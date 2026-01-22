Barcelona v Edenu mrzla: Fermína bolely ze zimy ruce i nohy. Takhle špatné podmínky...

Předplatné

Video placeholder
Hoši, děkujeme, znělo Edenem. Kdo ze slávistů proti Barceloně obstál? • Zdroj: iSport.tv
Základní sestava Barcelony proti Slavii
Základní jedenáctka Slavie proti Barceloně
Choreo fanoušků Slavie před duelem s Barcelonou
Nástup hráču
Hráči před úvodním hvizdem
Fanoušci Slavie při zápase s Barcelonou
Youssoupha Sanyang centruje míč
54
Fotbalista Barcelony Fermín López připustil, že ho z velkého mrazu při zápase Ligy mistrů na Slavii bolely ruce i nohy. Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník se přesto v prvním poločase blýskl dvěma brankami, jimiž pomohl favoritovi k obratu a konečnému vítězství 4:2. Španělský reprezentant si po náročném duelu považoval nejen tří bodů a jistoty postupu do vyřazovacích bojů, ale také ceny pro hráče utkání.

„Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Zima, náročné hřiště, domácí tlačili, bylo to pro nás složité. Dokázali jsme se vrátit do utkání, oni se potom vrátili proti nám a vyrovnali. Pak jsme se vrátili do vedení a vyhráli,“ citovala španělská média Lópeze.

Stejně jako ostatní spoluhráči z Barcelony není zvyklý nastupovat k zápasu při teplotě sedm stupňů pod nulou. „Bylo velmi těžké tady hrát, člověka bolí nohy a ruce. Ale to není výmluva. Odehráli jsme dobrý zápas a zaslouženě zvítězili,“ poznamenal López.

Ve 34. minutě nejprve z úhlu střelou na přední tyč srovnal na 1:1 a o osm minut později přesným technickým pokusem k tyči z hranice vápna otočil stav. Dvě a více branek v jednom utkání Ligy mistrů dal podruhé v kariéře, v říjnu se při vítězství 6:1 nad Olympiakosem Pireus blýskl hattrickem. UEFA ho v Edenu vyhlásila hráčem zápasu.

„Snažím se využívat trenérovy příležitosti, pomoci týmu. Odvedli jsme skvělou práci a zasloužili jsme si to. Doufám, že přijde ještě mnohem více cen pro hráče zápasu, jsem z toho i z vítězství moc šťastný. Věděli jsme, že důležitý je i brankový rozdíl. Chtěli jsme udržet čisté konto. Bylo to složité, ale vyhráli jsme a to je hlavní,“ konstatoval López.

Video placeholder

Mrzelo ho zranění kolegy ze zálohy Pedriho, který musel po hodině hry střídat. „Cítil určité nepohodlí ve stehenním svalu. Počkáme na vyšetření, abychom zjistili, co to přesně je. Doufejme, že to není nic vážného a že o něj nepřijdeme na dlouho,“ věřil López.

Také další barcelonští hráči připustili, že jim mrazivé počasí dělalo velké problémy. Lídr španělské ligy si přitom den před zápasem oproti zvyklostem na soupeřově stadionu zatrénoval. „Jsem celý zmrzlý. Před zápasem jsme tu trénovali, ale dnes to bylo ještě těžší. Bylo těžké se dostat do zápasu. Popravdě v životě jsem nehrál v takhle špatných podmínkách,“ uvedl obránce Gerard Martín.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Bayern760120:718
3Real750219:815
4Liverpool750214:815
5Tottenham742115:714
6Paris SG741220:1013
7Newcastle741216:613
8Chelsea741214:813
9Barcelona741218:1313
10Sporting741214:913
11Manchester City741213:913
12Atlético741216:1313
13Atalanta741210:913
14Inter Milán740313:712
15Juventus733114:1012
16Dortmund732219:1511
17Galatasaray73139:910
18Karabach731313:1510
19Marseille730411:119
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven722315:148
23Bilbao72237:118
24Olympiacos72238:138
25Neapol72237:128
26FC Kodaň722311:178
27Club Brugge721412:177
28Bodo/Glimt713312:146
29Benfica72056:106
30Pafos71334:106
31Saint Gilloise72057:176
32Ajax72057:196
33Frankfurt711510:194
34Slavia70344:153
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

