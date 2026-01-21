Předplatné

Slavia - Barcelona 2:4. Kušej, vlastní gól a naděje na senzaci. Pak gigant řádil

Hoši, děkujeme, znělo Edenem. Kdo ze slávistů proti Barceloně obstál? • Zdroj: iSport.tv
Základní jedenáctka Slavie proti Barceloně
Základní sestava Barcelony proti Slavii
Choreo fanoušků Slavie před duelem s Barcelonou
Hráči před úvodním hvizdem
Nástup hráču
Fanoušci Slavie při zápase s Barcelonou
Youssoupha Sanyang centruje míč
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Liga mistrů
Na takový zápas čekala Slavia celý ročník Ligy mistrů. Prohru 2:4 a další nulu v kolonce bodů stranou, na domácí promrzlé půdě se postavila megafavoritovi z Barcelony čelem, s odvahou, herní kvalitou a poprvé od úvodního utkání Bodö/Glimt odměnila fanoušky gólem. Dokonce dvěma! Po výtečném poločase ale už ovládli zápas Lewandowski a spol.

Oči barcelonských hráčů zřejmě nervózně sledovaly, o kolik políček pod nulu spadne během středečního dne rtuť na teploměru. Nakonec skončila na –8 stupních Celsia. Celý Eden se tak zachoulil do šál, kulichů, zimních bund, několika vrstev oblečení. Bylo čistě na fotbalistech v červenobílém, aby fanoušky rozehřáli. Praha naposledy tuto sezonu viděla třepotat se na trávníku velkou plachtu Ligy mistrů, navíc přijel soupeř z ranku nejprestižnějších. Proč to nezkusit.

„Jak to dopadne, asi všichni tušíme, ale byl bych rád, aby naši borci dělali radost fanouškům a padli na hřišti. Přál bych si, abychom dali gól,“ klidnil v rozhovoru pro televizi Nova Sport domácí boss Jaroslav Tvrdík očekávání, že by Slavia mohla katalánského obra složit na lopatky. Skromné přání se mu splnilo, a to nebyla ještě ani 10. minuta!

Recept na gól Barce byl napsán už předem. „Viděli jsme, že jim centry dělali proti Realu Sociedad problém,“ pomrknul Zdeněk Houštecký v televizi před utkáním. A jak ve středeční analýze slabých stránek Katalánců podotkl Petr Ruman, expert Sportu, bránění standardek mezi ně patří. Slavia navíc proměnila hned tu první! Prodloužený míč se od rohu snesl na zadní tyč, kde se objevil možná nejnižší domácí hráč Vasil Kušej a dotlačil ho za brankovou čáru. Jan Bořil v tu chvíli přišel o historický primát vstřeleného gólu Barceloně. Na lavičce nevypadalo, že mu to vadí…

Další obrovská radost vypukla v červenobílém táboře chvíli před pauzou. Znovu rohový kop, znovu na přední tyč. Tentokrát si závěrečný dotek s balonem nepřipsal žádný slávista, ale smolař Robert Lewandowski. Na stadionu se však opět nenašel jediný příznivec domácích, kterému by to vadilo. Eden bouřil, na tabuli svítil stav 2:2.

Slavia byla první půlhodinu skvělá

Jakoby se v tu chvíli zapomnělo, že v pasáži předtím i sama Barcelona vstřelila dva góly. Veskrze platonický tlak dvakrát výtečně vyřešil Fermín López – jednou lehce zaváhal Jindřich Staněk, jednou Michal Sadílek. Nevadí, že „sešívaní“ úspěšně pálili na druhé straně, bylo důležitější.

Stejně tak důležité bylo, jakým stylem se Slavia prezentovala. Hráči jednoho z nejlepších celků světa dělali triviální chyby, zato slávisté nesmírně sebevědomě vyhrávali osobní souboje, získávali fauly a sbírali pasáže, kdy hru ovládali oni. Po pětadvaceti minutách sahali v držení balonu na parádní číslo 45 %. „Slavia byla především první půlhodinu skvělá,“ rozplýval se ve studiu Nova Sport stoper Ondřej Kúdela.

Tempo ale domácí neudrželi. Po pauze vyběhli zahřátí Katalánci z šatny hladoví a počet zákroků Staňka dramaticky stoupal. Měl i potřebné štěstí, při gólové dorážce Frankieho de Jonga ho spasil ofsajd, pak pálil nad břevno Raphinha, z úhlu zase nedal Lewandowski. Velká škoda, že slávistické sny o bodu nakonec rozmetala (podruhé v zápase) střela zpoza vápna – Dani Olmo v 63. minutě nádherným způsobem reagoval na odražený míč. O deset minut později už pečetil Lewandowski skóre na 4:2, tentokrát z jeho pohledu do správné brány.

Slavia padla, s kyperským Pafosem už bude hrát za týden jen o čest. Ale Eden se rozloučil s Ligou mistrů důstojně, diváci odcházeli s úsměvy. „Hoši, děkujem!“ tleskaly tribuny. Kdy se poštěstí vidět český tým vstřelit Barceloně dvě branky? Třeba to příště bude i s potřebným štěstím vzadu…

24

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Bayern760120:718
3Real750219:815
4Liverpool750214:815
5Tottenham742115:714
6Paris SG741220:1013
7Newcastle741216:613
8Chelsea741214:813
9Barcelona741218:1313
10Sporting741214:913
11Manchester City741213:913
12Atlético741216:1313
13Atalanta741210:913
14Inter Milán740313:712
15Juventus733114:1012
16Dortmund732219:1511
17Galatasaray73139:910
18Karabach731313:1510
19Marseille730411:119
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven722315:148
23Bilbao72237:118
24Olympiacos72238:138
25Neapol72237:128
26FC Kodaň722311:178
27Club Brugge721412:177
28Bodo/Glimt713312:146
29Benfica72056:106
30Pafos71334:106
31Saint Gilloise72057:176
32Ajax72057:196
33Frankfurt711510:194
34Slavia70344:153
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

