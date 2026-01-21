Tvrdík proti překupníkům: Fanoušci utratili deset milionů za den, budou zklamaní
Fotbalový svátek si nikdo nechce nechat ujít. V Praze se už ve středu večer představí největší světové hvězdy v dresu slavné Barcelony a řada fotbalových nadšenců se snaží dostat k lístkům na zápas Ligy mistrů, jak to jen jde. Překupníci za ně však chtějí násobky oficiální ceny a často navíc může jít o podvod.
„Deset milionů korun. Takový objem peněz utratili lidé na platformách mimo oficiální prodejní kanály klubu během posledních 24 hodin za vstupenky na zápas proti Barceloně,“ vyťukal v úterý večer na sociální síti X předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
Cifra se zdá obrovská, ale když na internetu zabrouzdáte na překupnické stránky, kde řada lidí stále nabízí vstupenky na očekávané utkání, tak číslo není nikterak ohromující.
Na online tržištích ve středu ráno, tedy jen pár hodin před zápasem, začíná cena lístků na 11 tisících. Drtivá většina se pak pohybuje v rozmezí 15–25 tisíc korun. Pokud by je tedy nakoupilo jen 500 fanoušků, dostali bychom se na avizovanou částku 10 milionů.
Přitom v oficiálním prodeji Slavia nabízela vstupenky nejlevnější kategorie za 2500 korun, na nejlukrativnější místa v kategorii A pak stály 3900.
„Největší zápasy přitahují hodně negativních vlivů. Poptávka je daleko větší než kapacita stadionu. Na zápas s Barcelonou bychom Eden dokázali zaplnit dvojnásobně nebo trojnásobně,“ řekl v podcastu Livesport Daily ředitel strategické komunikace klubu Jakub Splavec po listopadovém utkání s Arsenalem.
Většina bude zklamaná
Jenže přemrštěná cena ještě není zdaleka největší problém pro nakupující na překupnických serverech. „Valná většina z nich bude zítra zklamaná,“ upozorňuje Tvrdík.
„Lístky od překupníků byly zablokovány a ty od podvodníků fungovat nebudou. Stejně tak se i zítra (v den zápasu) vyrojí další nabídky. Nechte je být. Nemá to smysl. V rámci aplikace SLAVIA a síti Ticketportal je vyprodáno. Jakýkoliv jiný nákup je vždy rizikový,“ apeluje na fanoušky.
Po zkušenostech z minulých let přitom samotní podporovatelé Slavie často zmiňují historky, kdy u turniketů sledují zklamané rodiny, které utratily desetitisíce za možnost vidět utkání přímo na stadionu a až při vstupu zjistily, že se svým tiketem přes turniket neprojdou. Podvodníci totiž často nabízejí buď falešné vstupenky, nebo také jeden platný lístek prodají klidně deseti lidem.
Slavia se proti tomuto nešvaru snaží dlouhodobě bojovat, ale právě u nejžádanějších zápasů se vždy objeví řada zdrcených podvedených fotbalových nadšenců.
„Vstupenku dokážeme najít a zjistit komu patří. Distribuce na domácí zápasy Ligy mistrů probíhala prostřednictvím balíčků pouze pro permanentkáře, tak je pro nás strašně jednoduché to odhalit. V našich obchodních podmínkách je to jasné: dojde k blokaci vstupenek a může dojít i k odebrání permanentní vstupenky,“ vysvětluje boj proti přeprodeji Splavec.
Doplnil, že už za první čtyři měsíce sezony tímto způsobem klub odebral vstupenku 21 permanentkářům. V Česku přitom podle něj chybí zákon, který by zakazoval distribuci lístků mimo autorizovaný prodej. „Muselo by jít o falsifikát nad 10 tisíc korun, abychom dotyčného mohli předat policii,“ dodává k problematice.
Na to nyní znovu upozornil také Tvrdík. „Zákonodárci, postavte překupnictví mimo zákon, stejně jako je tomu v Anglii nebo ve Francii,“ vyzval předseda klubu v závěru své zprávy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2
Real
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|3
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|4
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|5
Paris SG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|6
Sporting
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|7
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|8
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|9
Inter Milán
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|10
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|11
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|12
Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|13
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|14
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|20
Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|23
Neapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|24
FC Kodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|25
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|26
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|27
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|28
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|29
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|30
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|31
Ajax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|32
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|33
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|34
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|35
Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off