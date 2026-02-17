LM ONLINE: Galatasaray zničil Juventus 5:2! Real se vrací na hřiště Benfiky, Monako - PSG
Obhájce trofeje PSG se představí v rámci francouzského derby na hřišti Monaka. Benfica opět narazí na Real Madrid, nad nímž v závěrečném kole ligové fáze zvítězila 4:2 a připravila ho o přímý postup do osmifinále. Dortmund vyzve Atalantu. Jako první vyšli do akce Galatasaray s Juventusem a hned došlo na velké překvapení. Turci vyhráli 5:2 a italskému hegemonovi pořádně zkomplikovali cestu do dalšího kola. Turínští budou v odvetě dotahovat třígólové manko. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.