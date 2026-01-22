Kušej o gólu Barceloně: Najednou jsem nevěděl, co dělat. Jak to bylo s vyzutou kopačkou?
Nekušejovským gólem vyvolal Vasil Kušej v Edenu pětihvězdičkovou náladu. V desáté minutě na zadní tyči přetlačil kapitána Barcelony Frenkieho de Jonga a s vyzutou kopačkou slavil životní trefu. Slavii dostal do šokujícího náskoku 1:0. „Stadion najednou začal křičet, já vůbec nevěděl, co má dělat. Byla to neskutečná euforie,“ sypal ze sebe. Radost z premiérové branky v Lize mistrů mu překazila porážka 2:4.
Vasile, životní trefa?
„Myslím, že jo. Budu si ji pamatovat navždy, zapíšu si ji do hlavy. Pro mě extrémně cenný gól, jsem za něj strašně vděčný. Ani nevím, co k tomu mám víc říct.“
Víte vůbec, čím jste dostal míč do sítě?
„Ani ne. Jsem hlavně rád, že jsem to tam nějak dotlačil, a zápas jsme skvěle odstartovali. Pomohl jsem nakopnout utkání, aby to z naší strany nějak vypadalo. Jsem za to rád.“
Co vám říkali spoluhráči?
„Gratulovali. Před zápasem mi Honza Boříl říkal, ať dám gól. Taky jsem za ním hned běžel, abych to s ním oslavil. Už můžu, stejně jako on, říkat, že jsem dal gól Barceloně.“
Co vám po gólu běželo hlavou?
„Stadion najednou začal křičet, já vůbec nevěděl, co mám dělat. Byla to neskutečná euforie. Přišlo mi, že po té brance hrajeme vážně dobře. Do karet nám mohlo hrát počasí, proto jsme do toho od začátku šlapali. Je škoda, že jsme to nedotáhli do lepšího konce.“
Po brance jste měl problém s kopačkou?
„De Jong mi šlápl na kotník a zul mi ji. Když jsem se rozběhl z brány, tak mi spadla. V tu chvíli jsem si ji nechtěl nazouvat, jen bych se zdržoval s oslavou.“ (směje se)
Když zrovna vy vstřelíte gól, umělecké známky jsou vysoké. Teď to tak nebylo. Na zadní tyči jste přetlačil De Jonga.
„Od začátku jsem věděl, že mě brání. Udělal jsem mu pohyb na přední, pak se s ním trochu přetlačoval. Viděl jsem, jak balon letí k nám. Tušil jsem, že tam budu první. Vyšlo to. Jsem rád, že jsem v souboji byl. Měl jsem za úkol zavírat zadní tyč, což jsem splnil.“
Trefil jste se v generálce, teď i v Lize mistrů. Pomůže vám to do jara?
„Vstřelil jsem premiérový gól v Champions League, může mi to uvolnit nohy. Výkon týmu je ale důležitější. Prezentovali jsme se dobře, bude to pro nás odrazový můstek do ligové sezony a směrem k titulu.“
Co zápas s Barcelonou rozhodlo?
„Dva rychlé góly na 2:3 a 2:4. Zápas jsme drželi, ale pak padly takové dva góly... Tým jako Barcelona vás pak už do ničeho nepustí. Je to velká škoda. A taky škola fotbalu.“
Co říkáte na fantastická zakončení Fermína a Olma?
„Jsou to top hráči, je to Barcelona. Ne nadarmo tam hrají. Trefili to nádherně. Měli jsme smůlu, že jim to dnes takhle střílelo. Proti tomu nemůžete nic dělat.“
Nebyly to trochu „kušejovské“ góly?
(směje se) „Já takové góly nedávám. Za vápnem moc nestřílím. Ale někdy bych se to chtěl naučit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2
Bayern
|7
|6
|0
|1
|20:7
|18
|3
Real
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|4
Liverpool
|7
|5
|0
|2
|14:8
|15
|5
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|6
Paris SG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|7
Newcastle
|7
|4
|1
|2
|16:6
|13
|8
Chelsea
|7
|4
|1
|2
|14:8
|13
|9
Barcelona
|7
|4
|1
|2
|18:13
|13
|10
Sporting
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|11
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|12
Atlético
|7
|4
|1
|2
|16:13
|13
|13
Atalanta
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|14
Inter Milán
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|15
Juventus
|7
|3
|3
|1
|14:10
|12
|16
Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|17
Galatasaray
|7
|3
|1
|3
|9:9
|10
|18
Karabach
|7
|3
|1
|3
|13:15
|10
|19
Marseille
|7
|3
|0
|4
|11:11
|9
|20
Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|21
Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|22
Eindhoven
|7
|2
|2
|3
|15:14
|8
|23
Bilbao
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|24
Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|25
Neapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|26
FC Kodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|27
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|28
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|29
Benfica
|7
|2
|0
|5
|6:10
|6
|30
Pafos
|7
|1
|3
|3
|4:10
|6
|31
Saint Gilloise
|7
|2
|0
|5
|7:17
|6
|32
Ajax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|33
Frankfurt
|7
|1
|1
|5
|10:19
|4
|34
Slavia
|7
|0
|3
|4
|4:15
|3
|35
Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off