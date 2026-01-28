Předplatné

ONLINE: Pafos - Slavia 1:1. Dragomir trefil šibenici, před pauzou srovnal Chaloupek

Radost slávistů po gólu Štěpána Chaloupka
Radost slávistů po gólu Štěpána ChaloupkaZdroj: ČTK / Petros Karadjias
Muhammed Cham ze Slavie sleduje Mislava Oršiče z Pafosu
Lukáš Sadílek v souboji s Bruno Felipem z Pafosu
Mislav Oršič z Pafosu odkopává míč
Trenér Pafosu Juan Carlos Carcedo gestikuluje během utkání proti Slavii
Erik Prekop hrál poprvé v LM v základní sestavě
Vlad Dragomir slaví gól proti Slavii
Vlad Dragomir slaví gól proti Slavii
Liga mistrů
Slavia se loučí s Ligou mistrů, poslední zápas rozehrála v kyperském Limassolu s Pafosem. Pražané touží na závěr ligové fáze dosáhnout na vítězství, byť už jsou ze hry o postup. Případný triumf by ale přinesl přes 50 milionů do klubové kasy a tříbodový zápas v Lize mistrů pořád úspěšnému realizačnímu týmu Jindřicha Trpišovského chybí ve sbírce. Pražané nastoupili v rozestavení 3-4-3, poprvé v LM naskočili od začátku Erik Prekop a Muhammed Cham. Utkání začalo ve 21:00, sledujte ho ONLINE na iSportu.

11

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Bayern760120:718
3Real750219:815
4Liverpool750214:815
5Tottenham742115:714
6Paris SG741220:1013
7Newcastle741216:613
8Chelsea741214:813
9Barcelona741218:1313
10Sporting741214:913
11Manchester City741213:913
12Atlético741216:1313
13Atalanta741210:913
14Inter Milán740313:712
15Juventus733114:1012
16Dortmund732219:1511
17Galatasaray73139:910
18Karabach731313:1510
19Marseille730411:119
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven722315:148
23Bilbao72237:118
24Olympiacos72238:138
25Neapol72237:128
26FC Kodaň722311:178
27Club Brugge721412:177
28Bodo/Glimt713312:146
29Benfica72056:106
30Pafos71334:106
31Saint Gilloise72057:176
32Ajax72057:196
33Frankfurt711510:194
34Slavia70344:153
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

 

