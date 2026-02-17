Vinicius na Benfice utekl ze hřiště, soupeře obvinil z rasismu: Jsou zbabělci. Mají ochranu
Dal nádherný vítězný gól, zároveň se Vinicius stal v úterý večer největším nepřítelem fanoušků domácí Benfiky. Úvodní duel play off Ligy mistrů mezi portugalským celkem a Realem přinesl ve druhé půli zcela neobvyklé obrázky. Brazilský forvard vstřelil vítězný gól, po němž náhle opustil hřiště. Během divoké oslavy obvinil domácího útočníka Gianlucu Prestianniho z rasismu, čímž druhý poločas na dlouhé minuty přerušil. Španělský favorit nakonec brankou kontroverzního útočníka zvítězil 1:0.
Zajímavý duel v úžasné atmosféře se rozhodoval po přestávce. Vinicus, dovednostmi jeden z nejlepších fotbalistů planety, ukázal v zápase Realu na hřišti Benfiky tvář skvělého hráče i člověka, který strhne salvu negativních emocí.
V 50. minutě převzal na pravém křídle míč od Kyliana Mbappého a z rohu vápna prudce vystřelil na zadní tyč. Krásnou ranou téměř vymetl šibenici a vychutnával si vedoucí branku Realu. Za provokativní oslavu v blízkosti zaplněných domácích tribun dostal od sudího žlutou, pak ale naznačil věc, která na stadiony rozhodně nepatří.
Po slovní roztržce s domácím Gianlucou Prestiannim běžel k hlavnímu rozhodčímu Francoisi Letexierovi a stěžoval si, že ho domácí křídelník rasisticky urazil. Zda argentinský hráč skutečně Viniciovi něco řekl, což šlo soudit z reakce brazilského reprezentanta, lze těžko dokázat – v bouřlivé kulise rozhodčí nemohl něco konkrétního slyšet, navíc si Prestianni zakrýval pusu dresem, aby nebylo možné odezírat ze rtů. Pokud ale k něčemu došlo, šlo by o obrovský průšvih a Prestianni by pravděpodobně dostal od disciplinární komise UEFA tvrdý trest.
Vinicius po incidentu zamířil na střídačku a odmítal pokračovat ve hře. Rozhodčí jasným gestem přerušil utkání a snažil se v rychlosti zjistit, co konkrétního se po vstřelené brance stalo.
Na hřišti začala mela, přibývalo drobných strkanic mezi aktéry zápasu. Svého spoluhráče se zastával jeho hvězdný parťák Mbappé, domácí trenér José Mourinho s Viniciem ve vypjatých chvílích promlouval, možná i argumentoval, aby šel zpátky na hřiště a začalo se hrát. Benfica v tu chvíli spíš potřebovala pokračovat v zápase a pokusit se vyrovnat, po vedoucí trefě Realu její hráči vypadli z tempa.
Po necelých deseti minutách se pokračovalo ve hře, na trávník se nakonec vrátil i Vinicius. Dohrával se žlutou kartou a až do konce zápasu dráždil domácí publikum. Fanoušci na něj hlasitě pískali pokaždé, když se dostal k balonu, vzduchem létaly směrem ke hřišti různé předměty. V závěru navíc fauloval před vlastním vápnem a koledoval si o druhé napomenutí – hodně se zlobil domácí kouč Mourinho, který za následné protesty dostal červenou a závěr utkání sledoval z tribuny.
„Nemůžu se k tomu moc vyjadřovat, protože se celá věc v tuhle chvíli vyšetřuje. Myslím, že co se dneska stalo, je ostudou fotbalu. Zastínilo náš výkon stejně jako ten úžasný gól,“ pověděl po utkání krajní obránce Realu Trent Alexander-Arnold. „Vinimu se tohle v kariéře už několikrát stalo. Je hrozné, že se tím zničila velká noc pro náš tým. Nemá to žádné místo ve fotbale ani ve společnosti, je to odporné,“ zdůraznil anglický reprezentant.
„Měl to být bláznivý moment zápasu, úžasný gól. Bohužel nešlo jen o radost ze vstřelení výjimečné branky. Když takhle skórujete, slavíte to s respektem k soupeři,“ namítl kouč Benfiky José Mourinho.
„Řekl jsem mu (Viniciovi) - když dáš takový gól, běž slavit a pak se vrať zpátky do hry. Když mi začal říkat něco o rasismu, odpovídal jsem, že největší postava v historii klubu byl Eusebio. A ten byl tmavé pleti. Poslední věc, se kterou by Benfika měl mít problém, je rasismus. Vinicius a Prestianni mi k incidentu říkali různé věci. Nevěřím jednomu, ani druhému, chci být nestranný,“ zdůraznil.
Real nakonec i v dlouhém nastavení udržel těsnou výhru. Vinicius nádhernou trefou utkání rozhodl, víc se ale bude mluvit o možných urážkách na jeho adresu.
„Rasisté jsou především zbabělci. Potřebují si dát dres přes pusu, aby ukázali, jak jsou slabí," vyjádřil se brazilský útočník po utkání prostřednictvím Instagramu. „Jenže mají ochranu těch, kteří mají teoreticky povinnost je potrestat. Co se dnes stalo, není pro mě ani náš tým nic nového. Navíc jsem dostal žlutou kartu za oslavu gólu. Pořád nechápu proč. Nerad se dostávám do téhle situace, zvlášť po velké výhře, kdy mají být titulky o Realu. Ale je to nutné. “