LM ONLINE: Inter míří do Norska, Newcastle hraje s Karabachem. Schick proti Olympiakosu

Hráči Leverkusenu se radují z gólu
Hráči Leverkusenu se radují z góluZdroj: Profimedia.cz
Patrik Schick se prosadil proti St. Pauli
Fotbalisté Leverkusenu smutní po porážce s Olympiakosem
Patrik Schick se spoluhráči z Leverkusenu vstřebávají prohru v Řecku
Fotbalisté Bodö/Glimt při domácím boji Ligy mistrů proti Manchesteru City
Fotbalisté Bodö/Glimt se radují z gólu proti Manchesteru City
Brankář City Gianluigi Donnarumma vstřebává inkasovaný gól od Bodö/Glimt
Hvězda Manchesteru City Erling Haaland v zápase proti Bodö/Glimt
Liga mistrů dnes nabízí čtyři duely prvního kola play off. Inter Milán se představí v Norsku, kde vyzve Bodo/Glimt. Seveřané už v sezoně ukázali, že doma na favority umí. Dlouhé cestování absolvovali i fotbalisté anglického Newcastlu, kteří se utkají s ázerbájdžánským Karabachem. Do akce jdou také belgické Bruggy, které na domácí půdě přivítají Atlético Madrid se slovenským obráncem Dávidem Hanckem. Český kanonýr Patrik Schick se v dresu Leverkusenu představí na hřišti řeckého Olympiakosu. Odvetné zápasy jsou na programu za týden. Celý dnešní program Ligy mistrů sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.

