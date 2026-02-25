LM ONLINE: Real - Benfica, PSG - Monako. Předvede Juventus velkou otočku?
Fotbalová Liga mistrů dnes uzavírá odvetnými zápasy úvodní vyřazovací kolo. Benfica Lisabon ztrácí gól ve vyhroceném duelu s Realem Madrid, výsledek ovšem zastínilo obvinění z rasismu na adresu útočníka hostů Viníciuse Júniora, které začala UEFA vyšetřovat. Galatasaray Istanbul vyrazilo do Turína s výhrou 5:2 nad Juventusem, obhájce trofeje PSG vede v dvojzápase s Monakem 3:2. Už v 18.45 startuje utkání Atalanta - Dortmund (první zápas 0:2). ONLINE přenosy z Ligy mistrů sledujte na iSportu.