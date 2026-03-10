Předplatné

iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Je to tady! Fotbaloví giganti vstupují do osmifinále Ligy mistrů. Napovedenou sezonu v Premier League si chce spravit Liverpool, který v Tuecku vyzve Galatasaray. Další anglický celek Newcastle přivítá doma Barcelonu. Jediný Čech v dnešním osudí Antonín Kinský čeká na příležitost v brance Tottenhamu už od října. Spurs hrají proti Atlétiku. Další favorit soutěže Bayern se představí na Atalantě. Utkání začínají už v 18.45, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

