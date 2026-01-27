Trpišovský sní o první výhře v Lize mistrů. Těší se na hráče, kterého ve Slavii sledoval
Postup už je definitivně tabu, ale zápas v Lize mistrů nikdy nemůžete úplně vypustit. Pro celý tým fotbalové Slavie je tenhle milník obrovským lákadlem. „Všichni o tom hodně sníme,“ usmívá se Jindřich Trpišovský před závěrečnou zkouškou v Lize mistrů proti kyperskému Pafosu. On sám usedne na lavičku v milionářské soutěži už počtrnácté a stále čeká na první výhru.
Cítíte tady největší šanci?
„Samozřejmě bych si to rád odškrtnul. Máme poslední pokus a je to zápas v Champions League. Všichni o tom hodně sníme, ale je to zápas venku, se soupeřem, který na evropské scéně ukázal kvalitu a sílu. Nejen, že se sem dostal, ale získal tady i velice dobrý počet bodů a podle toho se na něj připravujeme. Vnímáme jeho silné stránky a budeme se na ně snažit reagovat naším stylem hry.“
Chybí vám tady trojice Tomáš Vlček, Tomáš Holeš a David Moses. Jak vám to komplikuje složení sestavy?
„Vždycky je nepříjemné, když v přípravném období vypadávají hráči, protože se potřebujete sehrávat a byli bychom samozřejmě radši, kdyby tu byli s námi, protože s Barcelonou všichni předvedli velice dobrý výkon. K fotbalu to ale patří a přesně kvůli tomu máme široký kádr. O víkendu nás čeká první ligový zápas s Pardubicemi a raději bychom pokračovali v podobném složení, ale vyvinulo se to takhle. Zbytek kádru je ale zdravý, takže máme z čeho vybírat a šanci dostanou jiní. Pro některé to bude dobrá možnost pro nabrání herní kondice.“
Kde vidíte nejsilnější stránky Pafosu?
„Jednoznačně nejsilnější stránka je technická vybavenost hráčů, dynamika a fotbalovost. I proti velkým týmům dokážou velice dobře kombinovat i pod tlakem a především v poslední třetině mají obrovskou kvalitu, ať jde o hráče jako Jaja, Anderson (Silva) nebo (Mislav) Oršič.“
V kádru je hodně cizinců, je tím pro vás trochu nečitelný?
„Jsou to hodně zkušení hráči, často kolem třiceti let a je tu řada odchovanců anglických nebo francouzských klubů. Těším se třeba na Kena Semu, kterého jsme hodně sledovali, když jsem ve Slavii začínal a on byl v Östersundu. Později přestoupil do anglického Watfordu.“
Největší hvězdou v kádru soupeře je stoper David Luiz, který ale v minulých zápasech tolik nehrál…
„Už jsme se s ním utkali při dvojzápase s Chelsea. Je to obrovský hráč a legenda. Hrál za spoustu skvělých klubů a podle mě trochu předběhl dobu, protože tehdy hrávali typologicky jiní defenzivní hráči a on vynikal obrovským přehledem a fotbalovostí. Je na něm vidět, že miluje fotbal a i ve vyšším věku hraje s plným nasazením. Myslím, že bude k dispozici, protože Ivan Sunjič je vykartovaný. Byl bych moc šťastný, kdyby nastoupil, aby si proti němu kluci mohli zahrát. Řada z nich ho sledovala ve velkých týmech.“
Co jako milovník stadionů říkáte na místní stánek?
„Jsem na Kypru podruhé, hráli jsme tady s Libercem před devíti lety s Larnakou. Zvenku vypadá stadion krásně, trávník je na tom taky dobře a jsem příjemně překvapený kvalitou zázemí, plochy a celé infrastruktury kolem.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2
Bayern
|7
|6
|0
|1
|20:7
|18
|3
Real
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|4
Liverpool
|7
|5
|0
|2
|14:8
|15
|5
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|6
Paris SG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|7
Newcastle
|7
|4
|1
|2
|16:6
|13
|8
Chelsea
|7
|4
|1
|2
|14:8
|13
|9
Barcelona
|7
|4
|1
|2
|18:13
|13
|10
Sporting
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|11
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|12
Atlético
|7
|4
|1
|2
|16:13
|13
|13
Atalanta
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|14
Inter Milán
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|15
Juventus
|7
|3
|3
|1
|14:10
|12
|16
Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|17
Galatasaray
|7
|3
|1
|3
|9:9
|10
|18
Karabach
|7
|3
|1
|3
|13:15
|10
|19
Marseille
|7
|3
|0
|4
|11:11
|9
|20
Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|21
Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|22
Eindhoven
|7
|2
|2
|3
|15:14
|8
|23
Bilbao
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|24
Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|25
Neapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|26
FC Kodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|27
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|28
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|29
Benfica
|7
|2
|0
|5
|6:10
|6
|30
Pafos
|7
|1
|3
|3
|4:10
|6
|31
Saint Gilloise
|7
|2
|0
|5
|7:17
|6
|32
Ajax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|33
Frankfurt
|7
|1
|1
|5
|10:19
|4
|34
Slavia
|7
|0
|3
|4
|4:15
|3
|35
Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off