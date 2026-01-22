Trpišovský po Barceloně: Mohli jsme vytěžit víc. Jak komentoval překvapení v sestavě?
Od úvodního zápasu proti Bodö/Glimt tým Jindřicha Trpišovského neskóroval. Proti Barceloně se to překvapivě povedlo hned dvakrát, byť hrdinský výkon z úvodu první půle na body nestačil. Kouč Slavie ale nelítal na obláčku, jako správný perfekcionista ihned hledal chyby. „Mrzí mě, že gólům předcházely naše ztráty balonu,“ popsal po prohře 2:4.
Co ve vás převažuje po statečném výkonu? Hrdost, zklamání?
„Pocit, že jsme z toho mohli vytěžit víc. Některým gólům se dalo zabránit, mohla tam být lepší rozhodnutí. Ale z mého pohledu do toho dali kluci maximum, v první půli jsme odehráli slušnou partii. Ve druhé půli to Barcelona zjednodušila, hrála více za obranu. Mám radost, že jsme dali dva góly a v některých pasážích obstáli, ale při lepších rozhodnutích se dalo ze zápasu vytěžit výsledkově víc.“
První půlhodina se zdála v podání slávistů skoro na hranici možností…
„Jednoznačně. Byly tam drobnosti, co se nepovedly, ale musíme ocenit kvalitu hráčů. Už dřív jsem chválil Fermína a naživo je upřímně ještě lepší. Ta kvalita zakončení… Víme, jak je Barcelona ve španělské lize schopná se prokombinovat skrz presink, ale nám se dařilo na ně tlačit. Ve druhé půli už jsme byli v situacích později a především jsme neútočili v tolika lidech.“
Po Interu a Arsenalu to byl třetí gigant. Cítíte po prohrách 0:3 zlepšení?
„Chytíte týmy v jiném rozpoložení a sami jsme v jiném rozpoložení. Na Interu, což byl nejhorší zápas, byli domácí na vrcholu, naopak my jsme byli s covidem. Teď jsme byli zase důkladně připravení. K tomu vidím posun u některých hráčů, jsme chytřejší. Není jednoduché přepnout na tuto úroveň. Svým způsobem to byl defenzivně podobný zápas jako s Arsenalem, ale tam jsme dostali ten gól z penalty.“
Hansi Flick několikrát zmínil, že jste měli pět týdnů na přípravu. Hrálo to velkou roli? Šel jste do několika neotřelých tahů – Tomáš Holeš na pravém beku, Oscar na levém…
„Připravujete se celkově na jaro, ale když hrajete s Barcelonou a s Pafosem, musíte vnímat, že evropský fotbal je jiný, specifický, třeba ohledně zbytkové obrany. To nám v první půli vycházelo a u třetího gólu nám to nevyšlo, chyběl nám v jedné pozici stoper. Potřebovali jsme držet lepší osu hřiště po ztrátě míče – proto čtyřka vzadu a proto ta typologie těchto hráčů. Jeden z beků nám při zakládání méně útočil a na to se hodil Tomáš Holeš, navíc nebyl plně k dispozici Douděra. Za Sanyangem jsme zase chtěli zkušeného hráče, který ho bude řídit. V první půli ten plán pracoval fakt dobře, na to, že takhle obvykle nehrajeme. Mrzí mě, že gólům předchází naše ztráty na balonu.“
Přesto jste o půli střídal.
„Byli jsme k tomu donuceni. Tomáš Vlček ale odehrál celý výkon na Raphinhu, je to pro něj dobrá zkušenost.“
Jan Bořil si nakonec ale minuty proti Barceloně nezopakoval. Nemrzí ho to?
„Ten zápas chce hrát každý, ale hráči vycítí už z nácviků, jaká sestava bude. Největší zklamání přijde den před zápasem. Máte na lavičce dvanáct hráčů, chcete jim všem dát šanci, ale matematicky to nejde… Není to lehké rozhodování.“
Dvakrát jste udeřili ze standardek – tak jste si to vysnil?
„Byl na to v Marbelle čas, ať už ohledně videí, nebo tréninku. Mrazem to bylo ztížené a nám to především v první půli chodilo fakt dobře. Proti takovým týmům musíte počítat s tím, že budou fotbalově lepší, takže musíte hledat jiné zbraně. A Barcelona nemá tak silnou hru hlavou, proti nim to byla největší síla. Trefovali jsme to do dobrých prostor a měli jsme ideální timing.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2
Bayern
|7
|6
|0
|1
|20:7
|18
|3
Real
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|4
Liverpool
|7
|5
|0
|2
|14:8
|15
|5
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|6
Paris SG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|7
Newcastle
|7
|4
|1
|2
|16:6
|13
|8
Chelsea
|7
|4
|1
|2
|14:8
|13
|9
Barcelona
|7
|4
|1
|2
|18:13
|13
|10
Sporting
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|11
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|12
Atlético
|7
|4
|1
|2
|16:13
|13
|13
Atalanta
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|14
Inter Milán
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|15
Juventus
|7
|3
|3
|1
|14:10
|12
|16
Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|17
Galatasaray
|7
|3
|1
|3
|9:9
|10
|18
Karabach
|7
|3
|1
|3
|13:15
|10
|19
Marseille
|7
|3
|0
|4
|11:11
|9
|20
Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|21
Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|22
Eindhoven
|7
|2
|2
|3
|15:14
|8
|23
Bilbao
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|24
Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|25
Neapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|26
FC Kodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|27
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|28
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|29
Benfica
|7
|2
|0
|5
|6:10
|6
|30
Pafos
|7
|1
|3
|3
|4:10
|6
|31
Saint Gilloise
|7
|2
|0
|5
|7:17
|6
|32
Ajax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|33
Frankfurt
|7
|1
|1
|5
|10:19
|4
|34
Slavia
|7
|0
|3
|4
|4:15
|3
|35
Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off