Liga mistrů ONLINE: Drsný start pro Kinského, tři góly za 16 minut a střídání
Na tenhle debut v Lize mistrů Antonín Kinský jen tak nezapomene... V osmifinále Ligy mistrů dostal šanci v brance Tottenhamu na půdě Atlétika, jenže inkasoval hned třikrát za úvodních šestnáct minut a musel střídat. V dalších zápasech Newcastle vítá doma Barcelonu, další favorit soutěže Bayern se představí na Atalantě. Liverpool v úvodním utkání padl 0:1 na půdě Galatasaraye. ONLINE přenos všech utkání sledujte na iSportu.
Galatasaray - Liverpool 1:0
Liverpool v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů prohrál 0:1 na hřišti Galatasaraye Istanbul. Zápas byl reprízou souboje z ligové fáze a kromě stejného výsledku měl i podobný průběh. I tentokrát šel Galatasaray brzy do vedení, v sedmé minutě po rohu skóroval hlavou Lemina. Nakonec šlo o jediný gól utkání.