Schick jako Ballack. Dal dva góly v Lize mistrů, dostal cenu i pochvalu od trenéra
První gól dal levou nohou, druhý hlavou. Oba stlačil do 144 sekund. Patrik Schick, útočník Leverkusenu, získal ve středečním utkání play off Ligy mistrů na hřišti Olympiakosu Pireus (2:0) cenu pro nejlepšího hráče utkání. Zároveň napodobil čtyřiadvacet let starý výkon legendárního záložníka Michaela Ballacka. „Měl jsem šanci i na hattrick, ale dva góly jsou fajn,“ uvedl český reprezentant.
Byl potěšený, ale viditelně i překvapený. Schick se stal teprve druhým hráčem Leverkusenu, který dal dva góly v utkání play off Ligy mistrů. „To jsem ani nevěděl,“ reagoval třicetiletý útočník v rozhovoru pro klubovou televizi.
Ballack, dlouholetý středopolař bundesligového celku, skóroval dvakrát ve čtvrtfinále proti Liverpoolu (4:2) v dubnu 2002 (na hřiště tehdy z lavičky nastoupili také Vladimír Šmicer a Patrik Berger, oba jako hráči soupeře). „To je fakt dlouhá doba, ale samozřejmě mě to těší,“ zdůraznil Schick.
Český reprezentant přitom čekal na první branku v utkání proti Olympiakosu až do 60. minuty. „Jako útočník musíte být trpělivý. Někdy čekáte na jednu příležitost celý zápas, musíte být připravení. To je práce nás útočníků,“ líčil Schick. „A dnes jsem byl na správném místě,“ dodal.
Kouč i vedení LM se shodují: Klíčový výkon
Nejprve zakončil vydařený protiútok německého týmu. Schick neustále skenoval prostor, oběhl si obránce z pravé strany a dostal prudkou přihrávku od spoluhráče Ernesta Pokua. Prvním dotekem se fantasticky uvolnil, dostal se na hranu pokutového území a levačkou obstřelil gólmana.
„Dostal jsem balon přesně na nohu, navíc udělal dobrý první kontakt. To je potom pro obránce vždycky složité,“ vyprávěl Schick, který vstřelil v této sezoně Ligy mistrů už čtvrtý gól. Celkem jich má přitom na kontě teprve pět za 34 zápasů.
Druhou branku přidal do tří minut. Kanonýr se tentokrát prosadil hlavou, když si naskočil na rohový kop španělského obránce Alejandra Grimalda. Přitom šlo o Schickovu dobrou reakci na soupeřovu hru. „Věděl jsem, že brankář je vysoký a sbírá většinu centrů na zadní tyč. Proto jsem Grimovi ukázal, ať zahraje balon na přední. A vyšlo to perfektně,“ prozradil strategii.
Schick odehrál na hřišti řeckého soupeře dohromady 87 minut, v nichž vystřelil čtyřikrát a dal dva góly. Po utkání získal od komise Ligy mistrů cenu pro nejlepšího hráče utkání s následujícím vysvětlením: „Celý zápas měl výborný pohyb, neustále zaměstnával obranu Olympiakosu. Předváděl dobře načasované náběhy, udržel míč a byl výraznou postavou při standardních situacích na obou stranách hřiště. Jeho výkon byl klíčový i mimo dva góly.“
Leverkusen díky Schickovi výrazně nakročil k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů, odveta se hraje příští úterý v Německu. „Když jsme neproměnili dvě tři vyložené šance, myslel jsem si: Už je to tady zase,“ komentoval utkání trenér Kasper Hjulmand, který narážel na podzimní zápas s Olympiakosem v ligové fázi. „Patrik Schick ale udělal ve druhé půli velký rozdíl a první gól nás uklidnil. Hráli jsme svou hru a kontrolovali zápas,“ poznamenal.