Předplatné

Tribuna Sever ostře reaguje na prohlášení Slavie: Odmítáme placení vstupenek klubem

Fanoušci Slavie dorazili na Kypr v hojném počtu
Fanoušci Slavie dorazili na Kypr v hojném počtuZdroj: ČTK / Petros Karadjias
Daiki Hašioka ze Slavie blokuje přihrávku Brazilce Jaja z Pafosu
Jindřich Trpišovský dostal žlutou kartu poté, co nesouhlasil s vyloučením Jana Bořila
Radost slávistů po gólu Štěpána Chaloupka
Anderson Silva slaví se spoluhráči čtvrtý gól do sítě slávistů
Oscar Dorley ve skluzu bojuje o míč s Domingosem Quinou z Pafosu
Jan Bořil si zahrál na Pafosu čtyři minuty než byl vyloučen
Anderson Silva slaví gól do sítě slávistů
27
Fotogalerie
krm
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (16)

Slavii závěr účinkování v Lize mistrů pořádně zhořkl… Pražané se s prestižní soutěží rozloučili porážkou 1:4 na půdě kyperského Pafosu a na kýžené vítězství nedosáhli ani v osmém zápase ročníku. Klub se pak na sociálních sítích omluvil fanouškům za výkon s tím, že jim vrátí vstupné. Na to ovšem reagují nejaktivnější příznivci z Tribuny Sever. „Naprosto odmítáme jakékoliv placení vstupenek klubem,“ píší v prohlášení.

Slavia na Kypru nesehrála špatný první poločas, několik šancí ale neproměnila a po krásné trefě domácího Dragomira musela dotahovat. Vyrovnat dokázal před přestávkou Štěpán Chaloupek, druhou půli však „sešívaní“ nezvládli. Rychle se trefil Bruno a po vyloučení Jana Bořila už se hra Slavie rozsypala. Pafos v závěru přidal další dva góly a ještě bojoval o senzační postup do další fáze.

„Omlouváme se. Takto se Slavia nemůže prezentovat, obzvlášť v Lize mistrů. Všem fanouškům, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné,“ napsal pražský klub krátce po utkání v oficiálním prohlášení na sociálních sítích.

Anketa
Kdo na vás udělal větší dojem v Lize mistrů?
Slavia v této sezoně
Sparta v minulé sezoně
Ani jeden tým
Celkově 1406 hlasů

Gesto se ovšem mezi nejaktivnějšími fanoušky nesetkalo s dobrou odezvou. Tribuna Sever reagovala ve čtvrtek po poledni. „Všichni aktivní členové Tribuny Sever naprosto odmítáme jakékoliv placení vstupenek klubem. Na výjezdy jezdíme s tím, že se může vyhrát, ale i prohrát, bez ohledu na to, jaké jsou k tomu potřeba finanční náklady,“ uvedli příznivci.

S prohlášením Slavie se prý neztotožňují. „Nesouhlasíme s dlouhodobou populistickou a velkohubou politikou klubu, která má tendence se tvářit nejen po komerční stránce jako evropský velkoklub.“

Jaro na domácí scéně startuje pro mužstvo Jindřicha Trpišovského v neděli večer v Pardubicích a v červenobílém táboře aktuálně nepanuje ideální nálada...

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal880023:424
2Bayern870122:821
3Liverpool860220:818
4Tottenham852117:717
5Barcelona851222:1416
6Chelsea851217:1016
7Sporting851217:1116
8Manchester City851215:916
9Real850321:1215
10Inter Milán850315:715
11Paris SG842221:1114
12Newcastle842217:714
13Juventus834114:1013
14Atlético841317:1513
15Atalanta841310:1013
16Leverkusen833213:1412
17Dortmund832319:1711
18Olympiacos832310:1411
19Club Brugge831415:1710
20Galatasaray83149:1110
21Monaco 82428:1410
22Karabach831413:2110
23Bodo/Glimt823314:159
24Benfica830510:129
25Marseille830511:149
26Pafos82338:119
27Saint Gilloise83058:179
28Eindhoven822416:168
29Bilbao82249:148
30Neapol82249:158
31FC Kodaň822412:218
32Ajax82068:216
33Frankfurt811610:214
34Slavia80355:193
35Villarreal80175:181
36Kajrat80177:221
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (16)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů