LM ONLINE: Karabach porazil Frankfurt. Liverpool proti Marseille, Kovář proti Newcastlu

Český brankář Matěj Kovář v dresu PSV proti Liverpoolu
Český brankář Matěj Kovář v dresu PSV proti LiverpooluZdroj: profimedia.cz
Pierre Kalulu slaví gól do sítě Pisy
Fotbalisté Liverpoolu nezabránili porážce 1:4 od PSV v Lize mistrů
Fotbalisté Atlétika Madrid oslavují vítězství
Liverpool v 18. kole Premier League udolal Wolves, poprvé v sezoně se trefil Florian Wirtz
Fotbalisté Atlética Madrid
8
Liga mistrů
Ligová fáze Ligy mistrů se blíží do finiše. Karabach vyzrál na Frankfurt, porazil ho 3:2 a živí reálnou šanci na postup. Anglický Liverpool dál bojuje o umístění v nejlepší osmičce, proti však stojí Marseille. V souboji sedmnáctého a osmadvacátého týmu tabulky se střetnou Juventus a Benfika, kterou vede portugalský kouč José Mourinho. Blízko k přímému postupu do osmfinále má také italská Atalanta, která hostí Athletic Club. Newcastle na domácí půdě vyzve PSV i s českým gólmanem Matějem Kovářem, které dál bojuje na hraně postupu do vyřazovací fáze. Středeční program Ligy mistrů sledujte ONLINE na iSportu.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
11Detail
LIVE
32Detail
LIVE
--Tipsport1,653,75,4Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport1,127,820Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport1,19,520Detail
LIVE
--Tipsport1,6545,2Detail
LIVE
--Tipsport3,83,91,9Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport1,275,810Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport861,3Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Real750219:815
3Bayern650118:715
4Tottenham742115:714
5Paris SG741220:1013
6Sporting741214:913
7Manchester City741213:913
8Atlético741216:1313
9Atalanta64118:613
10Inter Milán740313:712
11Liverpool640211:812
12Dortmund732219:1511
13Newcastle631213:610
14Chelsea631213:810
15Barcelona631214:1110
16Galatasaray73139:910
17Karabach731313:1510
18Marseille630311:89
19Juventus623112:109
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven622215:118
23Olympiacos72238:138
24Neapol72237:128
25FC Kodaň722311:178
26Club Brugge721412:177
27Bodo/Glimt713312:146
28Benfica62046:86
29Pafos61324:96
30Saint Gilloise62047:156
31Ajax72057:196
32Bilbao61234:95
33Frankfurt711510:194
34Slavia60332:113
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

