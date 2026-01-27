Předplatné

Pafos vs. Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě?

Vasil Kušej se prosadil v Edenu proti Barceloně
Vasil Kušej se prosadil v Edenu proti BarceloněZdroj: Blesk:Tonda Tran
Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před zápasem s Barcelonou
Vasil Kušej se prosadil v Edenu proti Barceloně
Frankie de Jong vede míč v duelu se Slavií
4
Fotogalerie
Otakar Plzák
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Slavie se v posledním zápase Ligy mistrů představí na Kypru, kde vyzvou domácí Pafos. Sešívaní budou chtít konečně urvat první tři body v milionářské soutěži. Nečeká je ale nic snadného – kyperský celek má stále teoretickou šanci na postup a nutně potřebuje zvítězit. Duel startuje v Limassolu ve středu od 21:00. Kde sledovat Pafos vs. Slavia živě?

Vše o utkání Pafos vs. Slavia Praha

Datum a čas: středa 28. ledna, 21:00

Místo konání: Alphamega Stadium, Limassol

Ligová fáze: Ligy mistrů 2025/26

Rozhodčí: Tobias Stieler (Německo)

TV přenos: Nova Sport 3, Oneplay, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Pafos vs. Slavia živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Slavie v posledním duelu Ligy mistrů, můžete sledovat na Nova Sport 3 a Oneplay. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Pafos vs. Slavia začíná ve středu 28. ledna od 21:00.

Jak naladit Nova Sport 3?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2) 

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

300 Kč

Slavia v evropských pohárech 2025/26

Slavia si zajistila postup do Ligy mistrů po vítězství v Chance Lize. Los jí přisoudil zvučné a náročné soupeře. Po sedmi odehraných utkáních mají zatím pouhé tři body a stále čekají na první výhru. Nyní je čeká duel proti Pafosu.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby hrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off KL proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona 2:4

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0

7. zápas: Plzeň - Porto 1:1

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1

6. zápas: Olomouc - Lech 1:2

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2

6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů