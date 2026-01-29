Slavia v Lize mistrů: ještě horší „výkon“ než Sparta, investice nutností. Kolik vydělala?
Strážce pokladny má Vánoce, Jindřich Trpišovský těžký bolehlav, který neutlumí ani plato brufenu. V Lize mistrů vydělala fotbalová Slavia balík, více než tři čtvrtě miliardy korun. Sportovně však naprosto selhala. Výprask 1:4 s kyperským Pafosem jen oštemploval marnost českého mistra. Resumé zní: bez vítězství, tři body za remízy a čtyřiatřicáté místo v tabulce. To je horší „výkon“, než k jakému se v minulé sezoně dopotácela Sparta. „Budeme pracovat na tom, abychom byli v příštím ročníku silnější,“ plánuje slávistický trenér. Deník Sport a web iSport rozebírají červenobílou bídu v nejprestižnější klubové soutěži.
Horší než Letenští
Před rokem skončila Sparta v ligové fázi jednatřicátá, v osmi zápasech posbírala čtyři body za jedno vítězství (Salcburk) a remízu (Stuttgart). Dost fanoušků, najmě těch „sešívaných“, si z letenské party utahovalo. Ale nemělo… O ročník dál došlo na Slavii. V soupeření se špičkou dopadla ještě hůř. Přitom se všeobecně očekávalo, že sportovně extrémně náročnou soutěž zvládne lépe. Vzpomínky na šest let staré dráždění velkých zvířat bylo stále v paměti. Jenže Slavia dohrála naivně úvodní bitvu s Bodö/Glimt ze stavu 2:0 do remízy, nezvládla přitlačit na Bilbao (0:0) a ve středu na Kypru zkapala v druhém poločase. Sice se vyhnula brutálním debaklům jako Sparta se City (0:5) a Atlétikem (0:6), ale taky třikrát padla 0:3 (Inter, Arsenal, Tottenham). Výsledkem snažení jsou tři body a 34. místo v tabulce.
Jindřich Trpišovský, trenér Slavie: „Pokud chceme být úspěšní, musíme hrát alespoň z části tak, jako jsme hráli proti Atalantě – nedostávat góly, být produktivnější a proměňovat šance. Budeme pracovat na tom, abychom byli v příštím ročníku silnější.“
Prostupná defenziva
V domácí soutěži je defenziva Slavie markou týmu. Výjimečná armáda špičkových stoperů kooperující s předsunutou záložní formací a silné trio na špici sestavy vytváří téměř neprostupnou síť. V Lize mistrů se ale defenzivní činnost v každém z osmi duelů ocitla v chaotickém stavu, ze kterého nebylo úniku. Do světa nejvíc křičí kolapsy s Bodö/Glimt a Pafosem. V bezbrankových zápasech s Atalantou a Bilbaem šly plichty za famózně chytajícími brankáři Markovičem a Staňkem. I v nich se Slavia dostala do úděsných pasáží, do kterých ji doma nikdo nenažene. V počtu inkasovaných branek (19) je čtvrtá nejhorší z celé šestatřicítky. Stejně je na tom se střelami proti, gólmani museli čelit čtvrtému nejvyššímu počtu střel. Jestliže v lize Slavia inkasuje v průměru 0,8 branky na utkání, v Lize mistrů to bylo 2,38.
