LM ONLINE: Real - Benfica, Juventus v honbě za velkou otočkou. Dortmund po divočině končí
Fotbalová Liga mistrů dnes uzavírá odvetnými zápasy úvodní vyřazovací kolo. Benfica Lisabon ztrácí gól ve vyhroceném duelu s Realem Madrid, výsledek ovšem zastínilo obvinění z rasismu na adresu útočníka hostů Viníciuse Júniora, které začala UEFA vyšetřovat. Galatasaray Istanbul vyrazil do Turína s výhrou 5:2 nad Juventusem, obhájce trofeje PSG vede v dvojzápase s Monakem 3:2. Už dřive večer Atalanta po divoké výhře 4:1 díky penaltě v nastavení vyřadila Dortmund (dvojzápas 4:3). ONLINE přenosy z Ligy mistrů sledujte na iSportu.