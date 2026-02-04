Suleiman řádil před zraky Mourinha, na senzaci to nestačilo. Slavia v Youth League končí
V úterý večer se urodilo obří překvapení v Žilině, která v rámci UEFA Youth League vyřadila Liverpool, o den později se rýsoval možná ještě cennější skalp. Mladí slávisté měli v deštivém Portugalsku superfavorita Benfiku na lopatě, dvakrát vedli. Ale ani kouzla nigerijského talentu Mubaraka Suleimana nakonec na postup nestačila… U19 prohrála 2:3.
Při posledním podzimním vystoupením v juniorské Lize mistrů (debakl 1:9 s Tottenhamem) si kouč Jaroslav Machač povzdechl: „Jiný vesmír. Dá se to tak říct.“ Podobná slova mohl volit i před vyřazovacím zápasem na půdě Benfiky. Proč? Vždyť U19 portugalského giganta je jedním z úplně jasných favoritů každého ročníku soutěže, čtyřikrát byla ve finále, před čtyřmi lety dokonce celou Youth League vyhrála. Na podzim nasázela ostatním týmům 26 branek v 6 zápasech a třeba útočník Anisio Cabral už se trefil za A tým Benfiky v první portugalské lize. Zkrátka superlativů se dá na lisabonský celek nasadit hodně.
Oproti výletu do Londýna měl ale Machač jedno eso v rukávu – Mubaraka Suleimana. Ne, žádné drahé posily Abel Cedergren či Bartosz Szywala, pokud si José Mourinho na tribuně měl třikrát podtrhnout nějaké jméno z týmu soupeře, byl to osmnáctiletý Nigerijec.
Pozemní kombinační fotbal sice v Portugalsku výrazně paralyzovalo silné deštivé počasí a míč se postupně stále častěji zasekával v loužích, přesto byly k vidění nádherné momenty. Nejdříve Suleiman rozvášnil slávistický realizák ve 13. minutě krásnou střelou zpoza vápna o tyč, podruhé úřadoval ve druhé půli. Za stavu 1:1 si vzal balon na hraně vápna, protančil mezi nohami hráčů v červeném a pak chirurgicky přesně zakončil individuální akci levačkou.
Suleiman mimochodem zaujal na podzim i trenéry áčka, mohlo by tak po dlouhé době jít o případ, kdy si Slavia vytáhla přímo z Afriky hráče a posunula ho do ligového fotbalu. Dlouhonohý rychlík, který se pohybuje pod hrotem či na křídle je prvním z plodů loni započaté spolupráce s nigerijskou akademií Right2Win (do Česka poslala Johna Autu, Jamese Bella či Victora Samuela). V Youth League se trefil popáté a nahlas si říká o definitivní přesun k druholigovému B týmu. Jak je ve Slavii ceněný dokázal už víkendový mač áčka, který v mrazivých Pardubicích Suleiman proseděl na lavičce.
Stejně jako na východě Čech, i teď byl ale teenager svědkem toho, jak Slavia ztratila vedení. V Portugalsku dokonce dvakrát. Zklamání zřejmě v hlavách nějakou dobu zůstane, protože většinu nájezdům červených techniků hosté přečkali, ale dva vyrovnávací góly Benfice nabídli lacinými ztrátami. Otočku zařídil z rohu Afričan Jaidon Umeh.
Závěru zápasu připomínal bahenní lázeň. Terén způsoboval podkluzování hráčů i nevypočitatelné pohyby míče. Nebýt jich, možná ještě Matouš Srb v závěru poslal zápas do penalt, z louže ve vápně ale poslal balon nad. Devatenáctka se ale loučí s mládežnickou verzí milionářské soutěže s hlavou nahoru. Prezentovala se aktivně, potrápila giganty (třeba Arsenal a právě Benfiku) a z českých týmů došla historicky nejdál. A navíc ukázala zajímavé individuality. O Suleimanovi rozhodně neslyšíme naposledy.