Schick nahrál na gól a Leverkusen v LM postupuje. Čeští brankáři končí
Fotbalisté PSV Eindhoven s gólmanem Matějem Kovářem podlehli Bayernu Mnichov 1:2 a vyřazovací fázi Ligy mistrů si nezahrají. Stejně dopadl i jeho nizozemský rival Ajax Amsterdam v brance s Vítězslavem Jarošem, který rovněž doma utrpěl stejnou porážku s Olympiakosem Pireus. Na úvodní vyřazovací kolo se může těšit Patrik Schick, český reprezentační útočník se asistencí podílel na vítězství Leverkusenu 3:0 nad Villarrealem.
Arsenal před vlastními diváky zdolal Kajrat Almaty 3:2 a ovládl společnou tabulku 36 týmů. „Kanonýři“ jako jediní v osmi zápasech ligové fázi neztratili ani bod. Naopak obhájce trofeje Paris St. Germain jen remizoval doma s Newcastlem 1:1 a při souhře ostatních výsledků vypadl z elitní osmičky, kvůli čemuž ho čeká úvodní vyřazovací kolo. O přímý start v osmifinále v závěrečném 8. kole ligové fáze nečekaně přišel i slovutný Real Madrid po prohře 2:4 na hřišti Benfiky Lisabon.
PSV byl před dnešním večerem na postupovém místě, které ale neudržel. V 78. minutě vyrovnal na 1:1 Saibari a suverénní lídr Eredivisie se v tu chvíli nacházel mezi nejlepšími 24 celky. Jenže poslední slovo měl kanonýr bavorského týmu Kane. Bayern obsadil druhé místo, sedm z osmi zápasů ligové fáze vyhrál. Ajax potřeboval zvítězit, zápas s Olympiakosem nabídl přímou bitvu o vyřazovací fázi. Nakonec se však radovalo řecké mužstvo.
Vedle Arsenalu v elitní osmičce skončila i zbývající čtyři anglická mužstva, čímž si zajistila rovnou osmifinále. Liverpool rozstřílel na Anfieldu Karabach 6:0 i díky dvěma trefám Mac Allistera a skončil třetí. O bod a příčku za ním se překvapivě umístil Tottenham. Úřadující vítěz Evropské ligy zvítězil ve Frankfurtu 2:0, brankář londýnského celku Antonín Kinský byl opět jen na lavičce.
Na šestou pozici se posunula Chelsea, loňský vítěz klubového mistrovství světa uspěl v Neapoli 3:2. Naopak obhájce italského titulu se s Ligou mistrů rozloučil. Manchester City napravil nečekanou týden starou prohru 1:3 ze hřiště Bodö/Glimt, Galatasaray Istanbul zdolal 2:0 a uzavřel elitní osmičku, k čemuž mu pomohly i výsledky PSG a Realu.
Mezi Tottenham a Chelsea se vměstnala pátá Barcelona po výhře 4:1 nad FC Kodaň. Katalánský celek navázal na týden starou výhrou 4:2 z Edenu proti Slavii. Všechny branky nastřílela Barcelona po změně stran. Sedmá příčka připadla nečekaně Sportingu Lisabon, který zvítězil v Bilbau 3:2.
Realu Madrid nepomohly ani dvě branky Mbappého. Hosté v závěrečném nastavení dohrávali bez vyloučených Asencia a Rodryga. Dva góly Benfiky zaznamenal Schjelderup, postupový gól pak brankář Trubin. Portugalský tým díky překvapivému triumfu obsadil poslední postupové místo. Pro jeho trenéra Mourinha to bylo o to pikantnější, že to dokázal proti svému bývalému zaměstnavateli.
Bodö/Glimt navázalo na úspěch nad Manchesterem City a díky další šokující výhře 2:1 na stadionu Atlétika Madrid si zahraje vyřazovací část, přestože jeho šance byly ještě po úvodních šesti kolech minimální.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23:4
|24
|2
Bayern
|8
|7
|0
|1
|22:8
|21
|3
Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20:8
|18
|4
Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17:7
|17
|5
Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22:14
|16
|6
Chelsea
|8
|5
|1
|2
|17:10
|16
|7
Sporting
|8
|5
|1
|2
|17:11
|16
|8
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|15:9
|16
|9
Real
|8
|5
|0
|3
|21:12
|15
|10
Inter Milán
|8
|5
|0
|3
|15:7
|15
|11
Paris SG
|8
|4
|2
|2
|21:11
|14
|12
Newcastle
|8
|4
|2
|2
|17:7
|14
|13
Juventus
|8
|3
|4
|1
|14:10
|13
|14
Atlético
|8
|4
|1
|3
|17:15
|13
|15
Atalanta
|8
|4
|1
|3
|10:10
|13
|16
Leverkusen
|8
|3
|3
|2
|13:14
|12
|17
Dortmund
|8
|3
|2
|3
|19:17
|11
|18
Olympiacos
|8
|3
|2
|3
|10:14
|11
|19
Club Brugge
|8
|3
|1
|4
|15:17
|10
|20
Galatasaray
|8
|3
|1
|4
|9:11
|10
|21
Monaco
|8
|2
|4
|2
|8:14
|10
|22
Karabach
|8
|3
|1
|4
|13:21
|10
|23
Bodo/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14:15
|9
|24
Benfica
|8
|3
|0
|5
|10:12
|9
|25
Marseille
|8
|3
|0
|5
|11:14
|9
|26
Pafos
|8
|2
|3
|3
|8:11
|9
|27
Saint Gilloise
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|28
Eindhoven
|8
|2
|2
|4
|16:16
|8
|29
Bilbao
|8
|2
|2
|4
|9:14
|8
|30
Neapol
|8
|2
|2
|4
|9:15
|8
|31
FC Kodaň
|8
|2
|2
|4
|12:21
|8
|32
Ajax
|8
|2
|0
|6
|8:21
|6
|33
Frankfurt
|8
|1
|1
|6
|10:21
|4
|34
Slavia
|8
|0
|3
|5
|5:19
|3
|35
Villarreal
|8
|0
|1
|7
|5:18
|1
|36
Kajrat
|8
|0
|1
|7
|7:22
|1
- Osmifinále
- Play-off