ONLINE: Slavia - Barcelona. Překvapí Pražané jednoznačného favorita?

Jak na Barcelonu: využít absurdně vysoké obranné linie i standardek. Zvládne tempo Bořil? • Zdroj: isportTV
Liga mistrů
Fotbalisté Slavie po zimní přestávce vstupují do jarní části sezony a v předposledním kole ligové fáze Ligy mistrů v Edenu přivítají slavnou Barcelonu. Pražané jako jeden ze čtyř týmů v soutěži zůstávají bez výhry a mají už jen mizivou naději na postup do vyřazovací části. Překvapí na domácím hřišti papírového favorita? Zápas, který začíná ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

--

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Real750219:815
3Bayern650118:715
4Tottenham742115:714
5Paris SG741220:1013
6Sporting741214:913
7Manchester City741213:913
8Atalanta64118:613
9Inter Milán740313:712
10Atlético640215:1212
11Liverpool640211:812
12Dortmund732219:1511
13Newcastle631213:610
14Chelsea631213:810
15Barcelona631214:1110
16Marseille630311:89
17Juventus623112:109
18Galatasaray63038:89
19Leverkusen723210:149
20Monaco 72328:149
21Eindhoven622215:118
22Olympiacos72238:138
23Neapol72237:128
24FC Kodaň722311:178
25Karabach621310:137
26Club Brugge721412:177
27Bodo/Glimt713312:146
28Benfica62046:86
29Pafos61324:96
30Saint Gilloise62047:156
31Ajax72057:196
32Bilbao61234:95
33Frankfurt61148:164
34Slavia60332:113
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