Jindřich Trpišovský: „Hrozné pocity, čtyři góly s Pafosem jsou neakceptovatelné. V žádném utkání jsme nezvládli čelit kvalitě soupeře celých devadesát minut, vždy jsme tam nechali okno a to je rozhodující. Na tom musíme zapracovat a zároveň být více zastupitelní.“
Nejhorší ofenziva
Pět vstřelených branek dělá ze Slavie, společně se španělským Villarrealem, nejméně produktivní tým ligové fáze. A to ještě českému mistrovi pomohl vlastním gólem barcelonský Lewandowski. Není to poprvé, co neefektivita, mnohdy až za hranou fyzikálních zákonů, Slavii podrazila nohy. Bodö/Glimt měla naložit minimálně pět gólů, na Kypru netrefil Cham prázdnou branku, to samé Mbodji… Snad jen proti Barceloně využili „sešívaní“ každou příležitost, byť byly jen dvě. Opakovaně se ukazuje, že ofenzivní rota nedosahuje evropských potřeb. Co zvládá v lize, a to i v ní s mnohými výhradami, dopadne ještě hůř v Evropě. Hlavně v záložní řadě by Slavia nutně potřebovala lidi s nadprůměrným zakončením. Od Oscara, Mosese, Sadílka však góly čekat nemůžete. Všichni do jednoho mají podprůměrnou dovednost v zakončení. Čísla? V ligové fázi vystřelila Slavia sedmadevadesátkrát (23.), přímo na branku devětadvacetkrát (28.), ani jednou se neprosadila ze vzduchu. Mnohem lépe vycházejí ve statistikách Bodö/Glimt či Bruggy.
Jindřich Trpišovský: „Trápí nás produktivita, i s Pafosem to bylo vidět. Po první půli jsme měli vést 3:1, nestalo se. Jsme neefektivní. Bodů a gólů jsme chtěli víc, ale neměli jsme na ně. Musíme být zkrátka lepší, v některých zápasech to od nás bylo málo.“
Individuální výkony? Jen průměr
Všechno souvisí se vším. Když se daří a vítězství skáčou na hromadu, vynikají jednotlivci. V případě Slavie lze snad jen o dvou hráčích, a to ještě s přimhouřením očí konstatovat, že téměř ve všech duelech obstáli v konkurenci s nejlepšími hráči planety. Tím prvním je Štěpán Chaloupek, druhým Lukáš Provod. Ostatní spoluhráči oscilovali mezi průměrností a podprůměrností. Na nejvyšší úrovni je klíčovým předpokladem správnost rozhodnutí. Pokud jich nasekáte devadesát procent dobrých, stačí to v české lize, ale na úrovní Ligy mistrů je to extrémně málo. Jakékoliv zaváhání rival okamžitě trestá. Že to umí Barcelona, Inter nebo Tottenham, je pochopitelné. Nicméně stejné chování má v DNA i Pafos nebo Bodö/Glimt. Učit se kontrolovat hru pod tlakem těch nejlepších, je novou výzvou Slavie. Pokud se v tomto ohledu nezlepší, dostane na frak i v příští sezoně.
Jindřich Trpišovský: „Pafos si do stavu 2:1 nevypracoval nic a dostali jsme dva góly po obrovských chybách. Během pár minut dostaneme dva góly a červenou kartu. Můžeme si za to sami. Jsou to špatná rozhodnutí, která se trestají na každé úrovni a obzvlášť v Lize mistrů, kde mají hráči velkou technickou kvalitu.“
Investice nutností
Pod majitelem Pavlem Tykačem, jehož jmění se odhaduje na 180 miliard korun, je Slavia na trhu zdrženlivější, než se očekávalo. Rozhodně neinvestuje málo, jen v zimě utratila okolo tří set milionů korun. V českých reáliích je to balík. Finance však směřuje, zejména v posledních oknech, spíše do talentovaných fotbalistů s vysokým potenciálem budoucího zhodnocení. Brání se okamžitým nákupům za vyšší jednotky milionů korun. Hráče za sedm, osm či dokonce deset milionů eur kupovat nechce. Dosud prý byla připravena udělat výjimku jen v případě Pavla Šulce. Po aktuálních zkušenostech s Ligou mistrů se ve Slavii jistě dostanou k debatám, zda finanční hranici neposunout o schod výš. Je dost možné, že je k tomu dožene progresivní tržní prostředí, ale také obyčejná potřeba být konkurenceschopnější. Nebo se rozhodnou pevně usazené mantinely neopouštět. V létě se uvidí.
Jindřich Trpišovský: „Je to frustrující, Slavia na vítězství čeká už dlouho. Je to náš druhý ročník, kdy se nepovedlo vyhrát. Cítili jsme, že proti Pafosu je šance veliká, odjíždíme zdecimovaní. Je to motivace pro další práci, vybudovat ještě lepší kádr.“