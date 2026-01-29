Předplatné

ZNÁMKY Slavie: Bořilův hrozivý zážitek, Staněk zmatkoval nohama. Rozpačitý Cham

Jak si slávisté vedli v zápase na Pafosu?
Jak si slávisté vedli v zápase na Pafosu?Zdroj: koláž iSport.cz
Fanoušci Slavie dorazili na Kypr v hojném počtu
Poslední zápas Slavie v Lize mistrů na Kypru skončil fiaskem
Anderson Silva slaví se spoluhráči čtvrtý gól do sítě slávistů
Daiki Hašioka ze Slavie blokuje přihrávku Brazilce Jaja z Pafosu
Jindřich Trpišovský dostal žlutou kartu poté, co nesouhlasil s vyloučením Jana Bořila
Oscar Dorley ve skluzu bojuje o míč s Domingosem Quinou z Pafosu
Jan Bořil si zahrál na Pafosu čtyři minuty než byl vyloučen
26
Fotogalerie
iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Uf, to nebylo hezké loučení s Ligou mistrů... Slavia na závěr ligové fáze prohrála na půdě kyperského Pafosu 1:4 a své účinkování v nejprestižnější klubové soutěži uzavřela bez jediného vítězství. Pražané v první půli neproměnili několik šancí, ve druhé se jim pak hra rozsypala po vyloučení Jana Bořila, který na hřišti vydržel jen čtyři minuty. Jak výkony slávistů ohodnotil deník Sport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší).

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů