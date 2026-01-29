Slavia se omlouvá za debakl, fanouškům vrátí vstupné. Provod se zlobil: Velké zklamání
Au, tohle byla ošklivá havárie. Slavia si na závěr Ligy mistrů dojela pro čtyřgólový výprask na Kypr. Po vyrovnaném prvním poločase v tom druhém dočista zkolabovala a v závěru jen zoufale tlačila čas do cíle. Porážka s Pafosem 1:4 má přímé znaky ostudy. „Když dostaneme góly, jaké dostaneme…,“ rozpřáhl ruce Štěpán Chaloupek, střelec jediné branky českého mistra. Reakce klubu? Na omluvu se budou vracet peníze za vstupenky.
Není divu, slávisté nadšenému soupeři rozdávali vouchery na laciné branky. Sedmnáct minut se hrálo jen jedním směrem, proti domácím. Jenže Slavia šla do ztráty 0:1. Na začátku druhé půle, už za stavu 1:1, zase solidní začátek, a opět inkasovaný gól. Následně byl vyloučen Jan Bořil po laciné ztrátě ve středu pole a slávistická hra se děsivě rozsypala.
„Nevím, co se stalo. Zápas jsme měli rozehraný dobře, až na nějakých pět deset minut jsme dominovali. Nezvládli jsme to,“ sykal Chaloupek. „Myslím, že první poločas nebyl vůbec špatný, ale když se podíváte na výsledek… Přiletěli za námi fanoušci, chtěli jsme jim doručit něco mnohem lepšího.“
Po poločase svlékl dres, zůstal v kabině. Dál pokračovat nemohl. „Je to zranění, je to blbý. Uvidíme, co z toho vyplyne. Jde o problém, co mě trápí už od soustředění v Marbelle. Dneska se to zhoršilo, už to nebylo na pokračování,“ vysvětloval. Ligový start proti Pardubicím podle všeho nestihne.
Slavia po utkání vydala na sociálních sítích prohlášení, v němž se za vysokou porážku omluvila fanouškům a sdělila, že všem, kteří cestovali na Kypr, vrátí vstupné.
Celý zápas odehrál Lukáš Provod. Také on byl z výsledku viditelně přepadlý. „Jeli jsme sem vyhrát, byla to naše poslední šance. Zklamání je vzhledem k průběhu velké. Zase jsme dostali takové góly. Třeba ten na 1:2 byl nepochopitelný, strašný…,“ rozčiloval se. „Pro nás jsou to další zkušenosti. Příště musíme z každé situace vytěžit víc, než jsme vytěžili.“
I Jindřich Trpišovský se jen těžko smiřoval s výpraskem. „Ve druhé půli se stalo moc negativních věcí. Během čtyř minut jsme byli bez tří stoperů a bylo po zápase. Dostali jsme nepochopitelný gól na 1:2. Necháme si hru přenést ze strany na stranu, pak nejsme důrazní, prohrajeme souboj, pak další a další. Před vyloučením Bořila uděláme zbytečnou přihrávku dozadu, když máme hrát dopředu. Bylo to jen další špatné rozhodnutí,“ kroutil hlavou trenér Slavie.
S výsledky v Lize mistrů spokojený není. Působení týmu na největší klubové scéně vystihl v jedné větě. „Když hrajete osm zápasů, z toho čtyři doma, měli bychom jeden určitě vyhrát,“ ucedil.
