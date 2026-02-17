Galatasaray v LM zničil Juventus 5:2! Real zdolal Benfiku, PSG předvedlo obrat
Obhájce trofeje ve fotbalové Lize mistrů Paris St. Germain vstoupil do vyřazovací části výhrou 3:2 v Monaku, přestože prohrával už 0:2. Real Madrid vrátil Benfice Lisabon tři týdny starou porážku z ligové fáze v utkání, které bylo na deset minut přerušeno poté, co si autor jediného gólu Vinícius Júnior stěžoval na rasistickou urážku od protihráče.
Juventus Turín poprvé inkasoval v milionářské soutěži pět branek a na hřišti Galatasaraye prohrál 2:5. Borussia Dortmund na třetí pokus uspěla proti soupeři z italské ligy, Atalantu Bergamo zdolala 2:0. Další čtyři zápasy jsou na pořadu ve středu, odvety se budou hrát za týden.
Monako je v tabulce francouzské ligy až osmé, ale nad PSG v listopadu vyhrálo 1:0 a také tentokrát začalo skvěle. Hned v první minutě favorita zaskočil přesnou hlavičkou Američan Balogun. Hosté otevřeli hru svým tradičním nákopem až k rohovému praporku, ale soupeřův brejk nezachytili. Stejný útočník přidal po dalším protiútoku druhý gól a svůj už pátý v soutěži.
První šanci vrátit hosty do hry nevyužil Portugalec Vitinha, který kopal penaltu po faulu na Gruzínce Kvaraccheliju, ale švýcarský brankář Köhn jeho úmysl vystihl. Pak z trávníku odešel kvůli zranění majitel Zlatého míče Dembélé, ale trenér Luis Enrique měl šťastnou ruku, když místo něj zvedl z lavičky Douého.
Dvacetiletá vycházející hvězda už za dvě minuty na hřišti vstřelila kontaktní gól a marocký obránce Hakimí ještě do přestávky vyrovnal. Téměř celý druhý poločas hráli domácí bez vyloučeného ruského záložníka Golovina a Doué početní převahu využil. Stejně jako při první brance si zpracoval míč v šestnáctce a přesně zamířil ke vzdálenější tyči.
Benfica porazila v posledním kole ligové fáze Real Madrid 4:3 gólem, který vstřelil v nastavení ukrajinský brankář Trubin. Na poslední chvíli unikla vyřazení a zároveň zavřela Realu dveře k přímému postupu do osmifinále. „Bílý balet“ měl dnes hodně šancí, ale Trubin dlouho vzdoroval. Na konci prvního poločasu zabránil francouzskému útočníkovi Mbappému vstřelit 14. gól v soutěži.
Zápas Dortmundu začal se zpožděním
V 50. minutě ho ale překonal střelou z rohu šestnáctky do „šibenice“ Brazilec Vinícius Júnior. Hned poté si stěžoval u rozhodčího, že mu Argentinec Prestianni adresoval rasistickou urážku, a odmítl v zápase pokračovat. Utkání bylo na deset minut přerušeno a pak už se výsledek nezměnil. Trenér Benfiky José Mourinho tak podruhé svůj bývalý klub nepřekvapil. Navíc viděl za protesty červenou kartu a závěr sledoval jen z tribuny.
Juventus od příchodu trenéra Luciana Spallettiho na konci října v této soutěži ještě neprohrál, ligovou fázi zakončil třemi zápasy s čistým kontem. V Istanbulu ale jeho obrana několikrát chybovala, což poprvé využil Brazilec Sara už na konci první čtvrthodiny.
Vzápětí hned po rozehrání nizozemský záložník Koopmeiners srovnal a ještě do přestávky strhl vedení na stranu italského týmu. Přitom není obávaným střelcem, od příchodu do Turína v létě 2024 dal jen tři branky. A v Lize mistrů se naposledy trefil v předkole před pěti lety, kdy ještě v dresu Alkmaaru proměnil penaltu proti Viktorii Plzeň.
Ale po změn stran dal dva góly i jeho krajan Lang ve službách tureckého klubu. Navíc Kolumbijec Sánchez šikovně tečoval Sarův přímý kop a snahu o vyrovnání podkopal jiný kolumbijský fotbalista. Cabal v dresu Juventusu přišel na hřiště až po přestávce, ale v rozpětí sedmi minut viděl dvakrát žlutou kartu. Francouz Boey v závěru zařídil, že náskok do odvety bude tříbrankový.
Borussia Dortmund ve skupinové fázi prohrála s Interem Milán 0:2 a s Juventusem jí remízu 4:4 zachránily až dva góly v nastavení. Na třetí tým ze Serie A ale vyzrála a Bergamo pokořila dvěma góly už v prvním poločase.
Zápas začal se čtvrthodinovým zpožděním, protože autobus s domácím týmem uvázl v zácpě. Trenér Borussie Niko Kovač zkrátil rozcvičku, ale jeho svěřencům to nevadilo. Už ve 3. minutě se prosadil guinejský kanonýr Guirassy a byl to jeho čtvrtý gól v soutěži. Ještě do přestávky připravil druhý pro Beiera.