LM ONLINE: Leverkusen - Olympiakos, Schick v sestavě. Inter pod tlakem, postup Atlétika
Ve fotbalové Lize mistrů se rozhoduje o prvních čtyřech postupujících z úvodního kola play off do osmifinále. Inter Milán je po prohře 1:3 na hřišti Bodö/Glimt blízko vyřazení. Leverkusen má díky trefám Patrika Schicka dvoubrankový náskok před odvetou s Olympiakosem. Hraje se také zápas Newcastlu s Karabachem. Atlético Madrid porazilo v odvetě Bruggy 4:1 a i díky hattricku Nora Sörlotha postoupilo do osmifinále. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Liga mistrů 2025/2026
Belgický vicemistr byl pro španělského favorita nepříjemným protivníkem. Skóre odvety (první zápas 3:3) otevřel domácí Sörloth, ale Ordóňez brzy vyrovnal a proti hlavičce nepokrytého Vetlesena se pak vytáhl gólman Oblak, který míč směřující do sítě téměř zázračně zastavil na brankové čáře.
Atléticu vyšel vstup do druhého poločasu, kdy Cardoso prudkou střelou znovu strhl vedení na jeho stranu. Postup pak zpečetil Sörloth, který dalšími dvěma trefami završil hattrick a zlepšil se na pět gólů v sezoně Ligy mistrů. Tým kouče Simeoneho v osmifinále narazí na Liverpool, nebo Tottenham.