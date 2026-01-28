Los LM: PĚT klubů z Anglie rovnou v osmifinále, Real i PSG do play off. Koho potká Schick?
Hlavní zpráva závěrečného dramatu v ligové fázi Ligy mistrů, kdy se hrálo osmnáct zápasů najednou? Real Madrid prohrál na hřišti Benfiky (2:4) a unikl mu postup přímo do osmifinále, kam se nevešli ani fotbalisté PSG, šampioni posledního ročníku. Z českých fotbalistů zůstává ve hře Patrik Schick, jeho Leverkusen se v play off utká s Dortmundem, nebo Olympiakosem. Los další fáze se uskuteční v pátek 30. ledna ve 12.00.
Páteční los úvodního kola play off se týká týmů na devátém až čtyřiadvacátém místě ligové fáze. Kluby jsou nyní rozdělené do čtveřic, systém je stejný jako v minulém ročníku a jako v dalších dvou evropských pohárech. Devatý a desátý celek dlouhé tabulky se střetnou s třiadvacátým nebo čtyřiadvacátým, jedenáctý a dvanáctý s jednadvacátým nebo dvaadvacátým a tak dále... Osmička nejlepších se kvalifikovala rovnou do osmifinále.
Suverénním králem ligové fáze je Arsenal. Lídr Premier League ovládl všech osm zápasů, na závěr porazil Kajrat Almaty (3:2) a teď bude čekat na soupeře pro další fázi. Privilegium přímého postupu mezi šestnáctku nejlepších mají i další anglické velkokluby – Liverpool, Tottenham, Chelsea a Manchester City. Ošidnému play off se vyhnou také Bayern, Barcelona a Sporting Lisabon, který v nastavení rozhodl o výhře v Bilbau (3:2).
O dvojzápas navíc naopak musí ve vyřazovací části sehrát Real Madrid, kterému nevyšel duel na půdě Benfiky, i obhájce vítězství PSG. Pařížané na závěr jen remizovali s Newcastlem 1:1. Pokud Real zvládne play off, může se případně už v osmifinále potkat s Manchesterem City. PSG zase ve stejné fázi hrozí Chelsea, nebo Barcelona.
Patrik Schick asistencí pomohl Leverkusenu k vítězství nad Villarrealem, německý celek obsadil konečné šestnácté místo. Teď se Bayer utká s Dortmundem, nebo Olympiakosem.
Českému zástupci ani druhá účast v novém formátu Ligy mistrů nevyšla. Slavia po závěrečné vysoké porážce na Pafosu (1:4) skončila čtyřiatřicátá a získala ještě o bod méně než v minulém ročníku Sparta.
Podívejte se, jak vypadá rozdělení týmů před pátečním losem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23:4
|24
|2
Bayern
|8
|7
|0
|1
|22:8
|21
|3
Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20:8
|18
|4
Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17:7
|17
|5
Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22:14
|16
|6
Chelsea
|8
|5
|1
|2
|17:10
|16
|7
Sporting
|8
|5
|1
|2
|17:11
|16
|8
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|15:9
|16
|9
Real
|8
|5
|0
|3
|21:12
|15
|10
Inter Milán
|8
|5
|0
|3
|15:7
|15
|11
Paris SG
|8
|4
|2
|2
|21:11
|14
|12
Newcastle
|8
|4
|2
|2
|17:7
|14
|13
Juventus
|8
|3
|4
|1
|14:10
|13
|14
Atlético
|8
|4
|1
|3
|17:15
|13
|15
Atalanta
|8
|4
|1
|3
|10:10
|13
|16
Leverkusen
|8
|3
|3
|2
|13:14
|12
|17
Dortmund
|8
|3
|2
|3
|19:17
|11
|18
Olympiacos
|8
|3
|2
|3
|10:14
|11
|19
Club Brugge
|8
|3
|1
|4
|15:17
|10
|20
Galatasaray
|8
|3
|1
|4
|9:11
|10
|21
Monaco
|8
|2
|4
|2
|8:14
|10
|22
Karabach
|8
|3
|1
|4
|13:21
|10
|23
Bodo/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14:15
|9
|24
Benfica
|8
|3
|0
|5
|10:12
|9
|25
Marseille
|8
|3
|0
|5
|11:14
|9
|26
Pafos
|8
|2
|3
|3
|8:11
|9
|27
Saint Gilloise
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|28
Eindhoven
|8
|2
|2
|4
|16:16
|8
|29
Bilbao
|8
|2
|2
|4
|9:14
|8
|30
Neapol
|8
|2
|2
|4
|9:15
|8
|31
FC Kodaň
|8
|2
|2
|4
|12:21
|8
|32
Ajax
|8
|2
|0
|6
|8:21
|6
|33
Frankfurt
|8
|1
|1
|6
|10:21
|4
|34
Slavia
|8
|0
|3
|5
|5:19
|3
|35
Villarreal
|8
|0
|1
|7
|5:18
|1
|36
Kajrat
|8
|0
|1
|7
|7:22
|1
- Osmifinále
- Play-off