Pafos vs. Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě?
Fotbalisté Slavie se v posledním zápase Ligy mistrů představí na Kypru, kde vyzvou domácí Pafos. Sešívaní budou chtít konečně urvat první tři body v milionářské soutěži. Nečeká je ale nic snadného – kyperský celek má stále teoretickou šanci na postup a nutně potřebuje zvítězit. Duel startuje v Limassolu ve středu od 21:00. Kde sledovat Pafos vs. Slavia živě?
Vše o utkání Pafos vs. Slavia Praha
Datum a čas: středa 28. ledna, 21:00
Místo konání: Alphamega Stadium, Limassol
Ligová fáze: Ligy mistrů 2025/26
Rozhodčí: Tobias Stieler (Německo)
TV přenos: Nova Sport 3, Oneplay, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Pafos vs. Slavia živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Slavie v posledním duelu Ligy mistrů, můžete sledovat na Nova Sport 3 a Oneplay.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Pafos vs. Slavia začíná ve středu 28. ledna od 21:00.
Jak naladit Nova Sport 3?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
|Sport
300 Kč
Slavia v evropských pohárech 2025/26
Slavia si zajistila postup do Ligy mistrů po vítězství v Chance Lize. Los jí přisoudil zvučné a náročné soupeře. Po sedmi odehraných utkáních mají zatím pouhé tři body a stále čekají na první výhru. Nyní je čeká duel proti Pafosu.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby hrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off KL proti Celje.