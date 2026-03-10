Předplatné

Liga mistrů ONLINE: Drsný start pro Kinského, tři góly za 16 minut a střídání

Antonín Kinský proti Atlétiku inkasoval třikrát za 16 minut a střídal
Antonín Kinský proti Atlétiku inkasoval třikrát za 16 minut a střídalZdroj: ČTK / AP / Jose Breton
Antonín Kinský proti Atlétiku inkasoval třikrát za 16 minut a střídal
Antonín Kinský proti Atlétiku inkasoval třikrát za 16 minut
Antonín Kinský v brance Tottenhamu
Fotbalisté Liverpoolu postupují do čtvrtfinále FA Cupu
Radost Mohameda Salaha z gólu v FA Cupu
Antonín Kinský v brance Tottenhamu při pohárovém utkání v Newcastlu
Fotbalisté Liverpoolu slaví gól proti Wolves
13
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (20)

Na tenhle debut v Lize mistrů Antonín Kinský jen tak nezapomene... V osmifinále Ligy mistrů dostal šanci v brance Tottenhamu na půdě Atlétika, jenže inkasoval hned třikrát za úvodních šestnáct minut a musel střídat. V dalších zápasech Newcastle vítá doma Barcelonu, další favorit soutěže Bayern se představí na Atalantě. Liverpool v úvodním utkání padl 0:1 na půdě Galatasaraye. ONLINE přenos všech utkání sledujte na iSportu.

Galatasaray - Liverpool 1:0

Liverpool v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů prohrál 0:1 na hřišti Galatasaraye Istanbul. Zápas byl reprízou souboje z ligové fáze a kromě stejného výsledku měl i podobný průběh. I tentokrát šel Galatasaray brzy do vedení, v sedmé minutě po rohu skóroval hlavou Lemina. Nakonec šlo o jediný gól utkání.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
10Detail
LIVE 2. poločas
04Tipsport9993201,01Detail
LIVE 2. poločas
00Tipsport3,22,52,9Detail
LIVE 2. poločas
41Tipsport1,0170180Detail

Vstoupit do diskuze (20)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů