Předplatné

LM ONLINE: Galatasaray zničil Juventus 5:2! Real se vrací na hřiště Benfiky, Monako - PSG

Galatasaray šokoval Juventus výhrou 5:2
Galatasaray šokoval Juventus výhrou 5:2Zdroj: ČTK
Brankář Anatolij Trubin rozhodl o postupu Benfiky Lisabon do play off Ligy mistrů
Brankář Anatolij Trubin rozhodl o postupu Benfiky Lisabon do play off Ligy mistrů
Brankář Anatolij Trubin rozhodl o postupu Benfiky Lisabon do play off Ligy mistrů
Trenér Álvaro Arbeloa kouše prohru Realu Madrid
José Mourinho v euforii
José Mourinho během utkání proti Realu Madrid
Trenér José Mourinho burcuje svěřence
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Obhájce trofeje PSG se představí v rámci francouzského derby na hřišti Monaka. Benfica opět narazí na Real Madrid, nad nímž v závěrečném kole ligové fáze zvítězila 4:2 a připravila ho o přímý postup do osmifinále. Dortmund vyzve Atalantu. Jako první vyšli do akce Galatasaray s Juventusem a hned došlo na velké překvapení. Turci vyhráli 5:2 a italskému hegemonovi pořádně zkomplikovali cestu do dalšího kola. Turínští budou v odvetě dotahovat třígólové manko. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
52Detail
LIVE přestávka
22Tipsport6,23,31,7Detail
LIVE přestávka
00Tipsport3,92,72,35Detail
LIVE 1. poločas
10Tipsport1,334,211Detail

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů