Los LM ONLINE: Real i PSG čekají na soupeře v play off. Koho potká Schick?

Kylian Mbappé a Vinícius, hvězdy Realu Madrid
Kylian Mbappé a Vinícius, hvězdy Realu MadridZdroj: ČTK
Erling Haaland se prosadil proti Galatasaray
Hráči Leverkusenu se radují z gólu
Fotbalisté PSG se radují z gólu
Lamine Yamal během zápasu s Kodaní
Vitinha poslal PSG do vedení proti Newcastlu
Hráči Liverpoolu se radují z gólu
krm, iSport.cz
Liga mistrů
Hlavní zpráva závěrečného středečního dramatu v ligové fázi Ligy mistrů, kdy se hrálo osmnáct zápasů najednou? Real Madrid prohrál na hřišti Benfiky (2:4) a unikl mu postup přímo do osmifinále, kam se nevešli ani fotbalisté PSG, šampioni posledního ročníku. Z českých fotbalistů zůstává ve hře Patrik Schick, jeho Leverkusen se v play off utká s Dortmundem, nebo Olympiakosem. Los další fáze se uskuteční dnes ve 12.00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Losování play-off Ligy mistrů

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal880023:424
2Bayern870122:821
3Liverpool860220:818
4Tottenham852117:717
5Barcelona851222:1416
6Chelsea851217:1016
7Sporting851217:1116
8Manchester City851215:916
9Real850321:1215
10Inter Milán850315:715
11Paris SG842221:1114
12Newcastle842217:714
13Juventus834114:1013
14Atlético841317:1513
15Atalanta841310:1013
16Leverkusen833213:1412
17Dortmund832319:1711
18Olympiacos832310:1411
19Club Brugge831415:1710
20Galatasaray83149:1110
21Monaco 82428:1410
22Karabach831413:2110
23Bodo/Glimt823314:159
24Benfica830510:129
25Marseille830511:149
26Pafos82338:119
27Saint Gilloise83058:179
28Eindhoven822416:168
29Bilbao82249:148
30Neapol82249:158
31FC Kodaň822412:218
32Ajax82068:216
33Frankfurt811610:214
34Slavia80355:193
35Villarreal80175:181
36Kajrat80177:221
  • Osmifinále
  • Play-off

