LM ONLINE: PSV s Kovářem hoří na Newcastlu, Liverpool vede nad Marseille. Pafos drží krok

Matěj Kovář předvádí parádní výkon proti Liverpoolu v Lize mistrů
Matěj Kovář předvádí parádní výkon proti Liverpoolu v Lize mistrů
Anthony Gordon z Newcastlu (vlevo) slaví s Yoane Wissou z Newcastlu po vstřelení druhého gólu svého týmu během fotbalového zápasu Ligy mistrů mezi Newcastlem a PSV
Yoane Wissa z Newcastlu slaví gól proti PSV a českému brankáři Matěji Kovářovi
Anthony Gordon z Newcastlu slaví druhý gól Newcastlu proti PSV
Mislav Oršić z Pafosu (vlevo) a Enzo Fernández z Chelsea bojují o míč
Dominik Szoboszlai slaví gól Liverpoolu se spoluhráči
Khephren Thuram z Juventusu (uprostřed) slaví vstřelení úvodního gólu Juventusu proti Benfice
Český brankář Matěj Kovář v dresu PSV proti Liverpoolu
Liga mistrů
Ligová fáze Ligy mistrů se blíží do finiše. Karabach vyzrál na Frankfurt, porazil ho 3:2 a živí reálnou šanci na postup. Anglický Liverpool dál bojuje o umístění v nejlepší osmičce, proti však stojí Marseille. V souboji sedmnáctého a osmadvacátého týmu tabulky se střetnou Juventus a Benfika, kterou vede portugalský kouč José Mourinho. Blízko k přímému postupu do osmfinále má také italská Atalanta, která hostí Athletic Club. Newcastle na domácí půdě vyzve PSV i s českým gólmanem Matějem Kovářem, které dál bojuje na hraně postupu do vyřazovací fáze. Středeční program Ligy mistrů sledujte ONLINE na iSportu.

Zápas v Istanbulu nemohl pro argentinského trenéra hostů z Madridu Simeoneho začít lépe. Už ve 4. minutě jeho syn Giuliano hlavičkoval do sítě. Jenže pak Llorente srazil míč za záda brankáře Oblaka, který nastoupil jako první Slovinec ke stému zápasu v Champions League. Pak už se výsledek nezměnil a Turci získali bod po dvou porážkách.

Frankfurt po bundesligovém restartu ještě nevyhrál, vypadl z pohárových příček, což v neděli vedlo k odvolání trenéra Toppmöllera. Jeho nástupce Schmitt, který dosud vedl jen mládežnické výběry, začal porážkou. Už ve 4. minutě diváky rozjásal diváky v Baku Kolumbijec Durán. Za sedm minut Turek Uzun potrestal chybu domácí obrany a hosté dokonce vedli poté, co Alžířan Šájbí proměnil penaltu. Ale Durán druhým gólem deset minut před koncem srovnal a v nastavení rozhodl Mustafazade. Zástupce Ázerbájdžánu, loni poslední v Evropské lize, má s deseti body stále šanci.

LIVE
11Detail
LIVE
32Detail
LIVE 2. poločas
13Tipsport70151,03Detail
LIVE 2. poločas
20Tipsport1,0140180Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport1,0315130Detail
LIVE 2. poločas
20Tipsport1,127,250Detail
LIVE 2. poločas
02Tipsport130251,01Detail
LIVE 2. poločas
30Tipsport1,01180800Detail
LIVE 2. poločas
24Tipsport130351,01Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Real750219:815
3Bayern650118:715
4Tottenham742115:714
5Paris SG741220:1013
6Sporting741214:913
7Manchester City741213:913
8Atlético741216:1313
9Atalanta64118:613
10Inter Milán740313:712
11Liverpool640211:812
12Dortmund732219:1511
13Newcastle631213:610
14Chelsea631213:810
15Barcelona631214:1110
16Galatasaray73139:910
17Karabach731313:1510
18Marseille630311:89
19Juventus623112:109
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven622215:118
23Olympiacos72238:138
24Neapol72237:128
25FC Kodaň722311:178
26Club Brugge721412:177
27Bodo/Glimt713312:146
28Benfica62046:86
29Pafos61324:96
30Saint Gilloise62047:156
31Ajax72057:196
32Bilbao61234:95
33Frankfurt711510:194
34Slavia60332:113
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

