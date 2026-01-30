Los LM ONLINE: Real i PSG čekají na soupeře v play off. Koho potká Schick?
Hlavní zpráva závěrečného středečního dramatu v ligové fázi Ligy mistrů, kdy se hrálo osmnáct zápasů najednou? Real Madrid prohrál na hřišti Benfiky (2:4) a unikl mu postup přímo do osmifinále, kam se nevešli ani fotbalisté PSG, šampioni posledního ročníku. Z českých fotbalistů zůstává ve hře Patrik Schick, jeho Leverkusen se v play off utká s Dortmundem, nebo Olympiakosem. Los další fáze se uskuteční dnes ve 12.00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23:4
|24
|2
Bayern
|8
|7
|0
|1
|22:8
|21
|3
Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20:8
|18
|4
Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17:7
|17
|5
Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22:14
|16
|6
Chelsea
|8
|5
|1
|2
|17:10
|16
|7
Sporting
|8
|5
|1
|2
|17:11
|16
|8
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|15:9
|16
|9
Real
|8
|5
|0
|3
|21:12
|15
|10
Inter Milán
|8
|5
|0
|3
|15:7
|15
|11
Paris SG
|8
|4
|2
|2
|21:11
|14
|12
Newcastle
|8
|4
|2
|2
|17:7
|14
|13
Juventus
|8
|3
|4
|1
|14:10
|13
|14
Atlético
|8
|4
|1
|3
|17:15
|13
|15
Atalanta
|8
|4
|1
|3
|10:10
|13
|16
Leverkusen
|8
|3
|3
|2
|13:14
|12
|17
Dortmund
|8
|3
|2
|3
|19:17
|11
|18
Olympiacos
|8
|3
|2
|3
|10:14
|11
|19
Club Brugge
|8
|3
|1
|4
|15:17
|10
|20
Galatasaray
|8
|3
|1
|4
|9:11
|10
|21
Monaco
|8
|2
|4
|2
|8:14
|10
|22
Karabach
|8
|3
|1
|4
|13:21
|10
|23
Bodo/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14:15
|9
|24
Benfica
|8
|3
|0
|5
|10:12
|9
|25
Marseille
|8
|3
|0
|5
|11:14
|9
|26
Pafos
|8
|2
|3
|3
|8:11
|9
|27
Saint Gilloise
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|28
Eindhoven
|8
|2
|2
|4
|16:16
|8
|29
Bilbao
|8
|2
|2
|4
|9:14
|8
|30
Neapol
|8
|2
|2
|4
|9:15
|8
|31
FC Kodaň
|8
|2
|2
|4
|12:21
|8
|32
Ajax
|8
|2
|0
|6
|8:21
|6
|33
Frankfurt
|8
|1
|1
|6
|10:21
|4
|34
Slavia
|8
|0
|3
|5
|5:19
|3
|35
Villarreal
|8
|0
|1
|7
|5:18
|1
|36
Kajrat
|8
|0
|1
|7
|7:22
|1
- Osmifinále
- Play-off