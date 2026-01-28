Předplatné

LM ONLINE: 18 zápasů, drama v boji o postup. Barcelona prohrává, Schick má asistenci

Lamine Yamal během zápasu s Kodaní
Lamine Yamal během zápasu s KodaníZdroj: ČTK
Vitinha poslal PSG do vedení proti Newcastlu
Gólová radost hráčů Arsenalu
Erling Haaland se prosadil proti Galatasaray
Fotbalisté PSG se radují z gólu
Hráči Liverpoolu se radují z gólu
Erling Haaland se prosadil proti Galatasaray
Vlad Dragomir slaví gól proti Slavii
10
Fotogalerie
iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Vyvrcholení ligové fáze Ligy mistrů slibuje dramatické boje. Hraje se na osmnácti stadionech ve stejný čas (21.00). Jen Arsenal a Bayern Mnichov mají jistou účast v první osmičce, na druhé straně se s milionářskou soutěží loučí čtyři celky: Frankfurt, Villareal, Slavia a Kajrat. Těsně pod postupovou hranicí se nachází Neapol, která hostí Chelsea. Za italským mistrem je ale dalších sedm týmů, které mohou stále pomýšlet na postup. O elitní osmičku a přímý postup do osmifinále bojují španělské velkokluby Barcelona a Atlético Madrid či anglický Manchester City. Real Madrid se představí proti Benfice Lisabon, Dortmund doma vyzve Inter. Nabitý program závěrečného hracího dne ligové fáze sledujte ONLINE na iSportu.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE přestávka
00Tipsport2,72,83,1Detail
LIVE přestávka
31Tipsport1,0113065Detail
LIVE přestávka
21Tipsport1,4548,5Detail
LIVE přestávka
11Tipsport1,34,811Detail
LIVE přestávka
01Tipsport1,645,6Detail
LIVE přestávka
21Tipsport1,93,74Detail
LIVE přestávka
20Tipsport1,157,415Detail
LIVE přestávka
00Tipsport3,32,72,6Detail
LIVE přestávka
00Tipsport7,22,71,85Detail
LIVE přestávka
20Tipsport1,022570Detail
LIVE přestávka
20Tipsport1,0135150Detail
LIVE přestávka
20Tipsport1,0130130Detail
LIVE přestávka
00Tipsport3,22,62,8Detail
LIVE přestávka
21Tipsport1,653,76Detail
LIVE přestávka
11Tipsport52,82Detail
LIVE přestávka
11Tipsport1,653,46,2Detail
LIVE přestávka
00Tipsport3,93,32Detail
LIVE přestávka
00Tipsport3,52,82,4Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Bayern760120:718
3Real750219:815
4Liverpool750214:815
5Tottenham742115:714
6Paris SG741220:1013
7Newcastle741216:613
8Chelsea741214:813
9Barcelona741218:1313
10Sporting741214:913
11Manchester City741213:913
12Atlético741216:1313
13Atalanta741210:913
14Inter Milán740313:712
15Juventus733114:1012
16Dortmund732219:1511
17Galatasaray73139:910
18Karabach731313:1510
19Marseille730411:119
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven722315:148
23Bilbao72237:118
24Olympiacos72238:138
25Neapol72237:128
26FC Kodaň722311:178
27Club Brugge721412:177
28Bodo/Glimt713312:146
29Benfica72056:106
30Pafos71334:106
31Saint Gilloise72057:176
32Ajax72057:196
33Frankfurt711510:194
34Slavia70344:153
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů