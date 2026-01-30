Předplatné

Los LM: Real čeká repete s Benfikou, soupeř z Francie pro PSG. Hratelný tým pro Leverkusen

Bývalý francouzský fotbalista Robert Pires nalosoval pro play off Ligy mistrů opakování souboje Benfiky Lisabon s Realem Madrid
Bývalý francouzský fotbalista Robert Pires nalosoval pro play off Ligy mistrů opakování souboje Benfiky Lisabon s Realem MadridZdroj: Harold CUNNINGHAM / AFP / AFP / Profimedia
Kylian Mbappé a Vinícius, hvězdy Realu Madrid
Erling Haaland se prosadil proti Galatasaray
Hráči Leverkusenu se radují z gólu
Fotbalisté PSG se radují z gólu
Lamine Yamal během zápasu s Kodaní
Erling Haaland se prosadil proti Galatasaray
Vitinha poslal PSG do vedení proti Newcastlu
krm, iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Fotbalisté Leverkusenu s českým útočníkem Patrikem Schickem narazí v úvodním kole play off Ligy mistrů na Olympiakos. Obhájce trofeje Paris St. Germain se utká s Monakem, druhého finalistu minulého ročníku Inter Milán čeká souboj s Bodö/Glimt. Real Madrid si zopakuje duel s Benficou Lisabon, které podlehl ve středu v posledním kole ligové fáze. Rozhodl o tom los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.

Zbývající dvojice tvoří Dortmund - Bergamo, FC Bruggy - Atlético Madrid, Galatasaray - Juventus a Karabach - Newcastle. První zápasy se odehrají 17. a 18. února, odvety o týden později. Finále je na programu 30. května v Budapešti.

Jediný český zástupce v soutěži Slavia nepostoupila z ligové fáze. Ze společné tabulky 36 týmů prošlo dál 24 mužstev, osm nejlepších se kvalifikovalo přímo do osmifinále. Bez ztráty bodu odehrál všech osm kol Arsenal, za ním se umístily Bayern Mnichov, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabon a Manchester City.

Leverkusen se utkal s Olympiakosem před týdnem v 7. kole ligové fáze, řečtí šampioni na svém hřišti zvítězili 2:0. Kromě toho se kluby potkaly ve skupině Ligy mistrů v roce 2002, v obou případech zvítězil domácí tým. Duel bude soubojem mužstev, která v roce 2024 uspěla v „nižším“ evropském poháru. Bayer došel do finále Evropské ligy, Olympiakos dokonce ovládl Konferenční ligu.

Paris St. Germain stejně jako loni utekl přímý postup do osmifinále, k vykročení za obhajobou trofeje má ale na úvod vyřazovací fáze papírově ideálního soupeře. Zatímco Pařížané vévodí francouzské lize, Monako je v tabulce až desáté. Knížecí klub dokázal v listopadu PSG ve vzájemném utkání porazit, z posledních osmi soutěžních zápasů ale vyhrál jen dva v domácím poháru.

Pikantní souboj se odehraje mezi Benficou a Realem. Celek z Lisabonu ve středu až trefou brankáře Anatolije Trubina z poslední akce zápasu upravil na 4:2 a o jeden gól ve skóre se vešel do postupové čtyřiadvacítky. Trenér Benfiky José Mourinho si tak znovu zopakuje duel proti svému bývalému klubu, který je s 15 tituly nejúspěšnějším mužstvem v historii Ligy mistrů a jejího předchůdce Poháru mistrů evropských zemí.

Bodö/Glimt na závěr ligové fáze jako nováček soutěže zdolal doma Manchester City a následně zvítězil na hřišti Atlética Madrid. Nyní se pokusí zaskočit dalšího giganta. Norští šampioni se utkají s Interem Milán poprvé v historii.

Jednotlivé kluby neměly pro úvodní kolo play off na výběr z plného počtu soupeřů, ale pouze ze dvou možných variant v závislosti na umístění v tabulce ligové části. Zároveň na sebe mohly narazit týmy z jedné země i ty, které už se utkaly v základní fázi.

Losování play-off Ligy mistrů

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal880023:424
2Bayern870122:821
3Liverpool860220:818
4Tottenham852117:717
5Barcelona851222:1416
6Chelsea851217:1016
7Sporting851217:1116
8Manchester City851215:916
9Real850321:1215
10Inter Milán850315:715
11Paris SG842221:1114
12Newcastle842217:714
13Juventus834114:1013
14Atlético841317:1513
15Atalanta841310:1013
16Leverkusen833213:1412
17Dortmund832319:1711
18Olympiacos832310:1411
19Club Brugge831415:1710
20Galatasaray83149:1110
21Monaco 82428:1410
22Karabach831413:2110
23Bodo/Glimt823314:159
24Benfica830510:129
25Marseille830511:149
26Pafos82338:119
27Saint Gilloise83058:179
28Eindhoven822416:168
29Bilbao82249:148
30Neapol82249:158
31FC Kodaň822412:218
32Ajax82068:216
33Frankfurt811610:214
34Slavia80355:193
35Villarreal80175:181
36Kajrat80177:221
  • Osmifinále
  • Play-off

