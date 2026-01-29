Předplatné

Slavia se omlouvá za debakl, fanouškům vrátí vstupné. Provod se zlobil: Velké zklamání

Poslední zápas Slavie v Lize mistrů na Kypru skončil fiaskem
Poslední zápas Slavie v Lize mistrů na Kypru skončil fiaskemZdroj: ČTK / Petros Karadjias
Fanoušci Slavie dorazili na Kypr v hojném počtu
Anderson Silva slaví čtvrtý gól do sítě slávistů
Anderson Silva slaví se spoluhráči čtvrtý gól do sítě slávistů
Anderson Silva slaví gól do sítě slávistů
Oscar Dorley ve skluzu bojuje o míč s Domingosem Quinou z Pafosu
Daiki Hašioka ze Slavie blokuje přihrávku Brazilce Jaja z Pafosu
Bruno Felipe slaví gól proti Slavii
Au, tohle byla ošklivá havárie. Slavia si na závěr Ligy mistrů dojela pro čtyřgólový výprask na Kypr. Po vyrovnaném prvním poločase v tom druhém dočista zkolabovala a v závěru jen zoufale tlačila čas do cíle. Porážka s Pafosem 1:4 má přímé znaky ostudy. „Když dostaneme góly, jaké dostaneme…,“ rozpřáhl ruce Štěpán Chaloupek, střelec jediné branky českého mistra. Reakce klubu? Na omluvu se budou vracet peníze za vstupenky. 

Není divu, slávisté nadšenému soupeři rozdávali vouchery na laciné branky. Sedmnáct minut se hrálo jen jedním směrem, proti domácím. Jenže Slavia šla do ztráty 0:1. Na začátku druhé půle, už za stavu 1:1, zase solidní začátek, a opět inkasovaný gól. Následně byl vyloučen Jan Bořil po laciné ztrátě ve středu pole a slávistická hra se děsivě rozsypala.   

„Nevím, co se stalo. Zápas jsme měli rozehraný dobře, až na nějakých pět deset minut jsme dominovali. Nezvládli jsme to,“ sykal Chaloupek. „Myslím, že první poločas nebyl vůbec špatný, ale když se podíváte na výsledek… Přiletěli za námi fanoušci, chtěli jsme jim doručit něco mnohem lepšího.“

Anketa
Kdo na vás udělal větší dojem v Lize mistrů?
Slavia v této sezoně
Sparta v minulé sezoně
Ani jeden tým
Celkově 167 hlasů

Po poločase svlékl dres, zůstal v kabině. Dál pokračovat nemohl. „Je to zranění, je to blbý. Uvidíme, co z toho vyplyne. Jde o problém, co mě trápí už od soustředění v Marbelle. Dneska se to zhoršilo, už to nebylo na pokračování,“ vysvětloval. Ligový start proti Pardubicím podle všeho nestihne.

Slavia po utkání vydala na sociálních sítích prohlášení, v němž se za vysokou porážku omluvila fanouškům a sdělila, že všem, kteří cestovali na Kypr, vrátí vstupné. 

Celý zápas odehrál Lukáš Provod. Také on byl z výsledku viditelně přepadlý. „Jeli jsme sem vyhrát, byla to naše poslední šance. Zklamání je vzhledem k průběhu velké. Zase jsme dostali takové góly. Třeba ten na 1:2 byl nepochopitelný, strašný…,“ rozčiloval se. „Pro nás jsou to další zkušenosti. Příště musíme z každé situace vytěžit víc, než jsme vytěžili.“

I Jindřich Trpišovský se jen těžko smiřoval s výpraskem. „Ve druhé půli se stalo moc negativních věcí. Během čtyř minut jsme byli bez tří stoperů a bylo po zápase. Dostali jsme nepochopitelný gól na 1:2. Necháme si hru přenést ze strany na stranu, pak nejsme důrazní, prohrajeme souboj, pak další a další. Před vyloučením Bořila uděláme zbytečnou přihrávku dozadu, když máme hrát dopředu. Bylo to jen další špatné rozhodnutí,“ kroutil hlavou trenér Slavie.

S výsledky v Lize mistrů spokojený není. Působení týmu na největší klubové scéně vystihl v jedné větě. „Když hrajete osm zápasů, z toho čtyři doma, měli bychom jeden určitě vyhrát,“ ucedil.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal880023:424
2Bayern870122:821
3Liverpool860220:818
4Tottenham852117:717
5Barcelona851222:1416
6Chelsea851217:1016
7Sporting851217:1116
8Manchester City851215:916
9Real850321:1215
10Inter Milán850315:715
11Paris SG842221:1114
12Newcastle842217:714
13Juventus834114:1013
14Atlético841317:1513
15Atalanta841310:1013
16Leverkusen833213:1412
17Dortmund832319:1711
18Olympiacos832310:1411
19Club Brugge831415:1710
20Galatasaray83149:1110
21Monaco 82428:1410
22Karabach831413:2110
23Bodo/Glimt823314:159
24Benfica830510:129
25Marseille830511:149
26Pafos82338:119
27Saint Gilloise83058:179
28Eindhoven822416:168
29Bilbao82249:148
30Neapol82249:158
31FC Kodaň822412:218
32Ajax82068:216
33Frankfurt811610:214
34Slavia80355:193
35Villarreal80175:181
36Kajrat80177:221
  • Osmifinále
  • Play-off

