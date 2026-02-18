LM: Schick řádil za Leverkusen, Řekům dal dva góly. Bodö/Glimt zaskočilo Inter
Český útočník Patrik Schick rozhodl v Lize mistrů dvěma góly o výhře Leverkusenu 2:0. Proti Olympiakosu se nejprve trefil ze samostatného úniku, podruhé se prosadil hlavou po rohovém kopu. Inter Milán překvapivě prohrál v Norsku, kde podlehl Bodö/Glimt 1:3. Newcastle rozdrtil Karabach 6:1, ázerbájdžánský celek sestřelil čtyřmi góly v prvním poločase Anthony Gordon. Atlético Madrid remizovalo v Bruggách 3:3.
Liga mistrů 2025/2026
Gordon stihl čtyři góly za poločas
Newcastle v úvodním utkání 1. kola vyřazovací fáze Ligy mistrů deklasoval domácí Karabach 6:1. Hvězdou duelu byl útočník Anthony Gordon, který nasázel už v prvním poločase čtyři góly.
Newcastle v Baku dominoval, Gordon otevřel skóre už ve třetí minutě a o chvíli později zvýšil hlavou Thiaw. Ve 32. minutě proměnil Gordon penaltu a hned z další akce potrestal velké zaváhání stopera Mediny. Krátce před pauzou po další chybě v rozehrávce navíc vybojoval na brankáři další pokutový kop a opět ho sám proměnil.
Anglický reprezentant se stal teprve druhým hráčem, který dal v Lize mistrů čtyři góly během prvního poločasu. Jako první to v roce 2014 dokázal útočník Luiz Adriano ze Šachtaru Doněck v duelu s BATE Borisov. Gordon je s 10 trefami druhým nejlepším střelcem aktuálního ročníku soutěže za Mbappém z Realu Madrid (13 branek).
Karabach poprvé vystřelil na bránu v 55. minutě, kdy Jaragulijev z úhlu snížil. „Straky" ale udeřily ještě jednou po Murphyho tečované střele a ázerbájdžánský celek inkasoval šestkrát stejně jako při porážce 0:6 v posledním kole ligové fáze v Liverpoolu.
Výsledky 1. kola vyřazovací fáze Ligy mistrů
Olympiakos Pireus - Leverkusen 0:2 (0:0)
Branky: 60. a 63. Schick.
Karabach - Newcastle 1:6 (0:5)
Branky: 55. Jaragulijev - 3., 32. z pen., 34. a 45.+1 z pen. Gordon, 9. Thiaw, 72. Murphy.
Bodö/Glimt - Inter Milán 3:1 (1:1)
Branky: 20. Fet, 61. Hauge, 64. Högh - 30. Esposito. Rozhodčí: Siebert (Něm.).
FC Bruggy - Atlético Madrid 3:3 (0:2)
Branky: 52. Onyedika, 60. Tresoldi, 89. Tzolis - 8. Álvarez z pen., 45.+4 Lookman, 79. vlastní Ordóňez. Rozhodčí: Nyberg (Švéd.).