Šílený moment! Gólman rozhodl o postupu Benfiky, Mourinho slavil s mladým podavačem
Má na svědomí historický moment, kterým pobláznil nejen trenéra Josého Mourinha. Fotbalový brankář Anatolij Trubin rozhodl o postupu Benfiky Lisabon do play off Ligy mistrů, když ve středečním utkání proti Realu Madrid zvýšil na konečných 4:2. „Šel jsem do vápna a nevím… Nevím, co říct. Neuvěřitelné,“ soukal ze sebe hrdina okamžiku.
Všichni tušili, že půjde o velké drama a zároveň i zmatky až do samotného konce. „Nevěděl jsem, jestli nám výhra 3:2 bude stačit, nebo ne. Neměl jsem žádnou představu,“ vyprávěl trenér Mourinho. Proto nejprve nasadil do hry dva obránce, později se zase snažil posílit ofenzivu.
Benfica nad Realem dlouho vedla, ale zároveň se nacházela mimo postupové pozice v kompletní tabulce Ligy mistrů. Měla sice stejný rozdíl ve skóre jako Marseille, jenže nastřílela v soutěži méně gólů. A tak si realizační tým správně spočítal, že potřebuje ještě jednou skórovat.
Najednou se v osmé minutě nastaveného času naskytla ideální příležitost, domácí mužstvo dostalo výhodu standardní situace v blízkosti pokutového území. Mourinho nakonec poslal nahoru i gólmana Trubina. „Před pár týdny jsme prohrávali v Portu, v poslední minutě taky vyběhl z branky a málem skóroval. Takže ano, víme, čeho je tenhle velký chlap schopný,“ uvedl kouč Benfiky.
Trubin (má 199 centimetrů) se postavil za hranici velkého vápna, při rozběhu spoluhráče Fredrika Aursnese se vydal směrem k penaltové značce, našel si ve volném prostoru míč a hlavou skóroval. Frederico Valverde, kapitán Realu, mu v tom nedokázal zabránit. „Nejdůležitější je samozřejmě kvalita centru, musíte dát balon do správného prostoru, ale je to pro něj úžasný gól,“ líčil Mourinho, jehož tým se díky tomu posunul na 24. pozici.
Na stadionu Benfiky vypukla obrovská euforie. Trubin běžel jak splašený, roztáhl ruce, a když se sklouzl po kolenou na trávník, spoluhráči ho zalehli. „Byl to šílený okamžik. Nejsem zvyklý dávat góly. Je mi čtyřiadvacet a stalo se mi to poprvé. Je to neuvěřitelné,“ líčil 24letý Ukrajinec, jemuž gratuloval k životnímu zásahu také Thibaut Courtois, gólman Realu.
Podobně nadšený byl také Mourinho, který sprintoval pryč od lavičky a po cestě zachytil jednoho z mladých podavačů balonů. Vzal ho kolem ramenou a společně poskakovali před zaplněnými tribunami. „Tohle je historické a důležité vítězství,“ prohodil kouč.
Nyní bude vyhlížet, proti komu narazí v play off. Není vyloučené, že opět narazí na Real. Ten totiž i vinou Benfiky vypadl z top osmičky.
Podívejte se, jak vypadá rozdělení týmů před pátečním losem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23:4
|24
|2
Bayern
|8
|7
|0
|1
|22:8
|21
|3
Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20:8
|18
|4
Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17:7
|17
|5
Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22:14
|16
|6
Chelsea
|8
|5
|1
|2
|17:10
|16
|7
Sporting
|8
|5
|1
|2
|17:11
|16
|8
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|15:9
|16
|9
Real
|8
|5
|0
|3
|21:12
|15
|10
Inter Milán
|8
|5
|0
|3
|15:7
|15
|11
Paris SG
|8
|4
|2
|2
|21:11
|14
|12
Newcastle
|8
|4
|2
|2
|17:7
|14
|13
Juventus
|8
|3
|4
|1
|14:10
|13
|14
Atlético
|8
|4
|1
|3
|17:15
|13
|15
Atalanta
|8
|4
|1
|3
|10:10
|13
|16
Leverkusen
|8
|3
|3
|2
|13:14
|12
|17
Dortmund
|8
|3
|2
|3
|19:17
|11
|18
Olympiacos
|8
|3
|2
|3
|10:14
|11
|19
Club Brugge
|8
|3
|1
|4
|15:17
|10
|20
Galatasaray
|8
|3
|1
|4
|9:11
|10
|21
Monaco
|8
|2
|4
|2
|8:14
|10
|22
Karabach
|8
|3
|1
|4
|13:21
|10
|23
Bodo/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14:15
|9
|24
Benfica
|8
|3
|0
|5
|10:12
|9
|25
Marseille
|8
|3
|0
|5
|11:14
|9
|26
Pafos
|8
|2
|3
|3
|8:11
|9
|27
Saint Gilloise
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|28
Eindhoven
|8
|2
|2
|4
|16:16
|8
|29
Bilbao
|8
|2
|2
|4
|9:14
|8
|30
Neapol
|8
|2
|2
|4
|9:15
|8
|31
FC Kodaň
|8
|2
|2
|4
|12:21
|8
|32
Ajax
|8
|2
|0
|6
|8:21
|6
|33
Frankfurt
|8
|1
|1
|6
|10:21
|4
|34
Slavia
|8
|0
|3
|5
|5:19
|3
|35
Villarreal
|8
|0
|1
|7
|5:18
|1
|36
Kajrat
|8
|0
|1
|7
|7:22
|1
- Osmifinále
- Play-off