Předplatné

Pafos - Slavia 4:1. Blamáž na závěr a kruté loučení s LM. Pražané v deseti nestíhali

Lukáš Sadílek v souboji s Bruno Felipem z Pafosu
Lukáš Sadílek v souboji s Bruno Felipem z PafosuZdroj: ČTK / Petros Karadjias
Muhammed Cham ze Slavie sleduje Mislava Oršiče z Pafosu
Mislav Oršič z Pafosu odkopává míč
Trenér Pafosu Juan Carlos Carcedo gestikuluje během utkání proti Slavii
Erik Prekop hrál poprvé v LM v základní sestavě
Vlad Dragomir slaví gól proti Slavii
Vlad Dragomir slaví gól proti Slavii
Vlad Dragomir slaví gól proti Slavii
28
Fotogalerie
Radek Špryňar
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (204)

Bez vítězství končí fotbalisté Slavie pouť Ligou mistrů. Ani osmý pokus neproměnili v zisk tří bodů. S kyperským Pafosem padli vysoko 1:4, závěrečných třicet minut dohrávali v šíleném chaosu po vyloučení Jana Bořila. Nohy si podrazili sami. Tolik individuálních pochybení se na takové úrovni nekompromisně trestá. V neděli sešívaní vstoupí do jarní části Chance Ligy na trávníku Pardubic.

Aspoň jednou vyhrát, přelepit osmnáctiletou vzpomínku na historicky první zápas v Lize mistrů v éře Karla Jarolíma. Slavii se to nepovedlo v prvním utkání hlavní fáze proti Bodö/Glimt, kdy ztratila náskok 2:0, bez branek remizovala s Bilbaem. Poslední možnost, nikoliv malou, měla na Kypru. Ani tu neproměnila… Prohrála ostudně 1:4. V tabulce soutěže tak končí český mistr téměř na samém dně, přesně na čtyřiatřicátém místě. Pod ním zůstaly jen dva nejhorší týmy.

„Hráči jsou motivovaní. Dali jsme si jasný cíl - vyhrát v Lize mistrů jeden zápas. Je to náš veliký hnací motor. Uděláme všechno, abychom byli úspěšní,“ vzkazoval před utkáním asistent Milan Kerbr do kamer Oneplay.

Jeho nadřízený Jindřich Trpišovský vytáhl na hřiště dvě překvapení – na hrot postrčil Erika Prekopa, pod něj Muhammeda Chama. „Erik měl skvělou přípravu, trénoval dobře. Věříme, že své kvality ukáže, bude rozbíhat obranu a bude nepříjemný pro stopery. Mo se v přípravě také jevil výborně, šanci si zaslouží. Slibujeme si, že v poslední třetině bude rozdílovým hráčem,“ přednášel Kerbr.

Druhý poločas, nejhorší poločas v Lize mistrů

Copak o to, oba hráči byli vidět, ale k ničemu to nevedlo. I díky Chamově aktivitě a klidu na míči vstoupila Slavia do zápasu sebevědomě, hladově, určovala tempo. A tak se stalo, že Provod utekl po pravé straně, na přední tyči objevil seběhnutého Prekopa. Ten i zakončil, povedeně, ale gólman Jay Porter vytáhl na čáře výtečný zákrok. Tím předznamenal věci příští.

Anketa
Kdo na vás udělal větší dojem v Lize mistrů?
Slavia v této sezoně
Sparta v minulé sezoně
Ani jeden tým
Přihlásit se
Celkově 12 hlasů

V 17. minutě si slávisté zavzpomínali na minulý týden, kdy je brilantním zakončením cvičily hvězdy Barcelony, najmě Olmo a Fermín. Za vápnem se k míči dostal Vlad Dragomir, hosté nereagovali, až v poslední chvíli si nebezpečení uvědomil Oscar. Vylétl z chumlu hráčů proti střelci. Pozdě… Rumun vypustil nechytatelnou raketu. Jindřich Staněk by musel mít nadpřirozené schopnosti, aby let míče vychýlil do bezpečí.

Když se Trpišovského jednotka oklepala z nečekané katastrofy, uměla zahrozit. Jenže Youssoupha Mbodji zapařil tutovou hlavičku z několika mála metrů. Za chviličku Sadílek ukradl míč v presinku, Cham ale nepochopitelně netrefil opuštěnou branku. Vyšlo to až minutu před koncem první půle. Výtečný pas Davida Douděry na zadní tyč si našel Štěpán Chaloupek a důrazně srovnal účty.

Kdo čekal po změně stran další nápor Slavie, byl zklamán. Sešívaní odehráli možná nejhorší poločas v Lize mistrů. Prohráli ho po šílených individuálních zkratech 0:3, půl hodinu se potáceli v chaosu po vyloučení Jana Bořila. Konečný výsledek zněl 1:4. A to ještě Kypřané trefili tyč, a několik dalších šancí nevyužili.

Slavia zakončila ligovou fázi Ligy mistrů zle. Před nedělní první ligovou partií v Pardubicích mají v Edenu o čem bádat.

KonecLIVE
41

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal880023:424
2Bayern870122:821
3Liverpool860220:818
4Tottenham852117:717
5Barcelona851222:1416
6Chelsea851217:1016
7Sporting851217:1116
8Manchester City851215:916
9Real850321:1215
10Inter Milán850315:715
11Paris SG842221:1114
12Newcastle842217:714
13Juventus834114:1013
14Atlético841317:1513
15Atalanta841310:1013
16Leverkusen833213:1412
17Dortmund832319:1711
18Olympiacos832310:1411
19Club Brugge831415:1710
20Galatasaray83149:1110
21Monaco 82428:1410
22Karabach831413:2110
23Bodo/Glimt823314:159
24Benfica830510:129
25Marseille830511:149
26Pafos82338:119
27Saint Gilloise83058:179
28Eindhoven822416:168
29Bilbao82249:148
30Neapol82249:158
31FC Kodaň822412:218
32Ajax82068:216
33Frankfurt811610:214
34Slavia80355:193
35Villarreal80175:181
36Kajrat80177:221
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (204)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů