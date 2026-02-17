Co dnes dělají aktéři postupu Sparty v LM: správce laboratoře, rozvoz krve i smutný příběh…
V nastaveném čase Karel Poborský čechrá vysoký balon do vápna, ze vzduchu ho s pomocí břevna zatlouká do sítě Marek Kincl a Letná padá do euforických mdlob. Sparta poráží v posledním skupinovém utkání 1:0 nadupané Lazio Řím a postupuje do osmifinálové fáze Ligy mistrů. Od té doby, přesně od prosince 2003, se žádnému českému týmu nepovedlo proniknout ze skupiny milionářské soutěže do vyřazovací fáze. Co dnes dělají hráči, kteří se podíleli na nezapomenutelném triumfu?
JAROMÍR BLAŽEK
53 let
Legendární gólman, co má ve vitríně úspěchů sedm titulů (šest se Spartou, jeden se Slavií) provozuje brankářské kempy, pobytové i příměstské, pod hlavičkou Brankářská akademie Jaromíra Blažka. Je součástí týmu sparťanských legend, se kterým během léta kočuje Českem. Exhibiční zápasy hrají téměř každý víkend. Také je občasným expertem v televizi, bývá využívaný i deníkem Sport.
PAVEL PERGL
†40
Před osmi lety, přesně druhého května, Česko obletěla nesmírně smutná zpráva. Pavel Pergl si vzal život. Ve čtyřiceti letech… Poctivý obránce, dvojnásobný mistr ligy se Spartou, žil po kariéře v Magdeburku, udělal si fitness kurz, chtěl se věnovat fyzioterapii. Zároveň stále hrával divizi za Velkou Bíteš, z Německa dojížděl na zápasy pět set kilometrů. V onen květnový den už nepřijel…
TOMÁŠ HÜBSCHMAN
44 let
Až do dvaačtyřiceti let hrával na nejvyšší úrovni v Jablonci, pak se začal ohlížet, co dál. Na severu mohl zůstat, tehdejší majitel Pelta s ním počítal do struktur klubu. Osminásobný mistr ukrajinské ligy se Šachťarem Doněck přijal však nabídku svazu stát se manažerem reprezentace. V prosinci skončil. I kvůli průšvihu s fanoušky. Na novou práci nečekal dlouho. Hned v lednu se stal sportovním ředitelem Ružomberoku.
PETR JOHANA
49 let
Bohatou ligovou kariéru ozdobenou třinácti reprezentačními starty končil křemičitý stoper v Mostě. Zde i zůstal, pracoval u mládeže. V létě dostal nabídku stát se novým trenérem kategorie U18 v Teplicích. „S některými asistenty z áčka jsem se v minulosti potkal na hřišti. Je tu příjemná atmosféra, scházíme se od áčka až po šestnáctku, všechno funguje,“ pochvaluje si.
VLADIMÍR LABANT
51 let
Při vyslovení jména slovenského zadáka, který se Spartou čtyřikrát vyhrál ligu, si pamětníci okamžitě vybaví, jak se srazil se spoluhráčem Petrem Gabrielem, a ošklivě si zlomil nohu. Po skončení kariéry se věnuje v Žilině mládežnickým týmům, funguje jako dovednostní trenér. Pikanterie? Během pandemie v roce 2020 pracoval u pásu v potravinářské firmě Jozefa Antošíka, majitele Žiliny. „Ve fabrice vypadávají lidi, protože musí být doma s dětmi. Mně a dalším kolegům trenérům nedělá problém za ně zaskočit,“ komentoval to tehdy.
KAREL POBORSKÝ
53 let
V létě 2021 neúspěšně kandidoval na předsedu FAČR. Není to tak dávno, co byl vedoucím úseku regionálních akademií. Skončil v listopadu 2024, ještě za bývalého svazového vedení. Naplno ho pohltila expertní práce v televizi. S Českou televizí absolvoval EURO 2024, nyní je hlavní tváří české odnože Canal+, která exkluzivně vysílá anglickou Premier League.
RADOSLAV KOVÁČ
46 let
Po skončení hráčské kariéry zůstal u fotbalu, vystudoval nejvyšší trenérskou licenci UEFA PRO. Začínal jako manažer A týmu Sparty. Jelikož uměl jazyky, stal se v bouřlivých dobách asistentem Andrey Stramaccioniho. Pak šel cestou hlavního trenéra. Byl v Opavě, Pardubicích, druhým rokem je jednou z tváří projektu Slovanu Liberec. Na začátku jara má na severu pevnou pozici. S mužstvem chce do pohárové Evropy, nakročeno má.
LUKÁŠ ZELENKA
46 let
Do září loňského roku pracoval jako šéftrenér mládeže a trenér přípravky ve středočeském Mratíně. To se ale změnilo. Někdejší záložník, talentem srovnávaný s Tomášem Rosickým, se vydal jiným směrem. „Poprvé v životě jsem začal pracovat, abych měl náplň. Rozvážím krev, zajišťuju převoz krve pro firmu Agel,“ napsal pro iSport.cz. Po práci se věnuje dcerám a hraje exhibičně fotbal.
RASTISLAV MICHALÍK
52 let
Technicky nadaný slovenský záložník získal se Spartou dva tituly a dvě vítězství v českém poháru. Největší moment? V osmifinále Ligy mistrů se trefil proti Realu Madrid. Po kariéře se vrátil na Slovensko, provozuje penzion RAMI v lokalitě obce Oščadnica kousek od lyžařského střediska Veľka Rača. Motto bývalého sparťana? „Či už pri hraní futbalu alebo pri prevádzkovaní nášho penziónu RAMI, vždy sa snažím odviesť najlepšiu možnú prácu.“
MAREK KINCL
52 let
Je fotbalovým unikátem. Jako jediný hráč vstřelil branku ve všech oficiálních mistrovských soutěžích od nejnižší IV. třídy až po nejvyšší soutěž a český fotbalový pohár, a to v rozmezí let 1992–2019. Nejslavnější trefa? Do sítě Lazia Říma v třetí minutě nastaveného času, která zaknihovala postup Sparty do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Oproti bývalým spoluhráčům se stáhl z fotbalového prostředí, sice hrává za starou gardu Sparty, ale živí se v úplně jiném oboru – je správcem jedné z genetických laboratoří.
LIBOR SIONKO
49 let
V éře trenéra Jaroslava Šilhavého byl manažerem reprezentačního áčka. V dubnu 2022 však na vlastní žádost u týmu skončil. Vyčerpaly ho pandemické roky. „Nebylo to už o fotbale,“ vyprávěl. Rozhodl se věnovat rodině a především děti podporovat ve sportovní kariéře. Dcera je reprezentantkou v golfu, na slušné úrovni hrál i syn. Jak by ne, Sionkovi mají dům přímo u vyhlášeného hřiště Albatros majitele Jiřího Šimáněho.
TOMÁŠ JUN
43 let
Pětinásobný, a v šestnácti letech zároveň nejmladší vítěz české ligy, a mistr Evropy v kategorii U21 z roku 2002 se momentálně věnuje své manažerské agentuře TJ11Sport agency. Před jedenácti lety založil akademii, ve které rozjel individuální tréninky. Postupem času k tomu přidal vlastní agenturu, zastupuje povětšinou mladší hráče a hráčky. V portfoliu má také Luboše Loučku, trenéra sparťanské rezervy.
IGOR GLUŠČEVIČ
51 let
Je zakladatelem a generálním ředitelem manažerské agentury Kairos Sport Management, dvanáct let je licencovaným agentem FIFA. V drtivé většině zastupuje fotbalisty z bývalé Jugoslávie. Elitním hráčem agentury je Vasilije Adžič, devatenáctiletý talent z Juventusu s odhadovanou transferovou hodnotou osm milionů eur. V balíku hráčů má i Vladimira Jovoviče, bývalého křídelníka Jablonce.
PATRIK JEŽEK
49 let
Vyjma úvodní čtyřletky ve Spartě strávil drtivou část kariéry v Rakousku. V poslední době je často vidět na obrazovkách stanice Nova Sport, kde je expertem na zápasy Viktorie Plzeň. Je majitelem butiku s módním oblečením v centru Plzně.