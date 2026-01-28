O čest i miliony. Slavia má na Kypru poslední možnost zlomit čekání na výhru v Lize mistrů

Předplatné

Petr Fantyš
Liga mistrů
Nablýskaná soutěž, největší hvězdy, největší peníze, jen si zde zahrát je sen… vždyť to znáte. Možná už je ale na čase připsat si alespoň dílčí úspěch. V hlavní fázi fotbalové Ligy mistrů ve středu nastoupí Slavia ke dvacátému zápasu a pocit vítězství zažila jen jednou, a to hned při prvním pokusu před více než 18 lety. Všichni členové nynějšího týmu na tento triumf stále čekají. „Samozřejmě bych si to rád odškrtnul a nenechával to na další sezony,“ přiznává kouč Jindřich Trpišovský.

Řada hráčů současného kádru tehdy ještě ani nechodila do školy, Jindřich Trpišovský v roce 2007 pro změnu trénoval dorostence v Kolíně. Ano, už je to dávno, kdy se naposledy „sešívaní“ radovali v Lize mistrů.

Hned po srpnovém losu ligové fáze aktuálního ročníku pak naděje fanoušků směřovali hlavně ke třem duelům. Domácí utkání s Bodö/Glimt a Bilbaem skončily remízou, a tak zbývá poslední šance: venkovní klání s kyperským Pafosem.

Na papíře jde o jednoznačně nejslabšího soka. Podle uznávaného webu Transfermarkt má kádr kyperského celku hodnotu jen těsně přes 600 milionů korun, přičemž Slavia se může pyšnit až čtyřikrát vyšší cifrou.

Jenže papírové předpoklady se do tabulky nepromítly. Zatímco český mistr se třemi body za remízy hraje už jen o čest, kyperský celek má s dvojnásobným ziskem stále naději na postup. „Bude to těžký zápas. Tým je složený z fantastických a technicky silných hráčů,“ uvědomuje si stoper Štěpán Chaloupek.

„Nejen, že se sem dostali, ale získali tady i velice dobrý počet bodů a podle toho se na ně připravujeme. Vnímáme silné stránky soupeře a budeme se na ně snažit reagovat naším stylem hry,“ přitakává Trpišovský.

Všichni o tom sníme

Mnoho lepších příležitostí na výhru, která by mimochodem přinesla i přes 50 milionů korun do klubové kasy, už ale v téhle soutěži nedostanete. „Viděl jsem tři zápasy kyperské ligy a sám jsem se divil, jak je možné, že tohle mužstvo posbíralo šest bodů v Champions League,“ upozorňuje expert Petr Ruman.

Navíc je Pafos pod tlakem. Musí nutně vyhrát, ideálně ještě co nejvyšším rozdílem, aby si zvýšil šance na lístek do vyřazovací fáze. I to může hrát do karet družině z Prahy.

Naopak problém může být absence tří opor. Na Kypr vůbec neodcestovali zranění Tomáš Holeš, Tomáš Vlček a David Moses. „Byli bychom radši, kdyby tu byli s námi. S Barcelonou všichni předvedli velice dobrý výkon. K fotbalu to ale patří a přesně kvůli tomu máme široký kádr. Zbytek je ale zdravý, takže máme z čeho vybírat,“ věří kouč svému výběru.

Doufá přitom, že někdo z jeho svěřenců naváže na tuniského záložníka Tijaniho Belaida, který před osmnácti lety na Strahově rozhodl pohotovým zakončením levačkou o zatím jediném klubovém triumfu v největší evropské soutěži. „Máme poslední pokus a je to zápas v Champions League. Všichni o tom hodně sníme,“ neskrývá Trpišovský.

Dočká se na Kypru vytouženého prvenství mezi evropskou smetánkou?

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Bayern760120:718
3Real750219:815
4Liverpool750214:815
5Tottenham742115:714
6Paris SG741220:1013
7Newcastle741216:613
8Chelsea741214:813
9Barcelona741218:1313
10Sporting741214:913
11Manchester City741213:913
12Atlético741216:1313
13Atalanta741210:913
14Inter Milán740313:712
15Juventus733114:1012
16Dortmund732219:1511
17Galatasaray73139:910
18Karabach731313:1510
19Marseille730411:119
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven722315:148
23Bilbao72237:118
24Olympiacos72238:138
25Neapol72237:128
26FC Kodaň722311:178
27Club Brugge721412:177
28Bodo/Glimt713312:146
29Benfica72056:106
30Pafos71334:106
31Saint Gilloise72057:176
32Ajax72057:196
33Frankfurt711510:194
34Slavia70344:153
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

