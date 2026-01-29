ZNÁMKY Slavie: Bořilův hrozivý zážitek, Staněk zmatkoval nohama. Rozpačitý Cham
Uf, to nebylo hezké loučení s Ligou mistrů... Slavia na závěr ligové fáze prohrála na půdě kyperského Pafosu 1:4 a své účinkování v nejprestižnější klubové soutěži uzavřela bez jediného vítězství. Pražané v první půli neproměnili několik šancí, ve druhé se jim pak hra rozsypala po vyloučení Jana Bořila, který na hřišti vydržel jen čtyři minuty. Jak výkony slávistů ohodnotil deník Sport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší).