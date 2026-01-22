Předplatné

Barca na tenkém ledě, ale nezmrzla. Média ve Španělsku oceňují intenzitu Slavie po pauze

Liga mistrů
Španělská média ocenila fotbalisty pražské Slavie za to, že navzdory takřka šestitýdenní zimní přestávce odehráli zápas s Barcelonou ve vysokém tempu a nadělali favoritovi problémy. Čeští šampioni ve středečním duelu 7. kola Ligy mistrů nakonec doma podlehli katalánskému velkoklubu 2:4, podle novinářů ale předvedli odvážný výkon.

Slavia vedla od 10. minuty po brance Vasila Kušeje, poté dvěma góly otočil stav Fermín López. Vršovičtí ještě do pauzy srovnali po vlastní brance Roberta Lewandowského, ale ve druhé půli rozhodli střídající Dani Olmo a Lewandowski.

„Barcelona se pohybovala na tenkém ledě, ale nakonec se jí podařilo Slavii udolat a udržela šanci na elitní osmičku a přímý postup do osmifinále,“ napsal deník AS. Úřadující španělští šampioni jsou ve společné tabulce 36 mužstev na devátém místě, do play off projde 24 týmů. Slavii patří 34. pozice bez šance na postup.

„Barca v Praze nezmrzla, vítězstvím si ale pouze splnila povinnost. V obraně byla křehká, čehož Slavia dokázala využít. Vylepšení skóre v boji o nejlepší osmičku se tedy nekonalo,“ shrnul list Mundo Deportivo.

Podle novinářů nebylo znát, že by Pražanům chyběla po zimní přípravě herní praxe. „Intenzitu Slavie, která přitom nehrála soutěžní zápas více než měsíc, pocítila Barcelona od samého začátku. Český tým ji dostal v prvním poločase do vážných potíží,“ uvedl AS.

„Slavia hrála odvážně a s velkou energií, i když před zimní pauzou nastoupila k poslednímu utkání 13. prosince. Lépe sbírala odražené míče, využívala ztrát Barcy a okamžitě chodila do rychlých protiútoků. Síly jí došly až po změně stran, kdy favorit přece jen rozhodl,“ doplnil deník El País.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Bayern760120:718
3Real750219:815
4Liverpool750214:815
5Tottenham742115:714
6Paris SG741220:1013
7Newcastle741216:613
8Chelsea741214:813
9Barcelona741218:1313
10Sporting741214:913
11Manchester City741213:913
12Atlético741216:1313
13Atalanta741210:913
14Inter Milán740313:712
15Juventus733114:1012
16Dortmund732219:1511
17Galatasaray73139:910
18Karabach731313:1510
19Marseille730411:119
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven722315:148
23Bilbao72237:118
24Olympiacos72238:138
25Neapol72237:128
26FC Kodaň722311:178
27Club Brugge721412:177
28Bodo/Glimt713312:146
29Benfica72056:106
30Pafos71334:106
31Saint Gilloise72057:176
32Ajax72057:196
33Frankfurt711510:194
34Slavia70344:153
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

