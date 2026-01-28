Předplatné

Schick nahrál na gól a Leverkusen v LM postupuje. Arsenal neztratil ani bod

Hráči Leverkusenu se radují z gólu
Hráči Leverkusenu se radují z góluZdroj: Profimedia.cz
Vitinha poslal PSG do vedení proti Newcastlu
Lamine Yamal během zápasu s Kodaní
Gólová radost hráčů Arsenalu
Erling Haaland se prosadil proti Galatasaray
Fotbalisté PSG se radují z gólu
Hráči Liverpoolu se radují z gólu
Erling Haaland se prosadil proti Galatasaray
11
Fotogalerie
iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

18 zápasů najednou a drama až do konce! Patrik Schick se asistencí podílel na výhře Leverkusenu 3:0 nad Villarrealem a postupu do vyřazovací části Ligy mistrů. Arsenal porazil Kajrat Almaty 3:2 a ovládl ligovou fázi. „Kanonýři“ jako jediní neztratili v osmi zápasech ani bod.

Podrobnosti připravujeme.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
12Detail
LIVE
32Detail
LIVE
23Detail
LIVE
12Detail
LIVE
41Detail
LIVE
42Detail
LIVE
30Detail
LIVE
02Detail
LIVE
02Detail
LIVE
30Detail
LIVE
60Detail
LIVE
20Detail
LIVE
00Detail
LIVE
23Detail
LIVE
41Detail
LIVE
11Detail
LIVE
12Detail
LIVE
10Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal880023:424
2Bayern870122:821
3Liverpool860220:818
4Tottenham852117:717
5Barcelona851222:1416
6Chelsea851217:1016
7Sporting851217:1116
8Manchester City851215:916
9Real850321:1215
10Inter Milán850315:715
11Paris SG842221:1114
12Newcastle842217:714
13Juventus834114:1013
14Atlético841317:1513
15Atalanta841310:1013
16Leverkusen833213:1412
17Dortmund832319:1711
18Olympiacos832310:1411
19Club Brugge831415:1710
20Galatasaray83149:1110
21Monaco 82428:1410
22Karabach831413:2110
23Bodo/Glimt823314:159
24Benfica830510:129
25Marseille830511:149
26Pafos82338:119
27Saint Gilloise83058:179
28Eindhoven822416:168
29Bilbao82249:148
30Neapol82249:158
31FC Kodaň822412:218
32Ajax82068:216
33Frankfurt811610:214
34Slavia80355:193
35Villarreal80175:181
36Kajrat80177:221
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů