Kušej o gólu Barceloně: Najednou jsem nevěděl, co dělat. Jak to bylo s vyzutou kopačkou?

Hoši, děkujeme, znělo Edenem. Kdo ze slávistů proti Barceloně obstál? • Zdroj: iSport.tv
Robert Lewandowski v akci proti Slavii
Tomáš Chorý se rve o míč
Robert Lewandowski si dal proti Slavii vlastní gól
Hráči Slavie se radují z gólu proti Barceloně
Hansi Flick se raduje s Fermínem Lópezem z gólu Barcelony v Edenu
Lukáš Provod v souboji s Alejandrem Baldem
Frankie de Jong vede míč v duelu se Slavií
Radek Špryňar
Liga mistrů
Nekušejovským gólem vyvolal Vasil Kušej v Edenu pětihvězdičkovou náladu. V desáté minutě na zadní tyči přetlačil kapitána Barcelony Frenkieho de Jonga a s vyzutou kopačkou slavil životní trefu. Slavii dostal do šokujícího náskoku 1:0. „Stadion najednou začal křičet, já vůbec nevěděl, co má dělat. Byla to neskutečná euforie,“ sypal ze sebe. Radost z premiérové branky v Lize mistrů mu překazila porážka 2:4.

Vasile, životní trefa?
„Myslím, že jo. Budu si ji pamatovat navždy, zapíšu si ji do hlavy. Pro mě extrémně cenný gól, jsem za něj strašně vděčný. Ani nevím, co k tomu mám víc říct.“

Víte vůbec, čím jste dostal míč do sítě?
„Ani ne. Jsem hlavně rád, že jsem to tam nějak dotlačil, a zápas jsme skvěle odstartovali. Pomohl jsem nakopnout utkání, aby to z naší strany nějak vypadalo. Jsem za to rád.“

Co vám říkali spoluhráči?
„Gratulovali. Před zápasem mi Honza Boříl říkal, ať dám gól. Taky jsem za ním hned běžel, abych to s ním oslavil. Už můžu, stejně jako on, říkat, že jsem dal gól Barceloně.“

Co vám po gólu běželo hlavou?
„Stadion najednou začal křičet, já vůbec nevěděl, co mám dělat. Byla to neskutečná euforie. Přišlo mi, že po té brance hrajeme vážně dobře. Do karet nám mohlo hrát počasí, proto jsme do toho od začátku šlapali. Je škoda, že jsme to nedotáhli do lepšího konce.“

Po brance jste měl problém s kopačkou?
„De Jong mi šlápl na kotník a zul mi ji. Když jsem se rozběhl z brány, tak mi spadla. V tu chvíli jsem si ji nechtěl nazouvat, jen bych se zdržoval s oslavou.“ (směje se)

Když zrovna vy vstřelíte gól, umělecké známky jsou vysoké. Teď to tak nebylo. Na zadní tyči jste přetlačil De Jonga.
„Od začátku jsem věděl, že mě brání. Udělal jsem mu pohyb na přední, pak se s ním trochu přetlačoval. Viděl jsem, jak balon letí k nám. Tušil jsem, že tam budu první. Vyšlo to. Jsem rád, že jsem v souboji byl. Měl jsem za úkol zavírat zadní tyč, což jsem splnil.“

Trefil jste se v generálce, teď i v Lize mistrů. Pomůže vám to do jara?
„Vstřelil jsem premiérový gól v Champions League, může mi to uvolnit nohy. Výkon týmu je ale důležitější. Prezentovali jsme se dobře, bude to pro nás odrazový můstek do ligové sezony a směrem k titulu.“

Co zápas s Barcelonou rozhodlo?
„Dva rychlé góly na 2:3 a 2:4. Zápas jsme drželi, ale pak padly takové dva góly... Tým jako Barcelona vás pak už do ničeho nepustí. Je to velká škoda. A taky škola fotbalu.“

Co říkáte na fantastická zakončení Fermína a Olma?
„Jsou to top hráči, je to Barcelona. Ne nadarmo tam hrají. Trefili to nádherně. Měli jsme smůlu, že jim to dnes takhle střílelo. Proti tomu nemůžete nic dělat.“

Nebyly to trochu „kušejovské“ góly?
(směje se) „Já takové góly nedávám. Za vápnem moc nestřílím. Ale někdy bych se to chtěl naučit.“

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Bayern760120:718
3Real750219:815
4Liverpool750214:815
5Tottenham742115:714
6Paris SG741220:1013
7Newcastle741216:613
8Chelsea741214:813
9Barcelona741218:1313
10Sporting741214:913
11Manchester City741213:913
12Atlético741216:1313
13Atalanta741210:913
14Inter Milán740313:712
15Juventus733114:1012
16Dortmund732219:1511
17Galatasaray73139:910
18Karabach731313:1510
19Marseille730411:119
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven722315:148
23Bilbao72237:118
24Olympiacos72238:138
25Neapol72237:128
26FC Kodaň722311:178
27Club Brugge721412:177
28Bodo/Glimt713312:146
29Benfica72056:106
30Pafos71334:106
31Saint Gilloise72057:176
32Ajax72057:196
33Frankfurt711510:194
34Slavia70344:153
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off
