Senzace na Slovensku! Mladíci Žiliny vyřadili Liverpool: pichlavý vzkaz i vyprodáno
Naprostá euforie. Ohromná radost. Málokdo čekal, že po jejich ráně vykrvácí slavný anglický celek. Fotbalisté Žiliny v mládežnické Youth League, tedy obdobě Ligy mistrů, zdolali Liverpool 2:1 a postoupili do osmifinále soutěže. „Na této úrovni jde o obrovský úspěch,“ uznal trenér vítězného mužstva Michal Kijačik.
Překvapení outsidera vzbudilo velký rozruch. Stejně tak už zájem o utkání, které bylo zcela vyprodané. Do ochozů se vměstnalo deset tisíc fanoušků. „Vyprodané tribuny, elektrizující atmosféra a fotbalový svátek, jaký se pod Dubňom nevidí každý den,“ líčil klub na sociálních sítích. Mimochodem, na zápasy prvoligového áčka chodí kolem patnácti stovek diváků.
Domácí atmosféra se nakonec stala jedním z klíčů nečekaného úspěchu. Příznivci Žiliny nepolevili ani ve chvíli, kdy jejich tým prohrával 0:1 od čtvrté minuty. Navíc už před výkopem se pokusili rozhodit favorita, když vytasili povedené choreo s použitím slavných The Beatles a nápisem „Today, you walk alone“ odkazující na ikonickou hymnu Liverpoolu.
Nakonec vše klaplo se vší parádou! Mladíci Žiliny otočili výsledek utkání díky gólům polského záložníka Fabiana Bzdyla a Františka Kóšy, jehož trenér Kijačik označil za jednoho z nejlepších slovenských hráčů ročníku 2006 a budoucího reprezentanta.
„Je to nepopsatelný pocit. Když vám deset tisíc lidí tleská… Ani nevím, co mám k tomu říct… Emoce přijdou, až to všechno zpracuju. Užili jsme si to a podali od začátku do konce týmový výkon,“ řekl Kóša a zároveň poděkoval fanouškům.
Žilina už v minulých ročnících Youth League dokázala vyřadit Inter Milán, Borussii Dortmund nebo pražskou Spartu. Do osmifinále se protlačila potřetí v historii. „Jsou to neskutečné pocity, které vám přinese jenom fotbal. Myslím, že jsme si vítězství zasloužili. Nejen my, ale klub i celá Žilina,“ vyprávěl trenér Kijačik. „Neskutečný zážitek, parádní emoce,“ zářil obránce Teodor Staník.
Mezi osmičku nejlepších týmů může postoupit přes další velké značky, nebo třeba i Slavii, která ve středu sehraje osmifinále na hřišti Benfiky Lisabon.