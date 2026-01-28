Předplatné

Schick nahrál na gól a Leverkusen v LM postupuje. Čeští brankáři končí

Hráči Leverkusenu se radují z gólu
Hráči Leverkusenu se radují z góluZdroj: Profimedia.cz
Vitinha poslal PSG do vedení proti Newcastlu
Lamine Yamal během zápasu s Kodaní
Gólová radost hráčů Arsenalu
Erling Haaland se prosadil proti Galatasaray
Fotbalisté PSG se radují z gólu
Hráči Liverpoolu se radují z gólu
Erling Haaland se prosadil proti Galatasaray
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Fotbalisté PSV Eindhoven s gólmanem Matějem Kovářem podlehli Bayernu Mnichov 1:2 a vyřazovací fázi Ligy mistrů si nezahrají. Stejně dopadl i jeho nizozemský rival Ajax Amsterdam v brance s Vítězslavem Jarošem, který rovněž doma utrpěl stejnou porážku s Olympiakosem Pireus. Na úvodní vyřazovací kolo se může těšit Patrik Schick, český reprezentační útočník se asistencí podílel na vítězství Leverkusenu 3:0 nad Villarrealem.

Arsenal před vlastními diváky zdolal Kajrat Almaty 3:2 a ovládl společnou tabulku 36 týmů. „Kanonýři“ jako jediní v osmi zápasech ligové fázi neztratili ani bod. Naopak obhájce trofeje Paris St. Germain jen remizoval doma s Newcastlem 1:1 a při souhře ostatních výsledků vypadl z elitní osmičky, kvůli čemuž ho čeká úvodní vyřazovací kolo. O přímý start v osmifinále v závěrečném 8. kole ligové fáze nečekaně přišel i slovutný Real Madrid po prohře 2:4 na hřišti Benfiky Lisabon.

PSV byl před dnešním večerem na postupovém místě, které ale neudržel. V 78. minutě vyrovnal na 1:1 Saibari a suverénní lídr Eredivisie se v tu chvíli nacházel mezi nejlepšími 24 celky. Jenže poslední slovo měl kanonýr bavorského týmu Kane. Bayern obsadil druhé místo, sedm z osmi zápasů ligové fáze vyhrál. Ajax potřeboval zvítězit, zápas s Olympiakosem nabídl přímou bitvu o vyřazovací fázi. Nakonec se však radovalo řecké mužstvo.

Vedle Arsenalu v elitní osmičce skončila i zbývající čtyři anglická mužstva, čímž si zajistila rovnou osmifinále. Liverpool rozstřílel na Anfieldu Karabach 6:0 i díky dvěma trefám Mac Allistera a skončil třetí. O bod a příčku za ním se překvapivě umístil Tottenham. Úřadující vítěz Evropské ligy zvítězil ve Frankfurtu 2:0, brankář londýnského celku Antonín Kinský byl opět jen na lavičce.

Na šestou pozici se posunula Chelsea, loňský vítěz klubového mistrovství světa uspěl v Neapoli 3:2. Naopak obhájce italského titulu se s Ligou mistrů rozloučil. Manchester City napravil nečekanou týden starou prohru 1:3 ze hřiště Bodö/Glimt, Galatasaray Istanbul zdolal 2:0 a uzavřel elitní osmičku, k čemuž mu pomohly i výsledky PSG a Realu.

Mezi Tottenham a Chelsea se vměstnala pátá Barcelona po výhře 4:1 nad FC Kodaň. Katalánský celek navázal na týden starou výhrou 4:2 z Edenu proti Slavii. Všechny branky nastřílela Barcelona po změně stran. Sedmá příčka připadla nečekaně Sportingu Lisabon, který zvítězil v Bilbau 3:2.

Realu Madrid nepomohly ani dvě branky Mbappého. Hosté v závěrečném nastavení dohrávali bez vyloučených Asencia a Rodryga. Dva góly Benfiky zaznamenal Schjelderup, postupový gól pak brankář Trubin. Portugalský tým díky překvapivému triumfu obsadil poslední postupové místo. Pro jeho trenéra Mourinha to bylo o to pikantnější, že to dokázal proti svému bývalému zaměstnavateli.

Bodö/Glimt navázalo na úspěch nad Manchesterem City a díky další šokující výhře 2:1 na stadionu Atlétika Madrid si zahraje vyřazovací část, přestože jeho šance byly ještě po úvodních šesti kolech minimální.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal880023:424
2Bayern870122:821
3Liverpool860220:818
4Tottenham852117:717
5Barcelona851222:1416
6Chelsea851217:1016
7Sporting851217:1116
8Manchester City851215:916
9Real850321:1215
10Inter Milán850315:715
11Paris SG842221:1114
12Newcastle842217:714
13Juventus834114:1013
14Atlético841317:1513
15Atalanta841310:1013
16Leverkusen833213:1412
17Dortmund832319:1711
18Olympiacos832310:1411
19Club Brugge831415:1710
20Galatasaray83149:1110
21Monaco 82428:1410
22Karabach831413:2110
23Bodo/Glimt823314:159
24Benfica830510:129
25Marseille830511:149
26Pafos82338:119
27Saint Gilloise83058:179
28Eindhoven822416:168
29Bilbao82249:148
30Neapol82249:158
31FC Kodaň822412:218
32Ajax82068:216
33Frankfurt811610:214
34Slavia80355:193
35Villarreal80175:181
36Kajrat80177:221
  • Osmifinále
  • Play-off

