Los Ligy mistrů: ve hře znovu šlágr City s Realem, který z gigantů pro Schicka?
Fotbalová Liga mistrů má před sebou osmifinálovou fázi vyřazovacích bojů. A ve hře je znovu repete velké bitvy. Tradiční souboj posledních let se může opakovat už v osmifinále, Manchester City totiž může znovu narazit na Real Madrid. A Patrik Schick už ví, že jeho Leverkusen čeká jeden z evropských gigantů. Los začíná v pátek ve 12:00.
Osmifinále se naopak nebude týkat dvou italských velkoklubů. Inter překvapivě nestačil na norské Bodö, se kterým dokonce prohrál i domácí zápas. Dál neprošel ani Juventus, který po bláznivém průběhu dvojzápasu nezvládl prodloužení s Galatasarayem (celkově 5:7 na góly).
Vstup do play off naopak zvládl Leverkusen s Patrikem Schickem, který do další fáze prošel. Tam už to ale bude složité. Bayer totiž narazí na jednoho z dvojice Arsenal – Bayern Mnichov. Teoretickou šanci na start v brance Tottenhamu má Antonín Kinský, jeho Spurs bude přiřazen jeden z dvojice Galatasaray – Atlético Madrid.
Los probíhá jednoduchou formou. Kluby se rozdělily do čtyř skupin, ve které jsou vždy dva nasazené a dva nenasazené celky. Nasazené týmy jsou ty, které základní část zakončily mezi nejlepší osmičkou, a do osmifinále prošly rovnou. Bude jim tedy přisouzen jeden z celků nenasazených, zároveň mají jistotu, že odvetu odehrají na domácím stadionu.
První zápasy se odehrají 10. a 11. března, odvety jsou na programu o týden později.