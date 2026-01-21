LM: Kovářova hrubka na Newcastlu, PSV padlo. Liverpool v TOP 4, Karabach blízko senzaci

Předplatné

Matěji Kovářovi se utkání na Newcastlu nepovedlo
Matěji Kovářovi se utkání na Newcastlu nepovedloZdroj: Profimedia.cz
Matěj Kovář chyboval na Newcastlu
Matěj Kovář chyboval na Newcastlu
Anthony Gordon z Newcastlu (vlevo) slaví s Yoane Wissou z Newcastlu po vstřelení druhého gólu svého týmu během fotbalového zápasu Ligy mistrů mezi Newcastlem a PSV
Yoane Wissa z Newcastlu slaví gól proti PSV a českému brankáři Matěji Kovářovi
Anthony Gordon z Newcastlu slaví druhý gól Newcastlu proti PSV
Mislav Oršić z Pafosu (vlevo) a Enzo Fernández z Chelsea bojují o míč
Dominik Szoboszlai slaví gól Liverpoolu se spoluhráči
29
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Fotbalisté Bayernu Mnichov v 7. kole Ligy mistrů porazili Union Saint-Gilloise 2:0, připsali si šesté vítězství a na druhém místě tabulky už mají jistotu přímého postupu do osmifinále. Další krok do elitní osmičky udělal v Marseille Liverpool pátou výhrou (3:0). Eindhoven s Matějem Kovářem v brance prohrál v Newcastlu 0:3.

Bayern ani po krátké zimní přestávce nesundal nohu z plynu a ve třech bundesligových zápasech nasbíral 16 branek. Proti belgickému soupeři dlouho hledal klíč, až po změně stran ho našel Angličan Kane. Nejprve zakončil hlavou centr z rohového kopu, za tři minuty si došel pro penaltu a sám ji proměnil ve svůj sedmý gól v soutěži. Deset minut před koncem měl šanci na hattrick, ale druhou penaltu poslal jen do tyče.

Bayern hrál poslední půlhodinu v deseti, červenou kartu dostal Korejec Kim Min-ča, ale i tak oslavil 250. vítězství v evropských pohárech - víc jich má jen Real Madrid. Bavorský velkoklub je v tabulce druhý za Arsenalem, který ho jako jediný porazil.

Eindhoven v listopadu vyhrál v Liverpoolu 4:1, ale další cesta do kolébky fotbalu se mu nevydařila. Kovář už v osmé minutě po malé domů nepřesně rozehrál a konžský útočník Wissa toho pohotově využil. Po půlhodině hosté znovu chybovali v rozehrávce a Gordon poslal míč do prázdné branky. Byl to pro něj už šestý gólový zápis. Další branku přidal Barnes a Newcastle zvítězil potřetí v řadě doma s čistým kontem.

Pět týmů z Anglie v osmičce

Už se zdálo, že Liverpool v novém roce zapomněl vyhrávat, v Premier League vybojoval jen čtyři remízy, ale v Marseille se vrátil na vítěznou vlnu. Gól, který dal svým krajanům Francouz Ekitiké, ještě neplatil, protože videorozhodčí odhalil ofsajd. V závěru prvního dějství Maďar Szoboszlai z přímého kopu podstřelil vyskakující zeď, druhý gól byl vlastní a tři body zpečetil v nastavení Nizozemec Gakpo.

Anglie má v osmičce celkem pět týmů, pronikla tam i Chelsea díky gólu, který vstřelil v závěru zápasu s Pafosem Caicedo z Ekvádoru. Hosté z Kypru, kteří budou za týden posledním soupeřem Slavie, měli v prvním poločase blízko k prvnímu gólu na hřištích soupeře, ale domácího favorita zachránila tyč. Nový trenér Chelsea Rosenior premiéru v milionářské soutěži se štěstím zvládl, jedinou ztrátou bylo zranění dánského brankáře Jörgensena, který už do druhého poločasu nenastoupil.

Atalanta Bergamo po třech výhrách prohrála doma s Bilbaem 2:3. Až dosud dala všech osm svých gólů až po přestávce, tentokrát příznivce nechala čekat jen čtvrthodinu, než hlavičkoval Scamacca. Baskové sice ve třech kolech po sobě nedali gól včetně bezbrankového duelu v Edenu, ale v Bergamu ve druhém poločase udeřili celkem třikrát.

Juventus uspěl potřetí v řadě

Lépe si vedl druhý zástupce ze Serie A, Juventus Turín porazil Benficu Lisabon 2:0. Portugalský tým v této sezoně Ligy mistrů už zdolal Neapol, ale podruhé na Apeninském poloostrově vyšel naprázdno. Francouz Thuram a Američan McKennie vystříleli „Staré dámě“ třetí výhru po sobě.

Atlético Madrid po třech výhrách v řadě se muselo v duelu s Galatasaray v Istanbulu spokojit s bodem. Zápas přitom nemohl pro argentinského trenéra hostů Simeoneho začít lépe. Už ve 4. minutě jeho syn Giuliano hlavičkoval do sítě. Jenže pak Llorente srazil míč za záda brankáře Oblaka, který nastoupil jako první Slovinec ke stému zápasu v Champions League. Pak už se výsledek nezměnil a Turci získali bod po dvou porážkách.

Eintrachtu Frankfurt ani nedělní změna na trenérské lavičce nepomohla a po prohře 2:3 na hřišti Karabachu je definitivně ze hry. Nový kouč Schmitt, který dosud vedl jen mládežnické výběry, zatím mužstvo neprobudil. Už ve 4. minutě diváky v Baku rozjásal Kolumbijec Durán. Za sedm minut Turek Uzun potrestal chybu domácí obrany a hosté dokonce vedli poté, co Alžířan Šájbí proměnil penaltu. Ale Durán druhým gólem deset minut před koncem srovnal a v nastavení rozhodl Mustafazade. Zástupce Ázerbájdžánu, loni poslední v Evropské lize, má s deseti body stále šanci.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Bayern760120:718
3Real750219:815
4Liverpool750214:815
5Tottenham742115:714
6Paris SG741220:1013
7Newcastle741216:613
8Chelsea741214:813
9Barcelona741218:1313
10Sporting741214:913
11Manchester City741213:913
12Atlético741216:1313
13Atalanta741210:913
14Inter Milán740313:712
15Juventus733114:1012
16Dortmund732219:1511
17Galatasaray73139:910
18Karabach731313:1510
19Marseille730411:119
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven722315:148
23Bilbao72237:118
24Olympiacos72238:138
25Neapol72237:128
26FC Kodaň722311:178
27Club Brugge721412:177
28Bodo/Glimt713312:146
29Benfica72056:106
30Pafos71334:106
31Saint Gilloise72057:176
32Ajax72057:196
33Frankfurt711510:194
34Slavia70344:153
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

