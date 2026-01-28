Pafos - Slavia 4:1. Blamáž na závěr a kruté loučení s LM. Pražané v deseti nestíhali
Bez vítězství končí fotbalisté Slavie pouť Ligou mistrů. Ani osmý pokus neproměnili v zisk tří bodů. S kyperským Pafosem padli vysoko 1:4, závěrečných třicet minut dohrávali v šíleném chaosu po vyloučení Jana Bořila. Nohy si podrazili sami. Tolik individuálních pochybení se na takové úrovni nekompromisně trestá. V neděli sešívaní vstoupí do jarní části Chance Ligy na trávníku Pardubic.
Aspoň jednou vyhrát, přelepit osmnáctiletou vzpomínku na historicky první zápas v Lize mistrů v éře Karla Jarolíma. Slavii se to nepovedlo v prvním utkání hlavní fáze proti Bodö/Glimt, kdy ztratila náskok 2:0, bez branek remizovala s Bilbaem. Poslední možnost, nikoliv malou, měla na Kypru. Ani tu neproměnila… Prohrála ostudně 1:4. V tabulce soutěže tak končí český mistr téměř na samém dně, přesně na čtyřiatřicátém místě. Pod ním zůstaly jen dva nejhorší týmy.
„Hráči jsou motivovaní. Dali jsme si jasný cíl - vyhrát v Lize mistrů jeden zápas. Je to náš veliký hnací motor. Uděláme všechno, abychom byli úspěšní,“ vzkazoval před utkáním asistent Milan Kerbr do kamer Oneplay.
Jeho nadřízený Jindřich Trpišovský vytáhl na hřiště dvě překvapení – na hrot postrčil Erika Prekopa, pod něj Muhammeda Chama. „Erik měl skvělou přípravu, trénoval dobře. Věříme, že své kvality ukáže, bude rozbíhat obranu a bude nepříjemný pro stopery. Mo se v přípravě také jevil výborně, šanci si zaslouží. Slibujeme si, že v poslední třetině bude rozdílovým hráčem,“ přednášel Kerbr.
Druhý poločas, nejhorší poločas v Lize mistrů
Copak o to, oba hráči byli vidět, ale k ničemu to nevedlo. I díky Chamově aktivitě a klidu na míči vstoupila Slavia do zápasu sebevědomě, hladově, určovala tempo. A tak se stalo, že Provod utekl po pravé straně, na přední tyči objevil seběhnutého Prekopa. Ten i zakončil, povedeně, ale gólman Jay Porter vytáhl na čáře výtečný zákrok. Tím předznamenal věci příští.
V 17. minutě si slávisté zavzpomínali na minulý týden, kdy je brilantním zakončením cvičily hvězdy Barcelony, najmě Olmo a Fermín. Za vápnem se k míči dostal Vlad Dragomir, hosté nereagovali, až v poslední chvíli si nebezpečení uvědomil Oscar. Vylétl z chumlu hráčů proti střelci. Pozdě… Rumun vypustil nechytatelnou raketu. Jindřich Staněk by musel mít nadpřirozené schopnosti, aby let míče vychýlil do bezpečí.
Když se Trpišovského jednotka oklepala z nečekané katastrofy, uměla zahrozit. Jenže Youssoupha Mbodji zapařil tutovou hlavičku z několika mála metrů. Za chviličku Sadílek ukradl míč v presinku, Cham ale nepochopitelně netrefil opuštěnou branku. Vyšlo to až minutu před koncem první půle. Výtečný pas Davida Douděry na zadní tyč si našel Štěpán Chaloupek a důrazně srovnal účty.
Kdo čekal po změně stran další nápor Slavie, byl zklamán. Sešívaní odehráli možná nejhorší poločas v Lize mistrů. Prohráli ho po šílených individuálních zkratech 0:3, půl hodinu se potáceli v chaosu po vyloučení Jana Bořila. Konečný výsledek zněl 1:4. A to ještě Kypřané trefili tyč, a několik dalších šancí nevyužili.
Slavia zakončila ligovou fázi Ligy mistrů zle. Před nedělní první ligovou partií v Pardubicích mají v Edenu o čem bádat.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23:4
|24
|2
Bayern
|8
|7
|0
|1
|22:8
|21
|3
Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20:8
|18
|4
Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17:7
|17
|5
Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22:14
|16
|6
Chelsea
|8
|5
|1
|2
|17:10
|16
|7
Sporting
|8
|5
|1
|2
|17:11
|16
|8
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|15:9
|16
|9
Real
|8
|5
|0
|3
|21:12
|15
|10
Inter Milán
|8
|5
|0
|3
|15:7
|15
|11
Paris SG
|8
|4
|2
|2
|21:11
|14
|12
Newcastle
|8
|4
|2
|2
|17:7
|14
|13
Juventus
|8
|3
|4
|1
|14:10
|13
|14
Atlético
|8
|4
|1
|3
|17:15
|13
|15
Atalanta
|8
|4
|1
|3
|10:10
|13
|16
Leverkusen
|8
|3
|3
|2
|13:14
|12
|17
Dortmund
|8
|3
|2
|3
|19:17
|11
|18
Olympiacos
|8
|3
|2
|3
|10:14
|11
|19
Club Brugge
|8
|3
|1
|4
|15:17
|10
|20
Galatasaray
|8
|3
|1
|4
|9:11
|10
|21
Monaco
|8
|2
|4
|2
|8:14
|10
|22
Karabach
|8
|3
|1
|4
|13:21
|10
|23
Bodo/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14:15
|9
|24
Benfica
|8
|3
|0
|5
|10:12
|9
|25
Marseille
|8
|3
|0
|5
|11:14
|9
|26
Pafos
|8
|2
|3
|3
|8:11
|9
|27
Saint Gilloise
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|28
Eindhoven
|8
|2
|2
|4
|16:16
|8
|29
Bilbao
|8
|2
|2
|4
|9:14
|8
|30
Neapol
|8
|2
|2
|4
|9:15
|8
|31
FC Kodaň
|8
|2
|2
|4
|12:21
|8
|32
Ajax
|8
|2
|0
|6
|8:21
|6
|33
Frankfurt
|8
|1
|1
|6
|10:21
|4
|34
Slavia
|8
|0
|3
|5
|5:19
|3
|35
Villarreal
|8
|0
|1
|7
|5:18
|1
|36
Kajrat
|8
|0
|1
|7
|7:22
|1
- Osmifinále
- Play-off