Trpišovský po Barceloně: Mohli jsme vytěžit víc. Jak komentoval překvapení v sestavě?

Hoši, děkujeme, znělo Edenem. Kdo ze slávistů proti Barceloně obstál? • Zdroj: iSport.tv
Základní jedenáctka Slavie proti Barceloně
Základní sestava Barcelony proti Slavii
Nástup hráču
Hráči před úvodním hvizdem
Fanoušci Slavie při zápase s Barcelonou
Youssoupha Sanyang centruje míč
Vasil Kušej v souboji proti Barceloně
Liga mistrů
Od úvodního zápasu proti Bodö/Glimt tým Jindřicha Trpišovského neskóroval. Proti Barceloně se to překvapivě povedlo hned dvakrát, byť hrdinský výkon z úvodu první půle na body nestačil. Kouč Slavie ale nelítal na obláčku, jako správný perfekcionista ihned hledal chyby. „Mrzí mě, že gólům předcházely naše ztráty balonu,“ popsal po prohře 2:4.

Co ve vás převažuje po statečném výkonu? Hrdost, zklamání?
„Pocit, že jsme z toho mohli vytěžit víc. Některým gólům se dalo zabránit, mohla tam být lepší rozhodnutí. Ale z mého pohledu do toho dali kluci maximum, v první půli jsme odehráli slušnou partii. Ve druhé půli to Barcelona zjednodušila, hrála více za obranu. Mám radost, že jsme dali dva góly a v některých pasážích obstáli, ale při lepších rozhodnutích se dalo ze zápasu vytěžit výsledkově víc.“

První půlhodina se zdála v podání slávistů skoro na hranici možností…
„Jednoznačně. Byly tam drobnosti, co se nepovedly, ale musíme ocenit kvalitu hráčů. Už dřív jsem chválil Fermína a naživo je upřímně ještě lepší. Ta kvalita zakončení… Víme, jak je Barcelona ve španělské lize schopná se prokombinovat skrz presink, ale nám se dařilo na ně tlačit. Ve druhé půli už jsme byli v situacích později a především jsme neútočili v tolika lidech.“

Po Interu a Arsenalu to byl třetí gigant. Cítíte po prohrách 0:3 zlepšení?
„Chytíte týmy v jiném rozpoložení a sami jsme v jiném rozpoložení. Na Interu, což byl nejhorší zápas, byli domácí na vrcholu, naopak my jsme byli s covidem. Teď jsme byli zase důkladně připravení. K tomu vidím posun u některých hráčů, jsme chytřejší. Není jednoduché přepnout na tuto úroveň. Svým způsobem to byl defenzivně podobný zápas jako s Arsenalem, ale tam jsme dostali ten gól z penalty.“

Hansi Flick několikrát zmínil, že jste měli pět týdnů na přípravu. Hrálo to velkou roli? Šel jste do několika neotřelých tahů – Tomáš Holeš na pravém beku, Oscar na levém…
„Připravujete se celkově na jaro, ale když hrajete s Barcelonou a s Pafosem, musíte vnímat, že evropský fotbal je jiný, specifický, třeba ohledně zbytkové obrany. To nám v první půli vycházelo a u třetího gólu nám to nevyšlo, chyběl nám v jedné pozici stoper. Potřebovali jsme držet lepší osu hřiště po ztrátě míče – proto čtyřka vzadu a proto ta typologie těchto hráčů. Jeden z beků nám při zakládání méně útočil a na to se hodil Tomáš Holeš, navíc nebyl plně k dispozici Douděra. Za Sanyangem jsme zase chtěli zkušeného hráče, který ho bude řídit. V první půli ten plán pracoval fakt dobře, na to, že takhle obvykle nehrajeme. Mrzí mě, že gólům předchází naše ztráty na balonu.“

Přesto jste o půli střídal.
„Byli jsme k tomu donuceni. Tomáš Vlček ale odehrál celý výkon na Raphinhu, je to pro něj dobrá zkušenost.“

Jan Bořil si nakonec ale minuty proti Barceloně nezopakoval. Nemrzí ho to?
„Ten zápas chce hrát každý, ale hráči vycítí už z nácviků, jaká sestava bude. Největší zklamání přijde den před zápasem. Máte na lavičce dvanáct hráčů, chcete jim všem dát šanci, ale matematicky to nejde… Není to lehké rozhodování.“

Dvakrát jste udeřili ze standardek – tak jste si to vysnil?
„Byl na to v Marbelle čas, ať už ohledně videí, nebo tréninku. Mrazem to bylo ztížené a nám to především v první půli chodilo fakt dobře. Proti takovým týmům musíte počítat s tím, že budou fotbalově lepší, takže musíte hledat jiné zbraně. A Barcelona nemá tak silnou hru hlavou, proti nim to byla největší síla. Trefovali jsme to do dobrých prostor a měli jsme ideální timing.“

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Bayern760120:718
3Real750219:815
4Liverpool750214:815
5Tottenham742115:714
6Paris SG741220:1013
7Newcastle741216:613
8Chelsea741214:813
9Barcelona741218:1313
10Sporting741214:913
11Manchester City741213:913
12Atlético741216:1313
13Atalanta741210:913
14Inter Milán740313:712
15Juventus733114:1012
16Dortmund732219:1511
17Galatasaray73139:910
18Karabach731313:1510
19Marseille730411:119
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven722315:148
23Bilbao72237:118
24Olympiacos72238:138
25Neapol72237:128
26FC Kodaň722311:178
27Club Brugge721412:177
28Bodo/Glimt713312:146
29Benfica72056:106
30Pafos71334:106
31Saint Gilloise72057:176
32Ajax72057:196
33Frankfurt711510:194
34Slavia70344:153
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

