galatasaray
|7
|3
|1
|3
|9:9
|10
|17
Karabach
|7
|3
|1
|3
|13:15
|10
|18
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|19
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|20
Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|21
Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|22
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|23
Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|24
Neapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|25
FC Kodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|26
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|27
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|28
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|29
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|30
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|31
Ajax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|32
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|33
Frankfurt
|7
|1
|1
|5
|10:19
|4
|34
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|35
Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off