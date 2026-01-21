Slavia - Barcelona 2:4. Kušej, vlastní gól a naděje na senzaci. Pak gigant řádil
Na takový zápas čekala Slavia celý ročník Ligy mistrů. Prohru 2:4 a další nulu v kolonce bodů stranou, na domácí promrzlé půdě se postavila megafavoritovi z Barcelony čelem, s odvahou, herní kvalitou a poprvé od úvodního utkání Bodö/Glimt odměnila fanoušky gólem. Dokonce dvěma! Po výtečném poločase ale už ovládli zápas Lewandowski a spol.
Oči barcelonských hráčů zřejmě nervózně sledovaly, o kolik políček pod nulu spadne během středečního dne rtuť na teploměru. Nakonec skončila na –8 stupních Celsia. Celý Eden se tak zachoulil do šál, kulichů, zimních bund, několika vrstev oblečení. Bylo čistě na fotbalistech v červenobílém, aby fanoušky rozehřáli. Praha naposledy tuto sezonu viděla třepotat se na trávníku velkou plachtu Ligy mistrů, navíc přijel soupeř z ranku nejprestižnějších. Proč to nezkusit.
„Jak to dopadne, asi všichni tušíme, ale byl bych rád, aby naši borci dělali radost fanouškům a padli na hřišti. Přál bych si, abychom dali gól,“ klidnil v rozhovoru pro televizi Nova Sport domácí boss Jaroslav Tvrdík očekávání, že by Slavia mohla katalánského obra složit na lopatky. Skromné přání se mu splnilo, a to nebyla ještě ani 10. minuta!
Recept na gól Barce byl napsán už předem. „Viděli jsme, že jim centry dělali proti Realu Sociedad problém,“ pomrknul Zdeněk Houštecký v televizi před utkáním. A jak ve středeční analýze slabých stránek Katalánců podotkl Petr Ruman, expert Sportu, bránění standardek mezi ně patří. Slavia navíc proměnila hned tu první! Prodloužený míč se od rohu snesl na zadní tyč, kde se objevil možná nejnižší domácí hráč Vasil Kušej a dotlačil ho za brankovou čáru. Jan Bořil v tu chvíli přišel o historický primát vstřeleného gólu Barceloně. Na lavičce nevypadalo, že mu to vadí…
Další obrovská radost vypukla v červenobílém táboře chvíli před pauzou. Znovu rohový kop, znovu na přední tyč. Tentokrát si závěrečný dotek s balonem nepřipsal žádný slávista, ale smolař Robert Lewandowski. Na stadionu se však opět nenašel jediný příznivec domácích, kterému by to vadilo. Eden bouřil, na tabuli svítil stav 2:2.
Slavia byla první půlhodinu skvělá
Jakoby se v tu chvíli zapomnělo, že v pasáži předtím i sama Barcelona vstřelila dva góly. Veskrze platonický tlak dvakrát výtečně vyřešil Fermín López – jednou lehce zaváhal Jindřich Staněk, jednou Michal Sadílek. Nevadí, že „sešívaní“ úspěšně pálili na druhé straně, bylo důležitější.
Stejně tak důležité bylo, jakým stylem se Slavia prezentovala. Hráči jednoho z nejlepších celků světa dělali triviální chyby, zato slávisté nesmírně sebevědomě vyhrávali osobní souboje, získávali fauly a sbírali pasáže, kdy hru ovládali oni. Po pětadvaceti minutách sahali v držení balonu na parádní číslo 45 %. „Slavia byla především první půlhodinu skvělá,“ rozplýval se ve studiu Nova Sport stoper Ondřej Kúdela.
Tempo ale domácí neudrželi. Po pauze vyběhli zahřátí Katalánci z šatny hladoví a počet zákroků Staňka dramaticky stoupal. Měl i potřebné štěstí, při gólové dorážce Frankieho de Jonga ho spasil ofsajd, pak pálil nad břevno Raphinha, z úhlu zase nedal Lewandowski. Velká škoda, že slávistické sny o bodu nakonec rozmetala (podruhé v zápase) střela zpoza vápna – Dani Olmo v 63. minutě nádherným způsobem reagoval na odražený míč. O deset minut později už pečetil Lewandowski skóre na 4:2, tentokrát z jeho pohledu do správné brány.
Slavia padla, s kyperským Pafosem už bude hrát za týden jen o čest. Ale Eden se rozloučil s Ligou mistrů důstojně, diváci odcházeli s úsměvy. „Hoši, děkujem!“ tleskaly tribuny. Kdy se poštěstí vidět český tým vstřelit Barceloně dvě branky? Třeba to příště bude i s potřebným štěstím vzadu…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2
Bayern
|7
|6
|0
|1
|20:7
|18
|3
Real
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|4
Liverpool
|7
|5
|0
|2
|14:8
|15
|5
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|6
Paris SG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|7
Newcastle
|7
|4
|1
|2
|16:6
|13
|8
Chelsea
|7
|4
|1
|2
|14:8
|13
|9
Barcelona
|7
|4
|1
|2
|18:13
|13
|10
Sporting
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|11
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|12
Atlético
|7
|4
|1
|2
|16:13
|13
|13
Atalanta
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|14
Inter Milán
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|15
Juventus
|7
|3
|3
|1
|14:10
|12
|16
Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|17
Galatasaray
|7
|3
|1
|3
|9:9
|10
|18
Karabach
|7
|3
|1
|3
|13:15
|10
|19
Marseille
|7
|3
|0
|4
|11:11
|9
|20
Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|21
Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|22
Eindhoven
|7
|2
|2
|3
|15:14
|8
|23
Bilbao
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|24
Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|25
Neapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|26
FC Kodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|27
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|28
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|29
Benfica
|7
|2
|0
|5
|6:10
|6
|30
Pafos
|7
|1
|3
|3
|4:10
|6
|31
Saint Gilloise
|7
|2
|0
|5
|7:17
|6
|32
Ajax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|33
Frankfurt
|7
|1
|1
|5
|10:19
|4
|34
Slavia
|7
|0
|3
|4
|4:15
|3
|35
Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off