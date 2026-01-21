LM ONLINE: Liverpool proti Marseille, Kovář s PSV vyzve Newcastle. Juventus přivítá Benfiku
Ligová fáze Ligy mistrů se blíží do finiše. Anglický Liverpool dál bojuje o umístění v nejlepší osmičce, proti však stojí Marseille. V souboji sedmnáctého a osmadvacátého týmu tabulky se střetnou Juventus a Benfika, kterou vede portugalský kouč José Mourinho. Blízko k přímému postupu do osmfinále má také italská Atalanta, která hostí Athletic Club. O důležité body se utkají také desáté Atlético Madrid a osmnáctý Galatasaray. Newcastle na domácí půdě vyzve PSV i s českým gólmanem Matějem Kovářem, které dál bojuje na hraně postupu do vyřazovací fáze. Středeční program Ligy mistrů sledujte ONLINE na iSportu.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2
Real
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|3
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|4
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|5
Paris SG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|6
Sporting
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|7
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|8
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|9
Inter Milán
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|10
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|11
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|12
Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|13
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|14
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|20
Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|23
Neapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|24
FC Kodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|25
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|26
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|27
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|28
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|29
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|30
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|31
Ajax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|32
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|33
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|34
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|35
Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off