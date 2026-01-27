Předplatné

Trpišovský sní o první výhře v Lize mistrů. Těší se na hráče, kterého ve Slavii sledoval

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský nadále sní o první výhře v Lize mistrů
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský nadále sní o první výhře v Lize mistrůZdroj: ČTK / Kamaryt Michal
Lukáš Provod během zápasu s Barcelonou
Tomáš Chorý v hlavičkovém souboji
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během souboje s Barcelonou
Lukáš Provod s míčem u nohy
Radost hráčů Slavie
Gólová radost hráčů Slavie
Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před zápasem s Barcelonou
15
Fotogalerie
Petr Fantyš
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (7)

Postup už je definitivně tabu, ale zápas v Lize mistrů nikdy nemůžete úplně vypustit. Pro celý tým fotbalové Slavie je tenhle milník obrovským lákadlem. „Všichni o tom hodně sníme,“ usmívá se Jindřich Trpišovský před závěrečnou zkouškou v Lize mistrů proti kyperskému Pafosu. On sám usedne na lavičku v milionářské soutěži už počtrnácté a stále čeká na první výhru.

Cítíte tady největší šanci?
„Samozřejmě bych si to rád odškrtnul. Máme poslední pokus a je to zápas v Champions League. Všichni o tom hodně sníme, ale je to zápas venku, se soupeřem, který na evropské scéně ukázal kvalitu a sílu. Nejen, že se sem dostal, ale získal tady i velice dobrý počet bodů a podle toho se na něj připravujeme. Vnímáme jeho silné stránky a budeme se na ně snažit reagovat naším stylem hry.“

Chybí vám tady trojice Tomáš Vlček, Tomáš Holeš a David Moses. Jak vám to komplikuje složení sestavy?
„Vždycky je nepříjemné, když v přípravném období vypadávají hráči, protože se potřebujete sehrávat a byli bychom samozřejmě radši, kdyby tu byli s námi, protože s Barcelonou všichni předvedli velice dobrý výkon. K fotbalu to ale patří a přesně kvůli tomu máme široký kádr. O víkendu nás čeká první ligový zápas s Pardubicemi a raději bychom pokračovali v podobném složení, ale vyvinulo se to takhle. Zbytek kádru je ale zdravý, takže máme z čeho vybírat a šanci dostanou jiní. Pro některé to bude dobrá možnost pro nabrání herní kondice.“

Kde vidíte nejsilnější stránky Pafosu?
„Jednoznačně nejsilnější stránka je technická vybavenost hráčů, dynamika a fotbalovost. I proti velkým týmům dokážou velice dobře kombinovat i pod tlakem a především v poslední třetině mají obrovskou kvalitu, ať jde o hráče jako Jaja, Anderson (Silva) nebo (Mislav) Oršič.“

V kádru je hodně cizinců, je tím pro vás trochu nečitelný?
„Jsou to hodně zkušení hráči, často kolem třiceti let a je tu řada odchovanců anglických nebo francouzských klubů. Těším se třeba na Kena Semu, kterého jsme hodně sledovali, když jsem ve Slavii začínal a on byl v Östersundu. Později přestoupil do anglického Watfordu.“

Největší hvězdou v kádru soupeře je stoper David Luiz, který ale v minulých zápasech tolik nehrál…
„Už jsme se s ním utkali při dvojzápase s Chelsea. Je to obrovský hráč a legenda. Hrál za spoustu skvělých klubů a podle mě trochu předběhl dobu, protože tehdy hrávali typologicky jiní defenzivní hráči a on vynikal obrovským přehledem a fotbalovostí. Je na něm vidět, že miluje fotbal a i ve vyšším věku hraje s plným nasazením. Myslím, že bude k dispozici, protože Ivan Sunjič je vykartovaný. Byl bych moc šťastný, kdyby nastoupil, aby si proti němu kluci mohli zahrát. Řada z nich ho sledovala ve velkých týmech.“

Co jako milovník stadionů říkáte na místní stánek?
„Jsem na Kypru podruhé, hráli jsme tady s Libercem před devíti lety s Larnakou. Zvenku vypadá stadion krásně, trávník je na tom taky dobře a jsem příjemně překvapený kvalitou zázemí, plochy a celé infrastruktury kolem.“

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Bayern760120:718
3Real750219:815
4Liverpool750214:815
5Tottenham742115:714
6Paris SG741220:1013
7Newcastle741216:613
8Chelsea741214:813
9Barcelona741218:1313
10Sporting741214:913
11Manchester City741213:913
12Atlético741216:1313
13Atalanta741210:913
14Inter Milán740313:712
15Juventus733114:1012
16Dortmund732219:1511
17Galatasaray73139:910
18Karabach731313:1510
19Marseille730411:119
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven722315:148
23Bilbao72237:118
24Olympiacos72238:138
25Neapol72237:128
26FC Kodaň722311:178
27Club Brugge721412:177
28Bodo/Glimt713312:146
29Benfica72056:106
30Pafos71334:106
31Saint Gilloise72057:176
32Ajax72057:196
33Frankfurt711510:194
34Slavia70344:153
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (7)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů