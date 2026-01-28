Předplatné

ONLINE: Pafos - Slavia. Sešívaní se loučí s Ligou mistrů, v útoku hrají Prekop i Cham

Radost hráčů Slavie
Radost hráčů SlavieZdroj: ČTK / Krumphanzl Michal
Frankie de Jong vede míč v duelu se Slavií
Fotbalisté Slavie sní i na závěr Ligy mistrů o zlomení osmnáctiletého čekání na výhru
Tomáš Chorý se rve o míč
Hráči Slavie se radují z gólu proti Barceloně
Robert Lewandowski si dal proti Slavii vlastní gól
6
Fotogalerie
iSport.cz
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (6)

Slavia se loučí s Ligou mistrů, poslední zápas hraje v kyperském Limassolu s Pafosem. Pražané touží na závěr ligové fáze dosáhnout na vítězství, byť už jsou ze hry o postup. Případný triumf by ale přinesl přes 50 milionů do klubové kasy a tříbodový zápas v Lize mistrů pořád úspěšnému realizačnímu týmu Jindřicha Trpišovského chybí ve sbírce. Pražané nastupují v rozestavení 3-4-3, v útočné trojici se představí Lukáš Provod, Erik Prekop a Muhammed Cham. Tomáš Chorý nebo Vasil Kušej zůstávají pouze na lavičce. Utkání startuje ve 21:00 a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Bayern760120:718
3Real750219:815
4Liverpool750214:815
5Tottenham742115:714
6Paris SG741220:1013
7Newcastle741216:613
8Chelsea741214:813
9Barcelona741218:1313
10Sporting741214:913
11Manchester City741213:913
12Atlético741216:1313
13Atalanta741210:913
14Inter Milán740313:712
15Juventus733114:1012
16Dortmund732219:1511
17Galatasaray73139:910
18Karabach731313:1510
19Marseille730411:119
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven722315:148
23Bilbao72237:118
24Olympiacos72238:138
25Neapol72237:128
26FC Kodaň722311:178
27Club Brugge721412:177
28Bodo/Glimt713312:146
29Benfica72056:106
30Pafos71334:106
31Saint Gilloise72057:176
32Ajax72057:196
33Frankfurt711510:194
34Slavia70344:153
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

 

Vstoupit do diskuze (6)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů