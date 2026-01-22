Trpišovského tahy: Holeš verze 2019, apel na symetrii. Data vyzdvihují Provoda
Realizačnímu týmu Slavie dala UEFA v podobě lednových zápasů v Lize mistrů dárek. Normálně musí detailně nastudovat soupeře, vymyslet taktiku a připravit hráče, během pár dní, maximálně týdne. Nyní se ale mohl plán, jak překvapit Barcelonu, rýsovat v hlavě Jindřicha Trpišovského dobrý měsíc. Na hřišti to v první půli bylo vidět. „Na to, že takhle obvykle nehrajeme, fungoval plán dobře,“ popisoval. Jak taktiku na míru Kataláncům ušil a v čem zářil Lukáš Provod?
Minulý rok byl extra čas ve španělské Marbelle na škodu. Tým Slavie skolila viróza a na řecký PAOK přiletěli s torsem základní sestavy. Proti Barceloně se jim fotbalový bůh odvděčil. Nejen, že měli trenéři k dispozici prakticky celý tým, ale mohli se na Barcelonu připravovat opravdu detailně. Hodiny u videa odhalily slabiny při standardních situacích, především na přední tyči. Odměnou byly dvě branky.
Ale to jsou jen dvě kratičké sekvence ze zápasu, důležitější bylo, aby Slavia zvládla držet s Barcelonou krok herně. A to se v první půli povedlo, byť pro to Jindřich Trpišovský i díky velké porci času musel aplikovat nečekané tahy.
Ten první? Tomáš Holeš na pravém beku! Ano, to bylo opravdové retro, málokdo si už vzpomene, že současný lídr Slavie přicházel v roce 2019 právě na tento post jako konkurence Vladimíru Coufalovi. Pozorné oko si ale všimlo, že se na kraj přesunul i v přáteláku s Karlsruhe. Pokud by se nezranil, zřejmě by si post přivlastnil i v generálce s Brannem, kde za něj zaskočil Daiki Hašioka.
„Museli jsme udělat změny ohledně zbytkové obrany, nechtěli jsme být v defenzivní linii tak zranitelní. Ve výstavbě nám jeden z krajních beků útočil méně, než jsme zvyklí. Chtěli jsme i zvýšit kontrolu v první rozehrávce a Holeš má jedno z nejlepších založení v týmu,“ objasňoval Trpišovský. To se povedlo, Holeš za první půli nastřádal 11 pasů směrem dopředu, a kdyby nemusel nuceně střídat, zápas by rozhodně dokončil s nejvyšším číslem v týmu. Na průměrném postavení hráčů v zápase je schéma jasně vidět – pravý bek zůstává zataženější (i kvůli rychlému Raphinhovi), Oscar je lehce vysunut.
Liberijec na levém beku byl mimochodem rovněž retro tah, naposledy tam hrál celý zápas před rokem a půl. „Za Sanyangem jsme potřebovali zkušeného hráče, který ho bude řídit,“ podotkl kouč.
Celkově je na průměrném postavení Slavie vidět až nezvyklá asymetrie. Průměrná formace tvoří téměř dokonalý tvar 4-4-1-1, přesně jak slávisté trénovali proti Brannu. Důvod? „Barcelona hraje nesmírně strukturovaně. Hráči si vyměňují pozice, ale ty jsou v jasně definovaných prostorech,“ vysvětloval v analýze Sportu expert Petr Ruman. A jelikož útočná formace Katalánců připomíná 2-4-4, Slavia je v první půli dobře vykryla. „Plán v první půli fungoval fakt dobře na to, že takhle normálně nehrajeme. Dostávali jsme se do středového bloku a až pak dostupovali strany. To pro nás bylo netypické,“ přiznal Trpišovský.
Na Lukáše Provoda v tomto systému padla klíčová role desítky, která toho zároveň musela hodně odbránit. Ale dlouhonohý reprezentant byl naštěstí ve svém živlu, neustále se vyskytoval v centru dění. Jak poukazují data, devětadvacetiletý hráč měl s přehledem nejvíce doteků s balonem ze všech slávistů, byť tato čísla většinou přísluší stoperům. S číslem 80 by byl dokonce na třetím děleném místě mezi barcelonskými, kde se vícekrát s míčem potkali právě střední obránci Eric García (98x) a Gerard Martín (86x). Provod se vyrovnal třeba metronomu hry Katalánců – Frenkiemu de Jongovi.
To není vše, dle dat Opty byl nejlepším hned v několika metrikách. Zkompletoval za Slavii nejvíce přihrávek (38), nejvíce přihrávek ve třetině soupeře (21) a zaznamenal nejvíce zisků balonu (8). V posledních dvou jmenovaných hodnotách opět na levelu De Jonga (17, 10). K tomu jako jediný na celém hřišti připsal 8 driblinků.
Lukáš Provod ve srovnání se spoluhráči:
- Střely: 3 (1.)
- Střely na bránu: 1 (1.)
- Vytvořené šance: 2 (2., první Sadílek se 4)
- Úspěšné přihrávky: 38 (1., druhý Chaloupek s 34)
- Úspěšné přihrávky v soupeřově třetině: 21 (1., druhý Sadílek s 10)
- Zisky míče: 8 (1., druhý Chaloupek se 7)
- Driblinky: 8 (1., druhý Sanyang se 4)
Výsledkem pečlivé přípravy, netypických tahů a elitních individuálních výkonů některých hráčů (zejména Provoda), Slavia v první půli nezaostávala – na skóre i na herní projev byla Barceloně vyrovnaným soupeřem. A ačkoliv kvalita ve druhé půli ukázala, že Katalánci jsou v jiném vesmíru, bylo pozoruhodné sledovat, že Trpišovský má pod čepicí stále nové nápady.
|Slavia
|Barcelona
|40,6 %
|Držení míče
|59,4 %
|1,01
|Očekávané góly (xG)
|1,42
|12/2
|Střely/na bránu
|20/12
|330
|Přihrávky
|510
|75,2 %
|Úspěšnost přihrávek
|84,7 %
|15
|Doteky ve vápně soupeře
|32
|12
|Centry (bez rohů)
|7
|5
|Rohy
|4
|9
|Fauly
|11
