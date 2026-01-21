Předplatné

Tvrdík proti překupníkům: Fanoušci utratili deset milionů za den, budou zklamaní

Fotbalisté Barcelony si v úterý vyzkoušeli trávník v Edenu
Trenér Barcelony Hansi Flick pochválil Slavii za dobrou obranu
Fotbalový svátek si nikdo nechce nechat ujít. V Praze se už ve středu večer představí největší světové hvězdy v dresu slavné Barcelony a řada fotbalových nadšenců se snaží dostat k lístkům na zápas Ligy mistrů, jak to jen jde. Překupníci za ně však chtějí násobky oficiální ceny a často navíc může jít o podvod.

„Deset milionů korun. Takový objem peněz utratili lidé na platformách mimo oficiální prodejní kanály klubu během posledních 24 hodin za vstupenky na zápas proti Barceloně,“ vyťukal v úterý večer na sociální síti X předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Cifra se zdá obrovská, ale když na internetu zabrouzdáte na překupnické stránky, kde řada lidí stále nabízí vstupenky na očekávané utkání, tak číslo není nikterak ohromující.

Na online tržištích ve středu ráno, tedy jen pár hodin před zápasem, začíná cena lístků na 11 tisících. Drtivá většina se pak pohybuje v rozmezí 15–25 tisíc korun. Pokud by je tedy nakoupilo jen 500 fanoušků, dostali bychom se na avizovanou částku 10 milionů.

Přitom v oficiálním prodeji Slavia nabízela vstupenky nejlevnější kategorie za 2500 korun, na nejlukrativnější místa v kategorii A pak stály 3900.

„Největší zápasy přitahují hodně negativních vlivů. Poptávka je daleko větší než kapacita stadionu. Na zápas s Barcelonou bychom Eden dokázali zaplnit dvojnásobně nebo trojnásobně,“ řekl v podcastu Livesport Daily ředitel strategické komunikace klubu Jakub Splavec po listopadovém utkání s Arsenalem.

Většina bude zklamaná

Jenže přemrštěná cena ještě není zdaleka největší problém pro nakupující na překupnických serverech. „Valná většina z nich bude zítra zklamaná,“ upozorňuje Tvrdík.

„Lístky od překupníků byly zablokovány a ty od podvodníků fungovat nebudou. Stejně tak se i zítra (v den zápasu) vyrojí další nabídky. Nechte je být. Nemá to smysl. V rámci aplikace SLAVIA a síti Ticketportal je vyprodáno. Jakýkoliv jiný nákup je vždy rizikový,“ apeluje na fanoušky.

Po zkušenostech z minulých let přitom samotní podporovatelé Slavie často zmiňují historky, kdy u turniketů sledují zklamané rodiny, které utratily desetitisíce za možnost vidět utkání přímo na stadionu a až při vstupu zjistily, že se svým tiketem přes turniket neprojdou. Podvodníci totiž často nabízejí buď falešné vstupenky, nebo také jeden platný lístek prodají klidně deseti lidem.

Slavia se proti tomuto nešvaru snaží dlouhodobě bojovat, ale právě u nejžádanějších zápasů se vždy objeví řada zdrcených podvedených fotbalových nadšenců.

„Vstupenku dokážeme najít a zjistit komu patří. Distribuce na domácí zápasy Ligy mistrů probíhala prostřednictvím balíčků pouze pro permanentkáře, tak je pro nás strašně jednoduché to odhalit. V našich obchodních podmínkách je to jasné: dojde k blokaci vstupenek a může dojít i k odebrání permanentní vstupenky,“ vysvětluje boj proti přeprodeji Splavec.

Doplnil, že už za první čtyři měsíce sezony tímto způsobem klub odebral vstupenku 21 permanentkářům. V Česku přitom podle něj chybí zákon, který by zakazoval distribuci lístků mimo autorizovaný prodej. „Muselo by jít o falsifikát nad 10 tisíc korun, abychom dotyčného mohli předat policii,“ dodává k problematice.

Na to nyní znovu upozornil také Tvrdík. „Zákonodárci, postavte překupnictví mimo zákon, stejně jako je tomu v Anglii nebo ve Francii,“ vyzval předseda klubu v závěru své zprávy.

1Arsenal770020:221
2Real750219:815
3Bayern650118:715
4Tottenham742115:714
5Paris SG741220:1013
6Sporting741214:913
7Manchester City741213:913
8Atalanta64118:613
9Inter Milán740313:712
10Atlético640215:1212
11Liverpool640211:812
12Dortmund732219:1511
13Newcastle631213:610
14Chelsea631213:810
15Barcelona631214:1110
16Marseille630311:89
17Juventus623112:109
18Galatasaray63038:89
19Leverkusen723210:149
20Monaco 72328:149
21Eindhoven622215:118
22Olympiacos72238:138
23Neapol72237:128
24FC Kodaň722311:178
25Karabach621310:137
26Club Brugge721412:177
27Bodo/Glimt713312:146
28Benfica62046:86
29Pafos61324:96
30Saint Gilloise62047:156
31Ajax72057:196
32Bilbao61234:95
33Frankfurt61148:164
34Slavia60332:113
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

