LM ONLINE: Ligová fáze jde do finiše, hraje se na osmnácti stadionech, kdo si zajistí postup?
Vyvrcholení ligové fáze Ligy mistrů slibuje dramatické boje. Hraje se na osmnácti stadionech ve stejný čas (21.00). Jen Arsenal a Bayern Mnichov mají jistou účast v první osmičce, na druhé straně se s milionářskou soutěží loučí čtyři celky: Frankfurt, Villareal, Slavia a Kajrat. Těsně pod postupovou hranicí se nachází Neapol, která hostí Chelsea. Za italským mistrem je ale dalších sedm týmů, které mohou stále pomýšlet na postup. Bojovat o elitní osmičku a přímý postup do osmifinále budou španělské velkokluby Barcelona a Atlético Madrid či anglický Manchester City. Real Madrid se představí proti Benfice Lisabon, Dortmund doma vyzve Inter. Nabitý program závěrečného hracího dne ligové fáze sledujte ONLINE na iSportu.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2
Bayern
|7
|6
|0
|1
|20:7
|18
|3
Real
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|4
Liverpool
|7
|5
|0
|2
|14:8
|15
|5
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|6
Paris SG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|7
Newcastle
|7
|4
|1
|2
|16:6
|13
|8
Chelsea
|7
|4
|1
|2
|14:8
|13
|9
Barcelona
|7
|4
|1
|2
|18:13
|13
|10
Sporting
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|11
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|12
Atlético
|7
|4
|1
|2
|16:13
|13
|13
Atalanta
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|14
Inter Milán
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|15
Juventus
|7
|3
|3
|1
|14:10
|12
|16
Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|17
Galatasaray
|7
|3
|1
|3
|9:9
|10
|18
Karabach
|7
|3
|1
|3
|13:15
|10
|19
Marseille
|7
|3
|0
|4
|11:11
|9
|20
Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|21
Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|22
Eindhoven
|7
|2
|2
|3
|15:14
|8
|23
Bilbao
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|24
Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|25
Neapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|26
FC Kodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|27
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|28
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|29
Benfica
|7
|2
|0
|5
|6:10
|6
|30
Pafos
|7
|1
|3
|3
|4:10
|6
|31
Saint Gilloise
|7
|2
|0
|5
|7:17
|6
|32
Ajax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|33
Frankfurt
|7
|1
|1
|5
|10:19
|4
|34
Slavia
|7
|0
|3
|4
|4:15
|3
|35
Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off