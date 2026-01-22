Barca na tenkém ledě, ale nezmrzla. Média ve Španělsku oceňují intenzitu Slavie po pauze
Španělská média ocenila fotbalisty pražské Slavie za to, že navzdory takřka šestitýdenní zimní přestávce odehráli zápas s Barcelonou ve vysokém tempu a nadělali favoritovi problémy. Čeští šampioni ve středečním duelu 7. kola Ligy mistrů nakonec doma podlehli katalánskému velkoklubu 2:4, podle novinářů ale předvedli odvážný výkon.
Slavia vedla od 10. minuty po brance Vasila Kušeje, poté dvěma góly otočil stav Fermín López. Vršovičtí ještě do pauzy srovnali po vlastní brance Roberta Lewandowského, ale ve druhé půli rozhodli střídající Dani Olmo a Lewandowski.
„Barcelona se pohybovala na tenkém ledě, ale nakonec se jí podařilo Slavii udolat a udržela šanci na elitní osmičku a přímý postup do osmifinále,“ napsal deník AS. Úřadující španělští šampioni jsou ve společné tabulce 36 mužstev na devátém místě, do play off projde 24 týmů. Slavii patří 34. pozice bez šance na postup.
„Barca v Praze nezmrzla, vítězstvím si ale pouze splnila povinnost. V obraně byla křehká, čehož Slavia dokázala využít. Vylepšení skóre v boji o nejlepší osmičku se tedy nekonalo,“ shrnul list Mundo Deportivo.
Podle novinářů nebylo znát, že by Pražanům chyběla po zimní přípravě herní praxe. „Intenzitu Slavie, která přitom nehrála soutěžní zápas více než měsíc, pocítila Barcelona od samého začátku. Český tým ji dostal v prvním poločase do vážných potíží,“ uvedl AS.
„Slavia hrála odvážně a s velkou energií, i když před zimní pauzou nastoupila k poslednímu utkání 13. prosince. Lépe sbírala odražené míče, využívala ztrát Barcy a okamžitě chodila do rychlých protiútoků. Síly jí došly až po změně stran, kdy favorit přece jen rozhodl,“ doplnil deník El País.
