Milionová pokuta pro Slavii za Barcelonu. UEFA trestá pyrotechniku i blokování průchodů
UEFA potrestala fotbalovou Slavii za chování fanoušků v lednovém utkání Ligy mistrů s Barcelonou souhrnnou pokutou 40 tisíc eur (970 tisíc korun) a podmínečným uzavřením části stadionu na příští domácí zápas v pohárech. Podmínka bude mít dvouletou zkušební lhůtu. UEFA o tom informovala na svém webu.
Slavia pyká za dva prohřešky. Polovinu celkové sumy musí zaplatit za blokování veřejných průchodů při utkání, druhou část pak za zapalování ohňů fanoušky. Za použití zakázané pyrotechniky UEFA pražskému klubu zároveň podmínečně uzavřela sektory 106 až 110 na severní tribuně, kde sídlí „kotel“ nejhlasitějších příznivců.
Slavia má v pohárech s chováním fanoušků problémy opakovaně. V sezoně 2023/24 dostal úřadující český mistr dva tresty v přepočtu přesahující v obou případech dva miliony korun, a to za události během domácích zápasů s AS Řím a AC Milán.
V minulém ročníku UEFA udělila Pražanům pokutu za rasistické projevy některých příznivců v utkání s Anderlechtem Brusel a zároveň klubu na jeden duel uzavřela dva sektory na severní tribuně. Trest si Slavia odpykala na začátku této sezony v Lize mistrů.
Na konci ledna s Barcelonou Pražané v předposledním kole ligové fáze prestižní soutěže doma prohráli 2:4 a definitivně ztratili i teoretickou naději na postup do vyřazovací části. S účinkováním v Lize mistrů se lídr české nejvyšší soutěže rozloučil bez jediného vítězství.