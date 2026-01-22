Předplatné

Trpišovského tahy: Holeš verze 2019, apel na symetrii. Data vyzdvihují Provoda

Video placeholder
Hoši, děkujeme, znělo Edenem. Kdo ze slávistů proti Barceloně obstál? • Zdroj: iSport.tv
Základní sestava Barcelony proti Slavii
Základní jedenáctka Slavie proti Barceloně
Nástup hráču
Hráči před úvodním hvizdem
Fanoušci Slavie při zápase s Barcelonou
Youssoupha Sanyang centruje míč
Vasil Kušej v souboji proti Barceloně
54
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (3)

Realizačnímu týmu Slavie dala UEFA v podobě lednových zápasů v Lize mistrů dárek. Normálně musí detailně nastudovat soupeře, vymyslet taktiku a připravit hráče, během pár dní, maximálně týdne. Nyní se ale mohl plán, jak překvapit Barcelonu, rýsovat v hlavě Jindřicha Trpišovského dobrý měsíc. Na hřišti to v první půli bylo vidět. „Na to, že takhle obvykle nehrajeme, fungoval plán dobře,“ popisoval. Jak taktiku na míru Kataláncům ušil a v čem zářil Lukáš Provod?

Minulý rok byl extra čas ve španělské Marbelle na škodu. Tým Slavie skolila viróza a na řecký PAOK přiletěli s torsem základní sestavy. Proti Barceloně se jim fotbalový bůh odvděčil. Nejen, že měli trenéři k dispozici prakticky celý tým, ale mohli se na Barcelonu připravovat opravdu detailně. Hodiny u videa odhalily slabiny při standardních situacích, především na přední tyči. Odměnou byly dvě branky.

Ale to jsou jen dvě kratičké sekvence ze zápasu, důležitější bylo, aby Slavia zvládla držet s Barcelonou krok herně. A to se v první půli povedlo, byť pro to Jindřich Trpišovský i díky velké porci času musel aplikovat nečekané tahy.

Video placeholder

Ten první? Tomáš Holeš na pravém beku! Ano, to bylo opravdové retro, málokdo si už vzpomene, že současný lídr Slavie přicházel v roce 2019 právě na tento post jako konkurence Vladimíru Coufalovi. Pozorné oko si ale všimlo, že se na kraj přesunul i v přáteláku s Karlsruhe. Pokud by se nezranil, zřejmě by si post přivlastnil i v generálce s Brannem, kde za něj zaskočil Daiki Hašioka.

„Museli jsme udělat změny ohledně zbytkové obrany, nechtěli jsme být v defenzivní linii tak zranitelní. Ve výstavbě nám jeden z krajních beků útočil méně, než jsme zvyklí. Chtěli jsme i zvýšit kontrolu v první rozehrávce a Holeš má jedno z nejlepších založení v týmu,“ objasňoval Trpišovský. To se povedlo, Holeš za první půli nastřádal 11 pasů směrem dopředu, a kdyby nemusel nuceně střídat, zápas by rozhodně dokončil s nejvyšším číslem v týmu. Na průměrném postavení hráčů v zápase je schéma jasně vidět – pravý bek zůstává zataženější (i kvůli rychlému Raphinhovi), Oscar je lehce vysunut.

Průměrné postavení hráčů Slavie během zápasu s Barcelonou

Liberijec na levém beku byl mimochodem rovněž retro tah, naposledy tam hrál celý zápas před rokem a půl. „Za Sanyangem jsme potřebovali zkušeného hráče, který ho bude řídit,“ podotkl kouč.

Celkově je na průměrném postavení Slavie vidět až nezvyklá asymetrie. Průměrná formace tvoří téměř dokonalý tvar 4-4-1-1, přesně jak slávisté trénovali proti Brannu. Důvod? „Barcelona hraje nesmírně strukturovaně. Hráči si vyměňují pozice, ale ty jsou v jasně definovaných prostorech,“ vysvětloval v analýze Sportu expert Petr Ruman. A jelikož útočná formace Katalánců připomíná 2-4-4, Slavia je v první půli dobře vykryla. „Plán v první půli fungoval fakt dobře na to, že takhle normálně nehrajeme. Dostávali jsme se do středového bloku a až pak dostupovali strany. To pro nás bylo netypické,“ přiznal Trpišovský.

Doteky hráčů Slavie s míčem během zápasu s Barcelonou

Na Lukáše Provoda v tomto systému padla klíčová role desítky, která toho zároveň musela hodně odbránit. Ale dlouhonohý reprezentant byl naštěstí ve svém živlu, neustále se vyskytoval v centru dění. Jak poukazují data, devětadvacetiletý hráč měl s přehledem nejvíce doteků s balonem ze všech slávistů, byť tato čísla většinou přísluší stoperům. S číslem 80 by byl dokonce na třetím děleném místě mezi barcelonskými, kde se vícekrát s míčem potkali právě střední obránci Eric García (98x) a Gerard Martín (86x). Provod se vyrovnal třeba metronomu hry Katalánců – Frenkiemu de Jongovi.

To není vše, dle dat Opty byl nejlepším hned v několika metrikách. Zkompletoval za Slavii nejvíce přihrávek (38), nejvíce přihrávek ve třetině soupeře (21) a zaznamenal nejvíce zisků balonu (8). V posledních dvou jmenovaných hodnotách opět na levelu De Jonga (17, 10). K tomu jako jediný na celém hřišti připsal 8 driblinků.

Lukáš Provod ve srovnání se spoluhráči:

  • Střely: 3 (1.)
  • Střely na bránu: 1 (1.)
  • Vytvořené šance: 2 (2., první Sadílek se 4)
  • Úspěšné přihrávky: 38 (1., druhý Chaloupek s 34)
  • Úspěšné přihrávky v soupeřově třetině: 21 (1., druhý Sadílek s 10)
  • Zisky míče: 8 (1., druhý Chaloupek se 7)
  • Driblinky: 8 (1., druhý Sanyang se 4)

Výsledkem pečlivé přípravy, netypických tahů a elitních individuálních výkonů některých hráčů (zejména Provoda), Slavia v první půli nezaostávala – na skóre i na herní projev byla Barceloně vyrovnaným soupeřem. A ačkoliv kvalita ve druhé půli ukázala, že Katalánci jsou v jiném vesmíru, bylo pozoruhodné sledovat, že Trpišovský má pod čepicí stále nové nápady.

Slavia Barcelona
40,6 %Držení míče59,4 %
1,01Očekávané góly (xG)1,42
12/2Střely/na bránu20/12
330Přihrávky510
75,2 %Úspěšnost přihrávek84,7 %
15Doteky ve vápně soupeře32
12Centry (bez rohů)7
5Rohy4
9Fauly11

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Bayern760120:718
3Real750219:815
4Liverpool750214:815
5Tottenham742115:714
6Paris SG741220:1013
7Newcastle741216:613
8Chelsea741214:813
9Barcelona741218:1313
10Sporting741214:913
11Manchester City741213:913
12Atlético741216:1313
13Atalanta741210:913
14Inter Milán740313:712
15Juventus733114:1012
16Dortmund732219:1511
17Galatasaray73139:910
18Karabach731313:1510
19Marseille730411:119
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven722315:148
23Bilbao72237:118
24Olympiacos72238:138
25Neapol72237:128
26FC Kodaň722311:178
27Club Brugge721412:177
28Bodo/Glimt713312:146
29Benfica72056:106
30Pafos71334:106
31Saint Gilloise72057:176
32Ajax72057:196
33Frankfurt711510:194
34Slavia70344:153
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (3)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů