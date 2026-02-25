Předplatné

LM ONLINE: Real - Benfica, PSG - Monako. Předvede Juventus velkou otočku?

Juventus v prvním duelu vysoko prohrál na hřišti Galatasaray
Juventus v prvním duelu vysoko prohrál na hřišti GalatasarayZdroj: ČTK
Vinicius Junior z Realu Madrid si stěžoval proti Benfice na rasistické urážky na jeho osobu
Galatasaray šokoval Juventus výhrou 5:2
Vinicius Junior z Realu Madrid si stěžoval proti Benfice na rasistické urážky na jeho osobu
Vinicius Junior z Realu Madrid si stěžoval proti Benfice na rasistické urážky na jeho osobu
5
Fotogalerie
iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Fotbalová Liga mistrů dnes uzavírá odvetnými zápasy úvodní vyřazovací kolo. Benfica Lisabon ztrácí gól ve vyhroceném duelu s Realem Madrid, výsledek ovšem zastínilo obvinění z rasismu na adresu útočníka hostů Viníciuse Júniora, které začala UEFA vyšetřovat. Galatasaray Istanbul vyrazilo do Turína s výhrou 5:2 nad Juventusem, obhájce trofeje PSG vede v dvojzápase s Monakem 3:2. Už v 18.45 startuje utkání Atalanta - Dortmund (první zápas 0:2). ONLINE přenosy z Ligy mistrů sledujte na iSportu.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.183.973.15Detail
LIVE
--Tipsport1.276.8310Detail
LIVE
--Tipsport1.515.085.74Detail
LIVE
--Tipsport1.654.464.98Detail

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů