LM ONLINE: PSV s Kovářem hoří na Newcastlu, Liverpool vede nad Marseille. Pafos drží krok
Ligová fáze Ligy mistrů se blíží do finiše. Karabach vyzrál na Frankfurt, porazil ho 3:2 a živí reálnou šanci na postup. Anglický Liverpool dál bojuje o umístění v nejlepší osmičce, proti však stojí Marseille. V souboji sedmnáctého a osmadvacátého týmu tabulky se střetnou Juventus a Benfika, kterou vede portugalský kouč José Mourinho. Blízko k přímému postupu do osmfinále má také italská Atalanta, která hostí Athletic Club. Newcastle na domácí půdě vyzve PSV i s českým gólmanem Matějem Kovářem, které dál bojuje na hraně postupu do vyřazovací fáze. Středeční program Ligy mistrů sledujte ONLINE na iSportu.
Zápas v Istanbulu nemohl pro argentinského trenéra hostů z Madridu Simeoneho začít lépe. Už ve 4. minutě jeho syn Giuliano hlavičkoval do sítě. Jenže pak Llorente srazil míč za záda brankáře Oblaka, který nastoupil jako první Slovinec ke stému zápasu v Champions League. Pak už se výsledek nezměnil a Turci získali bod po dvou porážkách.
Frankfurt po bundesligovém restartu ještě nevyhrál, vypadl z pohárových příček, což v neděli vedlo k odvolání trenéra Toppmöllera. Jeho nástupce Schmitt, který dosud vedl jen mládežnické výběry, začal porážkou. Už ve 4. minutě diváky rozjásal diváky v Baku Kolumbijec Durán. Za sedm minut Turek Uzun potrestal chybu domácí obrany a hosté dokonce vedli poté, co Alžířan Šájbí proměnil penaltu. Ale Durán druhým gólem deset minut před koncem srovnal a v nastavení rozhodl Mustafazade. Zástupce Ázerbájdžánu, loni poslední v Evropské lize, má s deseti body stále šanci.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2
Real
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|3
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|4
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|5
Paris SG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|6
Sporting
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|7
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|8
Atlético
|7
|4
|1
|2
|16:13
|13
|9
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|10
Inter Milán
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|11
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|12
Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|13
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|14
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Galatasaray
|7
|3
|1
|3
|9:9
|10
|17
Karabach
|7
|3
|1
|3
|13:15
|10
|18
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|19
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|20
Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|21
Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|22
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|23
Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|24
Neapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|25
FC Kodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|26
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|27
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|28
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|29
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|30
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|31
Ajax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|32
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|33
Frankfurt
|7
|1
|1
|5
|10:19
|4
|34
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|35
Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off