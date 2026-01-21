City se „pokazili“, Rodriho červená minuta i zranění. Haaland: Byli jsme trapní!
Fotografové ho sledovali i na cestě do autobusu. Trenér Pep Guardiola se posadil na místo za řidičem, nasadil si sluchátka a rozhodně neskrýval, že prožil další mizerný večer. Fotbalisté Manchesteru City prohráli v úterním utkání sedmého kola ligové fáze Ligy mistrů na hřišti norského celku Bodö/Glimt výsledkem 1:3. „Přijde mi, že všechno, co se může kazit, se kazí,“ prohodil španělský kouč.
Anglická média pochopitelně řeší zejména poslední utkání. „Pepe Guardiolo, slyšíš mě? Tví kluci schytali pořádný výprask,“ stojí třeba v článku veřejnoprávní stanice BBC. „Je důležité, aby začali vyhrávat a získali zpátky sebevědomí. Tohle je pro ně trapný večer,“ přihodil bývalý útočník Chris Sutton, který v minulosti hrál za Norwich, Blackburn nebo Chelsea.
City dostali tři branky do šedesáti minut, dvakrát se trefil útočník Kasper Hogh. A když se hosté zmohli aspoň na snížení, přišla z jejich pohledu další ohromná rána. Záložník Rodri obdržel dvě žluté karty za 54 sekund.
„Jediné, co můžu udělat, je omluvit se fanouškům. Tohle je trapné,“ zuřil útočník Eling Haaland. „Bodö hrálo skvělý fotbal a zasloužilo si vyhrát. Je mi to opravdu líto. Upřímně, nevím, co k tomu říct. Beru plnou zodpovědnost za to, že jsme nedali dostatek gólů.“
Haaland odehrál na rozdíl od víkendového derby proti United (0:2) celý zápas. Spolu s ním naskočili v základní sestavě další klíčové persony, mezi které patří v tuto chvíli brankář Gianluigi Donnaruma, záložníci Tijani Reijnders s Rodrim nebo křídelník Phil Phoden. Jinak byla sestava City ovlivněna řadou absencí.
Guardiolův tým postrádal v Norsku osm zraněných hráčů, novou posilu Antoina Semenya nebo vykartovaného kapitána Bernarda Silvu. Proto vybral nejmladší základní sestavu City v této sezoně Ligy mistrů. Do sestavy se vměstnali čtyři hráči mladší jednadvacet let.
Od konce roku 2025 se spousta věcí obrací proti nám
Mezi nimi byl třeba i stoper Max Alleyne, kterého si klub stáhl z hostování ve Watfordu. Dvacetiletému hráči se premiéra v Lize mistrů nepodařila, protože byl u dvou inkasovaných gólů. „Nemáme křídelní hráče Savinha a Dokua, chybějí nám i další, kteří by nám dodali konzistenci,“ líčil Guardiola po posledním nárazu.
Následně vyřkl velmi trefnou větu: „Od konce roku 2025 se spousta věcí obrací proti nám.“
City totiž minulý rok zakončili fantastickou sérií. Vyhráli osmkrát v řadě, když od konce listopadu zvládli i divoké zápasy proti Leedse (3:2), Fulhamu (5:4) nebo Realu Madrid (2:1). Mužstvu se náramně dařilo a trenér Guardiola vysvětloval novinářům, jaké jsou důvody.
Jako klíčový moment označil letní mistrovství světa klubů. „Zamysleli jsme se nad sebou a změnili spoustu věcí. Vidíte na řeči těla, jak oslavujeme, jaké máme spojení s fanoušky. Všichni cítí, že hráči si jdou za vítězstvím, jeden bojuje za druhého.“
To platilo těsně po Vánocích, konkrétně po vydřeném vítězství na hřišti Nottinghamu (2:1). Později se situace znovu otočila…
Od té doby kromě utkání FA Cupu proti třetiligovému Exeteru (10:1) a prvního zápasu semifinále ligového poháru s Newcastlem nevyhráli vůbec nic. V Premier League posbírali postupně tři remízy a naposledy v sobotu kousali prohru 0:2 v derby s United. „Výsledky nejsou dobré. Musíme se vzchopit, a to rychle!“ zavelel Guardiola.
City ale zatím nejsou v kritické situaci. V Lize mistrů mají reálnou šanci na přímý postup do osmifinále, v anglické lize se pak nacházejí na druhém místě s odstupem sedmi bodů na vedoucí Arsenal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2
Real
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|3
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|4
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|5
Paris SG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|6
Sporting
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|7
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|8
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|9
Inter Milán
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|10
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|11
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|12
Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|13
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|14
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|20
Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|23
Neapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|24
FC Kodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|25
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|26
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|27
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|28
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|29
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|30
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|31
Ajax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|32
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|33
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|34
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|35
Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off