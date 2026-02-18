LM ONLINE: Schick v základu proti Olympiakosu, Gordon dal čtyři góly za poločas
Liga mistrů dnes nabízí čtyři duely prvního kola play off. Inter Milán se představí v Norsku, kde vyzve Bodo/Glimt. Seveřané už v sezoně ukázali, že doma na favority umí. Dlouhé cestování absolvovali i fotbalisté anglického Newcastlu, kteří se utkají s ázerbájdžánským Karabachem. Do akce jdou také belgické Bruggy, které na domácí půdě přivítají Atlético Madrid se slovenským obráncem Dávidem Hanckem. Český kanonýr Patrik Schick nechybí v základní sestavě Leverkusenu, který se představí na hřišti řeckého Olympiakosu. Odvetné zápasy jsou na programu za týden. Celý dnešní program Ligy mistrů sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.
Liga mistrů 2025/2026
Gordon stihl čtyři góly za poločas
Newcastle v úvodním utkání 1. kola vyřazovací fáze Ligy mistrů deklasoval domácí Karabach 6:1. Hvězdou duelu byl útočník Anthony Gordon, který nasázel už v prvním poločase čtyři góly.
Newcastle v Baku dominoval, Gordon otevřel skóre už ve třetí minutě a o chvíli později zvýšil hlavou Thiaw. Ve 32. minutě proměnil Gordon penaltu a hned z další akce potrestal velké zaváhání stopera Mediny. Krátce před pauzou po další chybě v rozehrávce navíc vybojoval na brankáři další pokutový kop a opět ho sám proměnil.
Anglický reprezentant se stal teprve druhým hráčem, který dal v Lize mistrů čtyři góly během prvního poločasu. Jako první to v roce 2014 dokázal útočník Luiz Adriano ze Šachtaru Doněck v duelu s BATE Borisov. Gordon je s 10 trefami druhým nejlepším střelcem aktuálního ročníku soutěže za Mbappém z Realu Madrid (13 branek).
Karabach poprvé vystřelil na bránu v 55. minutě, kdy Jaragulijev z úhlu snížil. „Straky" ale udeřily ještě jednou po Murphyho tečované střele a ázerbájdžánský celek inkasoval šestkrát stejně jako při porážce 0:6 v posledním kole ligové fáze v Liverpoolu.