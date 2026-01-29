Předplatné

Šílený moment! Gólman rozhodl o postupu Benfiky, Mourinho slavil s mladým podavačem

Obrovská radost Benfiky Lisabon po postupu gólem v nastavení
Obrovská radost Benfiky Lisabon po postupu gólem v nastaveníZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Hráči Benfiky jsou v napětí
José Mourinho v euforii
Trenér José Mourinho burcuje svěřence
José Mourinho během utkání proti Realu Madrid
Obrovská radost Benfiky
Hráči Realu Madrid mají nad čím přemýšlet
Trenér Álvaro Arbeloa kouše prohru Realu Madrid
Pavel Šťastný
Liga mistrů
Má na svědomí historický moment, kterým pobláznil nejen trenéra Josého Mourinha. Fotbalový brankář Anatolij Trubin rozhodl o postupu Benfiky Lisabon do play off Ligy mistrů, když ve středečním utkání proti Realu Madrid zvýšil na konečných 4:2. „Šel jsem do vápna a nevím… Nevím, co říct. Neuvěřitelné,“ soukal ze sebe hrdina okamžiku.

Všichni tušili, že půjde o velké drama a zároveň i zmatky až do samotného konce. „Nevěděl jsem, jestli nám výhra 3:2 bude stačit, nebo ne. Neměl jsem žádnou představu,“ vyprávěl trenér Mourinho. Proto nejprve nasadil do hry dva obránce, později se zase snažil posílit ofenzivu.

Benfica nad Realem dlouho vedla, ale zároveň se nacházela mimo postupové pozice v kompletní tabulce Ligy mistrů. Měla sice stejný rozdíl ve skóre jako Marseille, jenže nastřílela v soutěži méně gólů. A tak si realizační tým správně spočítal, že potřebuje ještě jednou skórovat.

Najednou se v osmé minutě nastaveného času naskytla ideální příležitost, domácí mužstvo dostalo výhodu standardní situace v blízkosti pokutového území. Mourinho nakonec poslal nahoru i gólmana Trubina. „Před pár týdny jsme prohrávali v Portu, v poslední minutě taky vyběhl z branky a málem skóroval. Takže ano, víme, čeho je tenhle velký chlap schopný,“ uvedl kouč Benfiky.

Trubin (má 199 centimetrů) se postavil za hranici velkého vápna, při rozběhu spoluhráče Fredrika Aursnese se vydal směrem k penaltové značce, našel si ve volném prostoru míč a hlavou skóroval. Frederico Valverde, kapitán Realu, mu v tom nedokázal zabránit. „Nejdůležitější je samozřejmě kvalita centru, musíte dát balon do správného prostoru, ale je to pro něj úžasný gól,“ líčil Mourinho, jehož tým se díky tomu posunul na 24. pozici.

Na stadionu Benfiky vypukla obrovská euforie. Trubin běžel jak splašený, roztáhl ruce, a když se sklouzl po kolenou na trávník, spoluhráči ho zalehli. „Byl to šílený okamžik. Nejsem zvyklý dávat góly. Je mi čtyřiadvacet a stalo se mi to poprvé. Je to neuvěřitelné,“ líčil 24letý Ukrajinec, jemuž gratuloval k životnímu zásahu také Thibaut Courtois, gólman Realu.

Podobně nadšený byl také Mourinho, který sprintoval pryč od lavičky a po cestě zachytil jednoho z mladých podavačů balonů. Vzal ho kolem ramenou a společně poskakovali před zaplněnými tribunami. „Tohle je historické a důležité vítězství,“ prohodil kouč.

Nyní bude vyhlížet, proti komu narazí v play off. Není vyloučené, že opět narazí na Real. Ten totiž i vinou Benfiky vypadl z top osmičky.

Podívejte se, jak vypadá rozdělení týmů před pátečním losem.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal880023:424
2Bayern870122:821
3Liverpool860220:818
4Tottenham852117:717
5Barcelona851222:1416
6Chelsea851217:1016
7Sporting851217:1116
8Manchester City851215:916
9Real850321:1215
10Inter Milán850315:715
11Paris SG842221:1114
12Newcastle842217:714
13Juventus834114:1013
14Atlético841317:1513
15Atalanta841310:1013
16Leverkusen833213:1412
17Dortmund832319:1711
18Olympiacos832310:1411
19Club Brugge831415:1710
20Galatasaray83149:1110
21Monaco 82428:1410
22Karabach831413:2110
23Bodo/Glimt823314:159
24Benfica830510:129
25Marseille830511:149
26Pafos82338:119
27Saint Gilloise83058:179
28Eindhoven822416:168
29Bilbao82249:148
30Neapol82249:158
31FC Kodaň822412:218
32Ajax82068:216
33Frankfurt811610:214
34Slavia80355:193
35Villarreal80175:181
36Kajrat80177:221
  • Osmifinále
  • Play-off

