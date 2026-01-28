Předplatné

Analýza Pafosu: Má dvě tváře, individuální kvalita nad výkonnost, zahrává přímo „do ohně“

Petr Fantyš
Liga mistrů
Poslední šance alespoň na čestný úspěch a zároveň papírově nejslabší protivník, jehož styl by mohl fotbalistům Slavie sedět. Ale pozor, relativně neznámý Pafos už v Lize mistrů obral větší značky, než je český mistr. Na úspěch bude potřeba nadstandardní výkon. „Individuální a herní kvalita je na straně Pafosu. Jednotlivci v týmu jsou fyzicky i technicky hodně silní,“ upozorňuje expert Sportu a trenér Petr Ruman v tradiční analýze soupeře před zápasem Champions League. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

O herním stylu

„Pafos má dvě tváře. V kyperské lize je profesorský, nekoncentrovaný a dělá řadu individuálních chyb. V Lize mistrů jsou hráči naopak ochotní jezdit po zadku a bránit ze všech sil, což ukázali i minulý týden proti Chelsea, která to měla hodně těžké. Proti Slavii půjdou spíš v tomto módu. Spoléhají spíš na individuální kvalitu než na týmové a systémové pojetí hry. Je to trochu hurá systém a úkolem Slavie bude zůstat co nejnepříjemnější a tyto přednosti mu sebrat. Napadání a agresivita Pafosu vonět nebudou.“

