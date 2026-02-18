LM ONLINE: Inter míří do Norska, Newcastle hraje s Karabachem. Schick proti Olympiakosu
Liga mistrů dnes nabízí čtyři duely prvního kola play off. Inter Milán se představí v Norsku, kde vyzve Bodo/Glimt. Seveřané už v sezoně ukázali, že doma na favority umí. Dlouhé cestování absolvovali i fotbalisté anglického Newcastlu, kteří se utkají s ázerbájdžánským Karabachem. Do akce jdou také belgické Bruggy, které na domácí půdě přivítají Atlético Madrid se slovenským obráncem Dávidem Hanckem. Český kanonýr Patrik Schick se v dresu Leverkusenu představí na hřišti řeckého Olympiakosu. Odvetné zápasy jsou na programu za týden. Celý dnešní program Ligy mistrů sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.