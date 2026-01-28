Předplatné

Los LM: PĚT klubů z Anglie rovnou v osmifinále, Real i PSG do play off. Koho potká Schick?

Erling Haaland se prosadil proti Galatasaray
Erling Haaland se prosadil proti GalatasarayZdroj: ČTK
Hráči Leverkusenu se radují z gólu
Fotbalisté PSG se radují z gólu
Lamine Yamal během zápasu s Kodaní
Erling Haaland se prosadil proti Galatasaray
Vitinha poslal PSG do vedení proti Newcastlu
Hráči Liverpoolu se radují z gólu
Gólová radost hráčů Arsenalu
16
Fotogalerie
krm, iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Hlavní zpráva závěrečného dramatu v ligové fázi Ligy mistrů, kdy se hrálo osmnáct zápasů najednou? Real Madrid prohrál na hřišti Benfiky (2:4) a unikl mu postup přímo do osmifinále, kam se nevešli ani fotbalisté PSG, šampioni posledního ročníku. Z českých fotbalistů zůstává ve hře Patrik Schick, jeho Leverkusen se v play off utká s Dortmundem, nebo Olympiakosem. Los další fáze se uskuteční v pátek 30. ledna ve 12.00.

Páteční los úvodního kola play off se týká týmů na devátém až čtyřiadvacátém místě ligové fáze. Kluby jsou nyní rozdělené do čtveřic, systém je stejný jako v minulém ročníku a jako v dalších dvou evropských pohárech. Devatý a desátý celek dlouhé tabulky se střetnou s třiadvacátým nebo čtyřiadvacátým, jedenáctý a dvanáctý s jednadvacátým nebo dvaadvacátým a tak dále... Osmička nejlepších se kvalifikovala rovnou do osmifinále.

Suverénním králem ligové fáze je Arsenal. Lídr Premier League ovládl všech osm zápasů, na závěr porazil Kajrat Almaty (3:2) a teď bude čekat na soupeře pro další fázi. Privilegium přímého postupu mezi šestnáctku nejlepších mají i další anglické velkokluby – Liverpool, Tottenham, Chelsea a Manchester City. Ošidnému play off se vyhnou také Bayern, Barcelona a Sporting Lisabon, který v nastavení rozhodl o výhře v Bilbau (3:2).

O dvojzápas navíc naopak musí ve vyřazovací části sehrát Real Madrid, kterému nevyšel duel na půdě Benfiky, i obhájce vítězství PSG. Pařížané na závěr jen remizovali s Newcastlem 1:1. Pokud Real zvládne play off, může se případně už v osmifinále potkat s Manchesterem City. PSG zase ve stejné fázi hrozí Chelsea, nebo Barcelona.

Patrik Schick asistencí pomohl Leverkusenu k vítězství nad Villarrealem, německý celek obsadil konečné šestnácté místo. Teď se Bayer utká s Dortmundem, nebo Olympiakosem.

Českému zástupci ani druhá účast v novém formátu Ligy mistrů nevyšla. Slavia po závěrečné vysoké porážce na Pafosu (1:4) skončila čtyřiatřicátá a získala ještě o bod méně než v minulém ročníku Sparta.

Podívejte se, jak vypadá rozdělení týmů před pátečním losem.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal880023:424
2Bayern870122:821
3Liverpool860220:818
4Tottenham852117:717
5Barcelona851222:1416
6Chelsea851217:1016
7Sporting851217:1116
8Manchester City851215:916
9Real850321:1215
10Inter Milán850315:715
11Paris SG842221:1114
12Newcastle842217:714
13Juventus834114:1013
14Atlético841317:1513
15Atalanta841310:1013
16Leverkusen833213:1412
17Dortmund832319:1711
18Olympiacos832310:1411
19Club Brugge831415:1710
20Galatasaray83149:1110
21Monaco 82428:1410
22Karabach831413:2110
23Bodo/Glimt823314:159
24Benfica830510:129
25Marseille830511:149
26Pafos82338:119
27Saint Gilloise83058:179
28Eindhoven822416:168
29Bilbao82249:148
30Neapol82249:158
31FC Kodaň822412:218
32Ajax82068:216
33Frankfurt811610:214
34Slavia80355:193
35Villarreal80175:181
36Kajrat80177:221
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů