O čest i miliony. Slavia má na Kypru poslední možnost zlomit čekání na výhru v Lize mistrů
Nablýskaná soutěž, největší hvězdy, největší peníze, jen si zde zahrát je sen… vždyť to znáte. Možná už je ale na čase připsat si alespoň dílčí úspěch. V hlavní fázi fotbalové Ligy mistrů ve středu nastoupí Slavia ke dvacátému zápasu a pocit vítězství zažila jen jednou, a to hned při prvním pokusu před více než 18 lety. Všichni členové nynějšího týmu na tento triumf stále čekají. „Samozřejmě bych si to rád odškrtnul a nenechával to na další sezony,“ přiznává kouč Jindřich Trpišovský.
Řada hráčů současného kádru tehdy ještě ani nechodila do školy, Jindřich Trpišovský v roce 2007 pro změnu trénoval dorostence v Kolíně. Ano, už je to dávno, kdy se naposledy „sešívaní“ radovali v Lize mistrů.
Hned po srpnovém losu ligové fáze aktuálního ročníku pak naděje fanoušků směřovali hlavně ke třem duelům. Domácí utkání s Bodö/Glimt a Bilbaem skončily remízou, a tak zbývá poslední šance: venkovní klání s kyperským Pafosem.
Na papíře jde o jednoznačně nejslabšího soka. Podle uznávaného webu Transfermarkt má kádr kyperského celku hodnotu jen těsně přes 600 milionů korun, přičemž Slavia se může pyšnit až čtyřikrát vyšší cifrou.
Jenže papírové předpoklady se do tabulky nepromítly. Zatímco český mistr se třemi body za remízy hraje už jen o čest, kyperský celek má s dvojnásobným ziskem stále naději na postup. „Bude to těžký zápas. Tým je složený z fantastických a technicky silných hráčů,“ uvědomuje si stoper Štěpán Chaloupek.
„Nejen, že se sem dostali, ale získali tady i velice dobrý počet bodů a podle toho se na ně připravujeme. Vnímáme silné stránky soupeře a budeme se na ně snažit reagovat naším stylem hry,“ přitakává Trpišovský.
Všichni o tom sníme
Mnoho lepších příležitostí na výhru, která by mimochodem přinesla i přes 50 milionů korun do klubové kasy, už ale v téhle soutěži nedostanete. „Viděl jsem tři zápasy kyperské ligy a sám jsem se divil, jak je možné, že tohle mužstvo posbíralo šest bodů v Champions League,“ upozorňuje expert Petr Ruman.
Navíc je Pafos pod tlakem. Musí nutně vyhrát, ideálně ještě co nejvyšším rozdílem, aby si zvýšil šance na lístek do vyřazovací fáze. I to může hrát do karet družině z Prahy.
Naopak problém může být absence tří opor. Na Kypr vůbec neodcestovali zranění Tomáš Holeš, Tomáš Vlček a David Moses. „Byli bychom radši, kdyby tu byli s námi. S Barcelonou všichni předvedli velice dobrý výkon. K fotbalu to ale patří a přesně kvůli tomu máme široký kádr. Zbytek je ale zdravý, takže máme z čeho vybírat,“ věří kouč svému výběru.
Doufá přitom, že někdo z jeho svěřenců naváže na tuniského záložníka Tijaniho Belaida, který před osmnácti lety na Strahově rozhodl pohotovým zakončením levačkou o zatím jediném klubovém triumfu v největší evropské soutěži. „Máme poslední pokus a je to zápas v Champions League. Všichni o tom hodně sníme,“ neskrývá Trpišovský.
Dočká se na Kypru vytouženého prvenství mezi evropskou smetánkou?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2
Bayern
|7
|6
|0
|1
|20:7
|18
|3
Real
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|4
Liverpool
|7
|5
|0
|2
|14:8
|15
|5
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|6
Paris SG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|7
Newcastle
|7
|4
|1
|2
|16:6
|13
|8
Chelsea
|7
|4
|1
|2
|14:8
|13
|9
Barcelona
|7
|4
|1
|2
|18:13
|13
|10
Sporting
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|11
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|12
Atlético
|7
|4
|1
|2
|16:13
|13
|13
Atalanta
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|14
Inter Milán
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|15
Juventus
|7
|3
|3
|1
|14:10
|12
|16
Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|17
Galatasaray
|7
|3
|1
|3
|9:9
|10
|18
Karabach
|7
|3
|1
|3
|13:15
|10
|19
Marseille
|7
|3
|0
|4
|11:11
|9
|20
Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|21
Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|22
Eindhoven
|7
|2
|2
|3
|15:14
|8
|23
Bilbao
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|24
Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|25
Neapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|26
FC Kodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|27
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|28
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|29
Benfica
|7
|2
|0
|5
|6:10
|6
|30
Pafos
|7
|1
|3
|3
|4:10
|6
|31
Saint Gilloise
|7
|2
|0
|5
|7:17
|6
|32
Ajax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|33
Frankfurt
|7
|1
|1
|5
|10:19
|4
|34
Slavia
|7
|0
|3
|4
|4:15
|3
|35
Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off