Los LM: Real čeká repete s Benfikou, soupeř z Francie pro PSG. Hratelný tým pro Leverkusen
Fotbalisté Leverkusenu s českým útočníkem Patrikem Schickem narazí v úvodním kole play off Ligy mistrů na Olympiakos. Obhájce trofeje Paris St. Germain se utká s Monakem, druhého finalistu minulého ročníku Inter Milán čeká souboj s Bodö/Glimt. Real Madrid si zopakuje duel s Benficou Lisabon, které podlehl ve středu v posledním kole ligové fáze. Rozhodl o tom los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.
Zbývající dvojice tvoří Dortmund - Bergamo, FC Bruggy - Atlético Madrid, Galatasaray - Juventus a Karabach - Newcastle. První zápasy se odehrají 17. a 18. února, odvety o týden později. Finále je na programu 30. května v Budapešti.
Jediný český zástupce v soutěži Slavia nepostoupila z ligové fáze. Ze společné tabulky 36 týmů prošlo dál 24 mužstev, osm nejlepších se kvalifikovalo přímo do osmifinále. Bez ztráty bodu odehrál všech osm kol Arsenal, za ním se umístily Bayern Mnichov, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabon a Manchester City.
Leverkusen se utkal s Olympiakosem před týdnem v 7. kole ligové fáze, řečtí šampioni na svém hřišti zvítězili 2:0. Kromě toho se kluby potkaly ve skupině Ligy mistrů v roce 2002, v obou případech zvítězil domácí tým. Duel bude soubojem mužstev, která v roce 2024 uspěla v „nižším“ evropském poháru. Bayer došel do finále Evropské ligy, Olympiakos dokonce ovládl Konferenční ligu.
Paris St. Germain stejně jako loni utekl přímý postup do osmifinále, k vykročení za obhajobou trofeje má ale na úvod vyřazovací fáze papírově ideálního soupeře. Zatímco Pařížané vévodí francouzské lize, Monako je v tabulce až desáté. Knížecí klub dokázal v listopadu PSG ve vzájemném utkání porazit, z posledních osmi soutěžních zápasů ale vyhrál jen dva v domácím poháru.
Pikantní souboj se odehraje mezi Benficou a Realem. Celek z Lisabonu ve středu až trefou brankáře Anatolije Trubina z poslední akce zápasu upravil na 4:2 a o jeden gól ve skóre se vešel do postupové čtyřiadvacítky. Trenér Benfiky José Mourinho si tak znovu zopakuje duel proti svému bývalému klubu, který je s 15 tituly nejúspěšnějším mužstvem v historii Ligy mistrů a jejího předchůdce Poháru mistrů evropských zemí.
Bodö/Glimt na závěr ligové fáze jako nováček soutěže zdolal doma Manchester City a následně zvítězil na hřišti Atlética Madrid. Nyní se pokusí zaskočit dalšího giganta. Norští šampioni se utkají s Interem Milán poprvé v historii.
Jednotlivé kluby neměly pro úvodní kolo play off na výběr z plného počtu soupeřů, ale pouze ze dvou možných variant v závislosti na umístění v tabulce ligové části. Zároveň na sebe mohly narazit týmy z jedné země i ty, které už se utkaly v základní fázi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23:4
|24
|2
Bayern
|8
|7
|0
|1
|22:8
|21
|3
Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20:8
|18
|4
Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17:7
|17
|5
Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22:14
|16
|6
Chelsea
|8
|5
|1
|2
|17:10
|16
|7
Sporting
|8
|5
|1
|2
|17:11
|16
|8
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|15:9
|16
|9
Real
|8
|5
|0
|3
|21:12
|15
|10
Inter Milán
|8
|5
|0
|3
|15:7
|15
|11
Paris SG
|8
|4
|2
|2
|21:11
|14
|12
Newcastle
|8
|4
|2
|2
|17:7
|14
|13
Juventus
|8
|3
|4
|1
|14:10
|13
|14
Atlético
|8
|4
|1
|3
|17:15
|13
|15
Atalanta
|8
|4
|1
|3
|10:10
|13
|16
Leverkusen
|8
|3
|3
|2
|13:14
|12
|17
Dortmund
|8
|3
|2
|3
|19:17
|11
|18
Olympiacos
|8
|3
|2
|3
|10:14
|11
|19
Club Brugge
|8
|3
|1
|4
|15:17
|10
|20
Galatasaray
|8
|3
|1
|4
|9:11
|10
|21
Monaco
|8
|2
|4
|2
|8:14
|10
|22
Karabach
|8
|3
|1
|4
|13:21
|10
|23
Bodo/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14:15
|9
|24
Benfica
|8
|3
|0
|5
|10:12
|9
|25
Marseille
|8
|3
|0
|5
|11:14
|9
|26
Pafos
|8
|2
|3
|3
|8:11
|9
|27
Saint Gilloise
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|28
Eindhoven
|8
|2
|2
|4
|16:16
|8
|29
Bilbao
|8
|2
|2
|4
|9:14
|8
|30
Neapol
|8
|2
|2
|4
|9:15
|8
|31
FC Kodaň
|8
|2
|2
|4
|12:21
|8
|32
Ajax
|8
|2
|0
|6
|8:21
|6
|33
Frankfurt
|8
|1
|1
|6
|10:21
|4
|34
Slavia
|8
|0
|3
|5
|5:19
|3
|35
Villarreal
|8
|0
|1
|7
|5:18
|1
|36
Kajrat
|8
|0
|1
|7
|7:22
|1
- Osmifinále
- Play-off